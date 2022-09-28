十一游玩拍美照 别忘了带上三星PRO Plus SD卡

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】十一假期即将到来，天高云淡，气温事宜，是时候约上三五好友亲近山野，与大自然来一场约会。出游必然离不开拍山拍水拍风景，同时还要记录下朋友们嬉笑打闹的欢乐瞬间。不只照片，vlog、短视频也成为大家记录的重要形式。

如今我们拍摄照片或者视频的设备选择也变得越来越丰富，但对于无论是单反、微单还是无人机、运动相机这样的设备来说，SD卡或者MicroSD卡都会是广大消费者接触最多的存储产品。并且随着用户的拍摄设备不断升级，视频、照片质量不断提升，消费者们对于存储产品的要求也日益提升。

刚开始拍Vlog的时候，曾经有一次规划并期待了好久的出游，由于经验不足，在到了地方开拍之后才发现由于存储卡的速度不够，不能支持正常写入，根本无法进行拍摄，因此就只能全程使用手机拍摄。虽然也留下了不少珍贵回忆，但是带了相机却不能用着实可惜，毕竟手机要追上相机的效果还有很长的距离。

相较于以往，目前4K视频越来越多地被创作者使用，素材量大幅提升;支持2K、4K拍摄的单反、微单等工具需要存储载体具备足够的读写速度来保证正常写入。三星PRO Plus正是针对有这样需要的用户，特别是专业用户，为他们提供可靠存储支持。

以256GB版本PRO Plus SD卡为例，这是一款SDXC存储卡，采用UHS-I标准，支持U3速度等级和V30视频速度等级。三星PRO Plus SD卡160MB/s的读取速度已经达到了UHS-1标准的最大读取速度。值得一提的是VSC(Video Speed Class)视频速度等级，这是SD协会针对视频拍摄专门制定的速度等级。其中V30表示最低写入速度为30MB/s，主要应用场景为拍摄全高清(FHD/1080P)视频以及4K视频。

通常来说，这个速度标准已经能够支持用户拍摄4K视频素材，长时间拍摄1080p视频素材更是不在话下。基本上能够满足市面上主流用户外出拍摄照片或者视频的所有需要。

当大家从户外归来，是不是又要导出找读卡器或者扩展坞来将存储卡内的素材导出呢？三星已经为用户考虑到了这一点。除了标准版的产品，还有一个套装的版本，在PRO Plus的包装盒内，除了存储卡还随卡附赠了一枚读卡器，方便用户使用Type-A接口传输数据，对没有扩展坞或者电脑没有SD卡槽的用户十分友好。这枚读卡器的A口为三星USB 3.0，也就是5Gbps速率的USB 3.2 Gen 1并且向下兼容USB 2.0。

对于用户、尤其是专业用户来说，存储卡是他们工作的重要生产工具，如果去到极端环境中进行照片、视频的拍摄，而存储卡却“掉链子”，出现无法写入、掉速掉帧甚至意外损坏等情况就惨了。三星为PRO Plus系列升级了全面的七重防护，包括防水、耐受极端温度、防X射线、防磁、防冲击、防跌落以及防磨损。

值得一提的是这个“磨损防护”，作为存储卡来说，从相机到读卡器，都要经过插拔的操作，因此耐用性十分重要，插拔过程中损坏SD存储卡的几率很大。三星PRO Plus SD存储卡拥有非常出色的耐用性表现，能够保障10000次插拔――简而言之，这基本能够覆盖存储卡的整个生命周期。

三星PRO Plus SD存储卡提供了32GB-512GB不同的容量，用户可以根据自己的实际需求进行选择，其中128GB以上容量的SD卡读写速度可以达到160MB/S和120MB/S，如果有4K视频录制需求的话建议选择128G以上容量的SD卡。在SD卡之外，三星还有PRO Plus MicroSD卡产品，提供了128GB、256GB和512GB的容量供消费者选择。选择三星PRO Plus系列的消费者将额外享长达10年的有限保修，让用户毫无后顾之忧。这个十一，带着相机以及三星PRO Plus存储卡一起去郊游吧!

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