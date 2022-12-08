实惠又全能的进阶游戏装备 雷柏V600S游戏手柄评测体验

相信主流游戏玩家都很熟悉手柄，作为早期游戏主机必备的控制器类型，它拥有的“上下左右”、“ABXY(或□○△×)”、摇杆、肩键(扳机)等键位设计理念，随着游戏主机的换代不断传承，并很大程度上影响了后世PC、手机等其他硬件平台游戏的控制交互方式。

而伴随着新一代硬件性能与游戏开发技术的提升，游戏反过来对手柄等游戏设备的功能提出了更多要求：无线控制、线性键位、震动反馈、自适应力反馈等等，它们旨在解决用户使用中出现的问题，以及提升游戏本身的沉浸感和操控体验。第一方的主机品牌和第三方的硬件外设品牌都在持续进行技术更新，不断推出更贴合游戏玩家多样化需求的手柄产品。

近期我们就收到了这款来自雷柏的V600S游戏手柄，相比师出同门的爆款V600，V600S最显著的升级在于新增了2.4G无线连接模式支持，并以内置600mAh锂电池支持约30小时使用的长续航。它也是雷柏无线游戏外设家族中的新成员，接下来让我们通过具体评测体验来了解一下。

外观与功能设计

在包装方面，雷柏V600S采用磁吸可翻盖纸盒+透明塑料内包装，手柄主体外观配色一目了然。

V600S的包装内容较为简洁，包括手柄本体、USB-A无线适配器、USB A to C数据线，以及说明书等纸质材料。

雷柏V600S手柄一如既往采用了类似XBox 360手柄的整体架构，由左上右下布置的左右摇杆、左下十字方向键、右上ABXY键、顶部两侧的四个肩键(扳机键)以及中央雷柏Logo键与环绕的功能键组成，与V600维持一致的同时也较易上手。

它与V600最主要的区别便是去掉了一体化的USB连接线，改为在顶部中央配备一个USB Type-C接口，实现有线连接和充电功能。支持无线连接方式则为其带来了最远可达10米的控制范围，适合玩家在客厅等大场景游玩

除无线连接模式的升级外，雷柏V600S采用了星光银、远峰蓝、深空灰三种新配色，带来更显不同的观感体验。

而在手柄玩家更为看重的表面质感与握持手感方面，雷柏V600S也进行了诸多优化：整体重量约277克，表面采用正面喷砂镜面、背面磨砂材质，并在两侧额外搭配贴合手掌的防滑纹路。

摇杆、扳机、按键等细节上，雷柏V600S采用0-255区间线性步进摇杆，实现准确定位与疾速响应，摇杆居中时拥有全方位各6°虚位，并配备了大尺寸双内凹磨砂纹理的软胶材质摇杆帽，充分贴合大拇指指心，带来高精度的控制体验。扳机(LT/RT)同样采用0-255阶模拟区间线性步进，根据玩家按下程度的不同进行精确控制，带来更真实的操控感受。

ABXY四个功能按键采用区分明显的彩色透明键帽，键程仅为1.2mm，能够实现快速触发与响应。采用4触点支持8方向的十字控制键表面同样为防滑磨砂材质，并在边缘处以内凹形状融合进手柄正面设计，玩家在格斗游戏中进行搓招等控制时能够拥有更加行云流水的体验。

而在中央功能按键方面，雷柏V600S带来了多种模式设置与快捷功能。其中“START”和“BACK”键维持360手柄原设计，现在则一般对应Series手柄的“Menu”和“View”键，用于开启游戏菜单、地图等功能。带有雷柏Logo的MODE键用于数字与模拟模式切换，周围蓝色指示灯用于提示手柄工作状态，使用X/D/A模式切换键即可在360手柄、传统手柄、安卓手柄模式中切换，适配多种平台和游戏，兼容性强大。

最后，分列左侧与右侧的“TUR”与“VIB”功能键分别用于启动连发与手柄振动功能。前者适用于射击类或动作冒险游戏，仅需按住所需连发键如右侧“X”，再对“TUR”键进行点按，即可切换半自动/全自动/默认触发模式，让玩家在面对游戏内QTE时不必再受制于“手速”。

点按右侧“VIB”即可启用手柄振动功能，左右握把内置非对称线性双振动马达，将游戏内反馈实时传递到玩家手中，提升游玩沉浸感。在赛车竞速等特定游戏类型中更是能通过手柄振动感知车辆加速、减速、过弯时的抓地力状态，带来远超无振动手柄的代入感。

游戏体验

我们通过《极限竞速：地平线5》与《FIFA 23》两款游戏对雷柏V600S游戏手柄进行体验，在十分追求控制精度与反馈感的赛车和体育类游戏中，我们更能充分体会到一款功能强大的游戏手柄带来的体验提升。

对于赛车游戏，笔者最早是个键盘玩家，但也很快发现了键盘的不足之处：每个键位只有0和1、开启和关闭，没有中间状态。而现实经验显然告诉我们，驾驶不是只有油门踩到底、刹车踩到底、方向盘转到底。

通过使用手柄游玩，我们更能在赛车游戏中找到操控感和代入感。摇杆的每一度转向反映在游戏中就是车头轻微的偏转，手指按下的每一毫米扳机行程，都会带来更精确的加减速变化。更不用说与车辆抓地力状态实时联动的手柄振动反馈，它能够让我们了解什么时候车辆正处于失控边缘，怎样获得最佳的过弯速度，想要熟练掌握高性能车辆的驾驶，手柄带来的精密控制能力和额外信息反馈是必不可少的。可以说，手柄是赛车游戏真正的入门硬件。

再来看看足球吧，像《FIFA》、《实况足球》一类的足球游戏在展现上一般是我们熟知的电视转播视角，因此也具有很强的沉浸感。与它2.5D的展现形式相对，足球游戏在控制方面可以称得上精细而兼具繁琐，尤其是不同键位组合对应的动作之多，近乎于需要搓招的格斗游戏。

即使是在移动等基础操作上，它也十分需要手柄摇杆带来的360°全向操控和线性控制能力，毕竟我们也不希望虚拟绿茵场上的球员只能进行上下左右和介于它们之间方向的平移。

手柄配备的双摇杆能够同时实现对移动方向和视觉/射角方向的控制，这一点不仅体现在足球等体育类游戏中，对动作射击乃至MOBA和手游虚拟键都具有深刻影响。

综合来看，雷柏V600S在以赛车和足球为代表的竞技类游戏中都能获得良好的体验，人们常常调侃的电子游戏常青树“枪车球”分类，我们已经体验了三分之二。

评测总结

简单总结一下，雷柏V600S游戏手柄是一款在V600基础上进行无线化升级的新品，作为雷柏无线外设全家桶的新成员，搭配起来能够有效减轻玩家的布线负担，提升桌面整洁感，同时也更能适应客厅等大空间场景需求。

而在功能方面，雷柏V600S拥有舒适、贴合的握持手感，搭载手感精准的线性摇杆与扳机键，拥有可自定义的按键连发、手柄振动功能。并在优质硬件基础上提供了强大的兼容性，能够适配PC、模拟器、安卓手机等多种设备，为涉猎广泛的玩家提供始终如一的控制体验。