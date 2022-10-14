RTX 30系列要出新卡？ 全新驱动曝出三款未发布新品

【天极网DIY硬件频道】距离RTX 40系列首批产品的发布已经过去了一段时间，其中最为顶级的RTX 4090已经正式开售，除了英伟达的公版外，也有很多其它品牌的各种产品可选。而与此同时RTX 30系列似乎也还有新品要与大家见面。在前两天发布的522.25版显卡驱动中，除了支持RTX 4090、支持DLSS 3、优化DX12游戏体验外，里面还新增了对三款RTX 30系列显卡的支持，都是大家没见过的全新版本。

根据“nv_dispig.inf”文件中的信息，这三款产品的型号分别是采用GA102核心的RTX 3070 Ti，该核心此前只被用在RTX 3080和RTX 3090显卡之中，目前的版本用的是GA 104核心;新的RTX 3060 Ti则是将GDDR6显存升级到了GDDR6X显存，显存频率变得更高了一点;而最后的RTX 3060则是个8GB显存版。

在上个月的时候就有外媒曝光过这三款显卡，并称它们会在10月份正式上市。根据之前的情况看，出现在驱动文件中是它们上市前的最后一步。目前GDDR6X版本的RTX 3060Ti已经出现在了英国零售商Scan的网页上，之后的几款产品应该也会像这样悄悄的上架开售。

两款RTX 4080会在今年十一月份推出，今年余下的时间到明年年初，英伟达会在高端市场主推RTX 40系列，但中高端和主流市场依然还是会以RTX 30系列为主，如果价格合适的话，这些小改款的产品的上市会进一步加快它们清库存。