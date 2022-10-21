Mini LED时代下的新趋势 显示器能有多全面？

从2021-2022年，Mini LED背光技术无疑是显示领域的热门关键词，其应用也在这段时间内得到了广泛推广。小到平板等便携终端，大到桌面显示、智能大屏乃至车载商显等品类场景，Mini LED凭借多分区独立控光带来的高亮度、高对比度等优势充分适配高素质液晶面板，成为高端液晶显示产品的显著特征之一。

也正是源于Mini LED技术带来的种种提升，我们可以看到原先市面上有着多样化定位的高端显示器正逐渐填补各自的短板，从单一特化的性能转向全能化。

在过去，提到“专业电竞显示器”我们首先会想到高刷新率、低响应延迟这两个最核心的属性，而色彩表现、亮度、分辨率水平等则是可以妥协的部分，因为它们并不对“电竞”这个需求产生更多核心提升;再比如图形设计、视频剪辑等生产力领域所需的“专业设计显示器”，用户往往看重分辨率、色域、色准、亮度、对比度等画质相关的核心属性，因为这与工作需要直接关联，刷新率、响应延迟等则仅需维持在通常水平，不影响使用即可。

而随着随着技术成熟及制程良率提升，MiniLED显示终端产品正逐渐追逐极致而全面的性能。10月10日，创维在“高光时刻”2022秋季新品品鉴会上发布了一款新品Mini LED显示器D80，这是一款定位专业创作设计，却支持144Hz高刷新率的“全能型”显示器产品，可以说很大程度上预示了未来高端显示器的发展方向。

专业显示器的色彩和色准表现，对影像设计创作者而言至关重要。从亮度、色准、分辨率，到对比度，任一点微小的误差都会令设计表达“差之千里”，直接影响最终的创作输出和作品呈现。创维D80应用了COG玻璃基技术和AM主动矩阵驱动技术，为背光模组配备了10368颗Mini LED灯珠和1152个物理分区，精细的背光控制能力能够精准呈现画面上每一处色彩明暗渐变。这款专业设计显示器可支持1000nits峰值亮度与百万级动态对比度，而在色彩表现方面，D80拥有99%DCI-P3广色域与Delta E<1的高色准水平，能够充分适配专业需求。

有了强悍的显示硬件基础， 144Hz高刷特性也为D80的影像创作带来了更多可能。当前更高帧率的影像创作内容正成为一种趋势，但绝大多数的传统专业显示器刷新率常年停留在60Hz止步不前，使专业影像创作者在处理高清静态图像与编辑高帧动态影像时需要切换显示设备来工作。创维D80选择将刷新率提升至144Hz，正是为了适应高帧率流畅画面的创作需要，尤其能够瞄准游戏内容的开发与创作需求。

静态图像编辑方面，创维D80采用了3D LUT电影级调色技术，配合CalMAN软件校色，可精确调整作品Gamma和白平衡。D80还支持sRGB、DCI-P3、Adobe RGB、Rec.2020等多达10种专业色彩模式，并搭载Dolby Vision与Dolby Atmos，支持杜比内容的呈现，在充分发挥超高显示性能优势的同时，开启影像创作自由调色空间。

专业创作者对显示设备往往具有更多调整和控制需求，此时人性化的OSD控制方式就成为了专业设计显示器的标配。创维D80也为创作者提供了专属“指尖旋钮”，通过点按与拨转的人性化交互方式，用户可轻松控制OSD菜单界面，轻轻一触即可切换调整作品的多种色彩模式，“指尖旋钮”还兼容控制D80的磁吸式屏幕挂灯，可快捷操控2900K - 6000K无极色温调节。D80标配的这款屏幕挂灯，采用非对称光源的沉浸设计，可有效避免屏幕反光;亮度达300lux国标A级照度，照亮作品的每一处细节，也实力守护创作者视力健康。

接口和人机工学方面，创维D80配备HDMI 2.1、DP1.4、USB-TypeC等多种有线连接接口和无线投屏功能;它配备的支架支持130mm高度调节、90°横竖旋转、360°左右旋转、-5-23°俯仰调节等功能;并内置重力感应，支持显示画面随屏幕旋转自动切换横竖屏显示;支持VESA标准接口壁挂和快拆设计，满足不同场景安装使用需求。

综合来看，创维D80专业设计显示器的诞生表明显示器领域正掀起一股“通用化”、“全能化”趋势，设计显示器未必不能拥有高刷、流畅的画面;电竞显示器也不一定要抛弃画质表现;既要高刷又要色彩的“中间派”则喜迎Mini LED背光带来的更多提升。新的潮流想必会在高端显示器领域起步，并从上至下对整个行业产生影响，相信在未来一款足够全能的显示器就可以满足多数人群进行高效率工作与高质量娱乐的需求。