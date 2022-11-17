属性全面的32GB套装 Lexar雷克沙ARES DDR4 OC内存评测

自2011年DDR4内存诞生以来，它在消费级PC硬件领域占据的主流地位已经维持了近10年。在它诞生的初期，有许多DIY玩家纠结于是否要当“DDR3钉子户”，而如今在DDR5内存的推广趋势下，仍有许多用户出于硬件适配、性价比、边际效益等考虑，依然选择了各类成熟的DDR4内存新品。

也就是说，对不追求极致性能的主流PC用户，甚至是多数玩3A游戏的普通玩家而言，DDR4内存能够提供足够的硬件性能，在时下最新的“板U卡”组合中也不至于成为短板。高频率、大容量、双通道、套条等概念受到广泛认知，XMP内存超频技术的普及，以及DDR4内存本身价格相比DDR5内存更亲民等等因素，使得DDR4内存及相应的主板依旧拥有较高的市占率。

最近，我们收到了Lexar雷克沙推出的ARES“战神之铠”系列DDR4内存套装，容量为32GB(16GB*2条)，可通过XMP自动超频至3600Mbps速率，接下来我们从各方面了解一下。

外观设计

外包装方面，这款ARES内存套装采用雷克沙风格的全覆盖盒装，正面印有雷克沙商标、产品外观、名称、类型与部分基础参数。包装整体也应用了红色的线条、色块和纹路元素，带来一些电竞风观感。

包装盒背面则印有多种语言呈现的官网网址和其他产品信息，以及左下角的条形码标签。从产品信息中我们可以看到这款ARES内存的尺寸规格为140*43.3*7.9mm，可供使用CPU风冷散热器的DIY用户参考限高。

打开包装，可以看到两条16GB ARES内存收纳在透明塑料包装内。

Lexar雷克沙ARES系列内存均采用家族化设计的黑色散热马甲覆盖，同时分为RGB版的“战神之刃”和非RGB版的“战神之铠”，我们本次评测的是后者。

ARES内存的散热马甲采用全铝材质，表面融合了时尚的机甲风设计，拥有多处利落的切割线条和白色纹路点缀，马甲中间部分有“Lexar”Logo与“ARES”字样。整体为无螺丝组合设计，为内存提供额外散热性能的同时拥有出色的质感。

接下来，我们将两条ARES内存安装在测试平台上，通过测试软件实际了解一下它的性能。

性能测试

本次我们使用的测试平台部分配置如下：

CPU：英特尔酷睿i9-12900K

主板：七彩虹CVN Z690 GAMING PRO

内存：Lexar雷克沙ARES DDR4 OC 16GB*2

硬盘：三星980PRO 1T

电源：长城巨龙1250W金牌

操作系统：Windows 11

我们将ARES内存安装在插槽2和插槽4，并使用CPU-Z读取信息，可见这款雷克沙ARES内存采用镁光颗粒，支持XMP 2.0。我们在测试中也会分别对默认的JEDEC参数和开启XMP后的参数进行对比。

内存频率：DDR4-3200

在默认的JEDEC规格DDR4-3200(1600MHz)下，这款Lexar雷克沙ARES内存标准电压为1.20V，时序为22-22-22-52 CR2。使用AIDA64-内存与缓存测试，获得的结果如下图：

内存读取：49929MB/s、内存写入：46807MB/s、内存复制：47222MB/s、延迟为70.5ns。

内存频率：DDR4-3600

而在XMP规格DDR4-3600(1800MHz)下，Lexar雷克沙ARES内存的工作电压提升至1.35V，各项性能均得到提升。

从CPU-Z可见内存时序为18-22-22-42 CR2。使用AIDA64-内存与缓存测试，获得的结果如下图：

内存读取：55690MB/s、内存写入：51953MB/s、内存复制：53053MB/s、延迟为61.6ns。

从测试结果上看，开启XMP的Lexar雷克沙ARES DDR4内存理论读写性能可提升10%左右，并且降低了一定的内存延迟，使得PC硬件整体的运行状态更加优化。目前CPU、显卡、主板与内存的自动超频或XMP等技术正使得“玩硬件”的门槛不断下降，各品牌也不断推出更加简便易用的BIOS和控制软件，对多数DIY用户而言，这样的性能提升都是触手可及的。

评测总结

即使在DDR5内存诞生后的时代，Lexar雷克沙ARES DDR4 OC 16GB*2内存套装也是DIY用户在进行旧平台升级、新平台装机时的不错选择。优异的性能、广泛的兼容性、绰绰有余的大容量，以及近一段时间以来DDR4方案整体具备的高性价比，都能成为这款内存的加分项。

当下，PC玩家们对于内存的选择有多种方向，有追求特挑颗粒、极限体质的手动超频玩家，也有尝鲜高频DDR5内存、XMP一键解决高性能游戏与生产力的高预算用户，综合来看，频率与带宽的提升是内存换代的必然趋势，DDR5更低的工作电压也产生了许多额外优势。而目前对于不那么追求极致的主流PC用户而言，能够兼顾大容量、高频率与优异性价比的DDR4内存依然值得选择，在选择装机配置时从需求优先的角度考虑，应该说是避免我们落入“加钱陷阱”的最佳方法。