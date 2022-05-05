三星T7 Shield移动固态硬盘评测：性能强悍，防尘防水还防摔

作者：景博健

【天极网DIY硬件频道】回想10年前我刚上大学的时候，基本每个人必备的除了电脑外，那就是一个U盘，不管是拷贝老师的课件，还是和同学分享资源，都非常方便便携，不少小伙伴还购入了移动硬盘，相较于当时4/8/16GB的U盘来说，拥有上百G存储空间的移动硬盘能够储存更多东西，并且同样有着出色便携性，不过当时主要是以机械移动硬盘为主。而在进入职场后，我愈加发现，移动硬盘的重要性，需要储存的文件和备份的照片越来越多，需要的空间也越来越大。随着时间的推移，移动硬盘也在不断升级，逐步跨入SSD时间。与传统的机械硬盘相比，其读写速率能快上数倍甚至十倍，而且数据安全防水防尘防摔性更为出色，体积更加小巧，这也是越来越多消费者青睐移动固态硬盘的重要原因之一。

说到移动固态硬盘，自然绕不开三星，作为存储行业的龙头企业，同时也是移动固态硬盘领域的开拓者，三星依靠创新的技术和优秀的品质赢得了非常高的市场占有率，旗下T系列移动固态硬盘凭借强悍的性能和出色的稳定性备受广大消费者青睐。最近，三星刚刚发布了全新的产品―三星T7 Shield，与此前的T7以及T7 Touch属于“同门师兄弟”，而从“Shield”的命名可以看出，这款产品应该在防护性能方面进行了强化，主要面向喜欢户外运动的消费者，那么它的表现究竟如何呢？今天一起来看看吧。

外观设计：小巧依旧 携带方便

与之前的T7以及T7 Touch一样，三星T7 Shield延续了小巧精致的机身，三围仅为88*59*13mm，大小和一张名片差不多，比半部手机还要小，可以非常轻松地放入各种随身背包、钱包或是口袋中。除了我所拿到的魔力蓝外，它还提供了月幕白和暗夜黑供用户进行选择。

魔力蓝，月幕白，暗夜黑

其机身重量也只有93.8g，无论是拿在手上还是放到包中都不会有什么负担。

三星T7 Shield移动固态硬盘采用了Type-C(USB 3.2 Gen2)接口，兼容性非常出色，可以支持PC、手机、游戏机、电视机等设备。而且在接口旁边加入了指示灯设计，可以更加直观的判断硬盘的工作状态。当用户将固态硬盘插入电脑等设备、传输数据或将T7安全弹出设备时，指示灯都会闪烁提醒用户，而常亮则代表硬盘与电脑处于连接状态，弹出后指示灯会熄灭。

在包装内附带了两根数据线，包括一根USB-C To USB-A以及一根USB-C To USB-C，可以应对不同设备的连接需求。

耐用性：三防加持 不负Shield之名

能够被冠以“Shield”之名，说明这款硬盘在防护这块肯定是非常出色的。与一般移动固态硬盘的金属或塑料机身不同，三星T7 Shield的外层采用了拥有出色缓震能力的橡胶外壳，能有效的减少跌落时对硬盘造成的冲击。

内部则使用了铝合金支架，保护硬盘内部的核心部件，拥有着非常出色的耐用性。

在内外双重防护的加下，它可以承受3米的跌落冲击，如此便可以有效防止用户在日常或是户外使用时因跌落造成硬盘损坏，丢失数据的问题，给用户带来更大的安全感。

除了防摔外，三星T7 Shield还有着IP65级别的防尘防水，可抵御雨水、飞溅物和灰尘的侵袭，平时不小心打翻水杯、掉入水坑中或是在下雨天被淋到也不必担心损坏，可以应对恶劣的环境和天气，无论是潮湿的森林、漫天沙子的大漠它都可以应付，对于广大户外摄影师或是探险家来说是个非常合适的选择。

