按性能标价的老实人：RTX 4080真的不值这个价吗？

距离两款RTX 40系列显卡上架已经过去了数周，相关体验和评测内容相信大家也了解了不少，那么我们就直入焦点：RTX 4090、RX 4080这两款新显卡，到底值不值它的首发价？

作为旗舰定位首发的RTX 4090，在媒体和用户的上手反馈中基本都给人一种“强无敌”的印象，这不光源自新架构与DLSS 3带来的强劲性能提升，更在于它具有与前代相似的首发价，且不少人推测它仍是“精准刀法”下的产物，未来还有更高定位的产品值得期待。

从首发价的角度来看，12999元的FE版RTX 4090无疑在性能与性价比上，完全战胜了11999元的RTX 3090和14999元的RTX 3090Ti。

RTX 4080相比4090则经历了更多风波，先是早期SKU爆料中的12GB版，由于采用不同的核心最终被排除出了4080阵容，仅剩采用AD103核心、16GB显存的型号;接下来则是核心规模方面，早期爆料与后期评测都显示，相比本代旗舰4090，4080在核心晶体管数量、CUDA核心数量等方面基本仅相当于前者的60%，按照以往的显卡性能分级与命名规律，这款“4080”和旗舰4090之间甚至可以再添两个型号，这也正是舆论质疑的主要来源。

当然，评测解禁后RTX 4080的性能表现，稍稍打消了一些硬件玩家的疑虑，它以RTX 4090约60%的核心规模、70%的功耗上限实现了后者70%甚至以上的性能，这从侧面反映出新架构加持下的RTX 40系显卡，在能耗比上有很大提升。

与之相对，RTX 4080的定价则显得有些过于“实诚”了，公版9499元相当于公版RTX 4090的约73%，基本属于“按性能定价”，具体价格还要取决于各AIC版本定价与市场供需，甚至有“顶级非公”RTX 4080与公版RTX 4090差价仅为千元的现象，当然，用料再豪华的4080性能也比最普通的4090差了不少。

在与前代显卡的对比上，RTX 4080则能够提供超出前代旗舰RTX 3090Ti约15%、RTX 3090约20-25%的性能，并且功耗更低;但在当前市价上RTX 4080显然不具优势。不过RTX 40系显卡中新增对双编码器与AV1编码的软件支持，可以说对生产力用户的效率提升相对明显。

对许多游戏玩家而言，这就使得这块RTX 4080在性价比方面突然变得乏善可陈，要知道往年RTX 3080 10G首发价格仅相当于RTX 3090的约46%，性能却可以达到后者的约80%。也不知道该说是上一代RTX 3090翻车了，还是此次RTX 4080的定价参考了太多其他因素。

说到其他因素，老黄其实给过提示：摩尔定律已死。我猜老黄想说的并不是制程工艺正逼近硅基半导体的极限，而是受到供应链等问题影响，我们再也没法以上一代一半的价格获得相近的性能。以相近的价格获得翻倍的性能倒是可以，但就目前来看仅有RTX 4090这款旗舰单品几乎实现了这一点。

简单来说，无论是想要“衬托”RTX 4090的高性价比，还是帮助现有30系显卡清库存，按实际性能标价的RTX 4080想必不会被大部分群体接受，从舆论或是实际消费的角度都会面临这种状况。不过RTX 40系显卡产品线尚未完全展开，RTX 4070/4070Ti等桌面级以及移动版显卡的消息预计将在明年1月份的CES 2023揭晓，会不会出现本代更具性价比的选择，或是移动版凭借高能耗比带来体验飞跃？我们可以持续关注。