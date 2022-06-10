14万小时！三星高度耐用视频监控MicroSD存储卡展现持久力

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】开车的朋友们对行车记录仪一定不会陌生，它能够为我们在行车过程中提供可靠的数据记录，是平常用不太到、关键时刻能够提供重要证据来源的设备。而与行车记录仪类型相似的设备――监控系统、穿戴式记录仪等，它们对于存储卡的要求与我们平常认知中的存储卡有些许区别。

虽然大家大部分都使用MicroSD存储卡来作为这些记录设备的存储载体，但是实际上，上述用途的MicroSD卡与通常搭载于手机、无人机、相机中的MicroSD卡还是有差异的。我们首先要明确行车记录仪、监控系统、门铃摄像头以及穿戴式记录仪等设备的安装环境。就以行车记录仪为例，车内并非是平稳的，车辆在行驶过程中会遇到各种各样的颠簸，一旦发生危险，车辆还有可能受到巨大撞击，这也让行车记录仪的数据保存受到挑战;另一个需要考虑的因素就是温度，存储卡一般都会有一个适宜的工作温度，而在夏天，经过暴晒之后的车辆车内温度甚至会达到40-70℃，这也会对存储卡的工作产生影响。

行车记录仪的数据存储是连续的，在车辆行驶甚至停车时行车记录仪都会工作，记录车前发生的事情。通常当存储卡写满，行车记录仪的数据就会进行覆盖，在漫长的使用周期内，数据不断写入覆盖，对存储卡的使用寿命与损耗也是个不小的考验。

此外，当前的行车记录仪、监控设备等的分辨率也不断提高，720P已然普及，1080P满大街都是，甚至有的行车记录仪支持4K分辨率，这无疑对存储卡的写入速度与存储容量提出了更高的要求。

整体来看，能够用于行车记录仪、监控系统、穿戴式记录仪等设备的MicroSD存储卡一定得有过硬的身体素质，在保证基本的高速读写、长时间持续读写能力外，还需要具备应对大跨度的工作温度、防水、防撞击等等特殊情况的发生，选择专门针对这类设备的MicroSD卡将成为越来越多消费者的共识。

提到这类MicroSD卡，就不得不提到电子存储领域的巨头企业――三星。三星在MicroSD卡品类拥有完善的产品布局，针对行车记录仪、监控系统、穿戴式记录仪等设备的特点，三星早已推出了PRO Endurance系列存储卡，今年5月，2022款PRO Endurance高度耐用视频监控MicroSD存储卡也已经正式上市，这款产品将该领域MicroSD卡的天花板再度拉高一截。

三星新款PRO Endurance MicroSD卡采用三星可靠的企业级NAND闪存，官方表示256GB版本最高可提供长达16年(140160小时)的连续录制时间，以确设备能够保捕捉到关键时刻。这意味着单张PRO Endurance存储卡的使用寿命相当于33块经典的专注于速度的EVO Plus存储卡。这将为用户节省频繁更换的成本，并为不间断的视频监控提供更强的可靠性。

三星的新存储卡还分别提供高达每秒100MB/s和40MB/s的读写速度，能够达到Class10、U3视频速度等级和V30视频速度等级。这款存储卡非常适合处理大型高分辨率文件，同时还支持全高清和4K的不间断录制及其回放。

考虑到户外监控摄像头和执法记录仪可能会在恶劣环境中使用，三星为PRO Endurance加强了六种防护耐久性。除了防水、防磁、防X射线和防极端温度的保护外，这张卡现在还支持防磨损和防摔功能。三星PRO Endurance MicroSD卡的工作温度范围为-25°C至85°C，基本能够覆盖用户在使用过程中可能遇到的极端温度情况，保证用户的数据安全。

三星为PRO Endurance带来了32GB、64GB、128GB和256GB四种不同的存储容量，用户也可以根据自己的实际需求选择。专业卡做专业的事，相信三星PRO Endurance MicroSD卡会继承前代优秀的口碑，成为广大消费者口口相传的好产品。

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