性能测试：强悍性能 稳定高效

相较于传统的SATA协议固态硬盘，支持NVMe协议的固态硬盘具有低延时、速度快、功耗低以及兼容并行性好等优势，下面我们就来看看三星T7 Shield在性能测试这块的表现如何吧。前面也提到了它采用的是Type-C(USB 3.2 Gen2)接口，最高支持10Gbps传输速率，在CrystalDiskInfo可以看到它支持的是最新的NVMe 1.4协议，容量为2TB。

测试平台我选择了一台游戏本，它搭载酷睿i7-12700H处理器，16GB DDR5 4800MHz内存，2TB PCIE 4.0固态硬盘，外部接口为雷电4(40Gbps)。

首先是CrystalDiskMark8.0，它可以检测硬盘的随机读取/写入速度，连续读取/写入速度，测试随机512KB，2KB，4KB读取/写入速度等。从测试结果看，三星T7 Shield的顺序读取速度达到了，顺序写入速度为，甚至超越了官方标称的，是传统机械移动硬盘速度的十倍左右。

而且4K Q32T1测试中的读写速度达到了309.84MB/s(756345.26IOPS)和376.69MB/s(91966.06)，4K Q1T1读写有着34.51MB/s(8425.29IOPS)和81.26MB/s(19838.38IOPS)，表现非常不错。该项目是对4KB文件进行读写测试，针对的是我们日常面对的琐碎文件，平时我们在用固态硬盘拷贝大文件时速度可能会非常快，但是拷贝琐碎的文件时就会发现读写速度会明显下滑，而4K性能就与琐碎文件读写速度息息相关。

在另外两款软件AS SSD和TxBench AS的测试中，三星T7 Shield同样取得了非常出色的成绩，充分证明了其出色的性能。

接下来我们采用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，它可以测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度。根据测试数据我们可以看到，三星T7 Shield在数据包来到512KB后读写速度都可以维持在1000MB/s左右，表现非常出色。

除了传输速度外，硬盘传输的稳定性同样非常重要，这里我也对其进行了压力测试，随机读写200GB的文件。最终读取速度为1028.7MB/s，写入速度为976.1MB/s，整体波动幅度不大，表现非常稳定。

完成测试后硬盘内部温度为50℃，外部表面温度为41℃，大约就是我们玩手游时，所握持手机的温度。这里要多说一句，得益于橡胶的低导热性，让其表面的温度可以维持更低的温度，所以三星T7 Shield触发动态散热保护的温度高达55℃，所以即便传输比较大的文件也不会因为发热问题导致硬盘性能下降，导致传输速度变慢。

最后来进行一波实测，这里我准备了三种文件，首先是一部高清电影，大约9GB，然后是300张RAW格式的照片，约18GB，最终考验是一个游戏，其文件夹里包含很多小文件，共63GB。结果如下：

9GB单个电影用时不到15秒，300张RAW照片用时29秒，传输速率基本都稳定在630MB/s左右，63GB游戏文件用时101秒，中间有速度有小幅波动，不过多数时间还是维持着630MB/s的传输速度，表现非常不错。

安全性：硬件加密 安全无忧

三星T7 Shield与其它T7系列产品一样，支持三星移动固态硬盘管理软件，官方还很贴心的在硬盘中为用户准备了WIN和MacOS版本的安装包，可以直接安装到电脑上。

在软件里可以为硬盘设置密码进行加密，加密后则需要输入密码才能访问硬盘，有效保护用户的数据安全。

写在最后

作为T7系列的新成员，三星T7 Shield与“同门师兄弟”一样，有着非常出色的性能，可以实现数据的快速传输，而且还能通过三星移动固态硬盘管理软件对硬盘进行加密，保护用户的数据安全。除此之外，它也没有辜负“Shield”之名，橡胶外壳搭配铝合金支架让它有着更强的防摔性能，还支持IP65级别的防尘防水，能够更好地应对户外场景的使用。

我个人觉得这款产品非常适合户外摄影师等用户，一方面它的强悍性能让它们可以快速将拍摄好的照片导入硬盘中进行备份，另一方面出色的耐用性能够有有效的防止由于跌落或者掉入水坑造成硬盘损坏，从而丢失重要的数据。如果你需要一块性能出色、稳定性高、耐用性强的移动固态硬盘，三星T7 Shield绝对是个不错的选择。