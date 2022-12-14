旗舰新品！七彩虹 “战戟”PCIE4.0 SSD上市

【天极网DIY硬件频道】国产底层技术在近年不断提高和创新，推动着多个产业以肉眼可见的速度发展和变化，诸如手机领域、新能源汽车领域等。在存储领域也是一样，在国产Flash和主控技术的飞速成长的背景下，国产传统硬件品牌商七彩虹经过几年的探索与沉淀，在存储领域也取得了一定的成效。旗下“国创 ・ 战戟”系列现已经推出至第三代旗舰款PCIe 4.0的高性能产品。

●七彩虹“国创・战戟”系列的发展

2020年6月，七彩虹发布了第一批国产主控和国产Flash搭配的方案的SSD，命名为“国创・ 战戟”系列。产品为SATA接口的128G、256G和512G，采用了联芸0902主控(后更新至1102主控)和长江存储Xtacking 架构的64层256Gb TLC 3D NAND(后更新至128层512GB TLC 3D NAND)。

第一代“国创・战戟”系列――七彩虹SATA3系列SL500 战戟

仅仅过了一年时间，长江存储就完成了技术迭代。2021年，长江存储推出了Xtacking 架构的128层512Gb TLC 3D NAND，联芸推出了旗下MAP1202的PCIE 3.0 主控，巧合的是，主控和Flash两者间频率均可达到1600MT/s，两者完美适配。于是在2021年11月，七彩虹推出了第二批国产主控和国产Flash搭配的方案的SSD，采用M.2 NVMe接口的PCIE3.0 X4 的产品，即CN600 256G/512G/1TB 战戟 系列产品，并将其定位于旗下旗舰产品。在两年的使用过程中发现长江存储的Flash在消费类SSD的品质出色，故在2022年，七彩虹将旗下“战戟”系列SSD产品(含销售过的产品)的质保时间从三年升级到了5年，并将TBW质保翻倍。

第二代“国创・战戟”系列――七彩虹PCIE3.0 CN600 战戟

2022年9月，七彩虹推出M.2 NVMe接口的PCIE4.0X4的产品系列，命名为CN700 系列，其主控采用的是联芸1602，这颗主控的运行频率可达2400MT/s，由于采用的Flash只能达到1600MT/s，其读取速度在5000MB/s左右，其速度能达到原厂品牌的主流级速度。

七彩虹PCIE4.0 CN700系列

直到2022年11月，可运行在2400MT/s的Flash在消费类市场率先由长江存储推出，国产品牌终于有机会在第一时间采用2400MT/s的主控和Flash搭配，让PCIE4.0 SSD在不需要DRAM缓存的情况下运行在7000MB/s之上，让国内品牌SSD的性能有机会走在领先的位置。

第三代“国创・战戟”系列――七彩虹PCIE4.0 CN700 战戟

●七彩虹PCIE4.0 CN700 战戟

七彩虹CN700 战戟系列采用的主控方案是联芸1602，实际上前一阵时间七彩虹发售的CN700 系列基础版即采用了这颗运行在2400MT/s的主控。从CN700基础版可以看到，即使搭配的是1600MT/s的Flash，不依托DRMA也能轻松上到5000MB/s的速度。而此次七彩虹的CN700 战戟将发售3个型号：CN700 512GB/1TB/2TB 战戟。读取速度均在7000MB/s以上，在性能将比肩市面主流旗舰PCIe 4.0 SSD。

伴随着国内存储领域技术的不断发展壮大，七彩虹一步一个脚印，稳扎稳打。与国产存储技术紧密合作，共同打造国产存储新势力。后续也将会为用户提供更多高性能、高品质的存储产品，敬请见证。