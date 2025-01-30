RTX 50系高端显卡视效搭档 27寸4K 240Hz OLED显示器震撼上市

【天极网DIY硬件频道】前段时间，我们盘点了将于CES 2025上正式亮相的新一代QD-OLED显示器产品，它们在各方面相比现有产品实现了显示规格的突破，包括HDR、运动清晰度等影响用户观感的重要因素。当然，同样重要的还有填补了27寸4K分辨率OLED显示的空白。

当时我们也抛出了一些疑问。什么样的PC硬件能够拥有与4K 240Hz OLED显示器匹配的性能？什么接口和线材能够满足4K 240Hz信号无压缩传输的需求？当然，随着RTX 50系显卡中的高端型号RTX 5090 D、RTX 5080上市，这些问题都迎刃而解了。

在春节前我们介绍过的两款新品QD-OLED显示器之一，微星MPG 272URX也正式开售，并且价格相较此前预估的万元级别更低，目前在微星京东自营店等平台售价6999元，在上市期还享有返E卡等一些专属权益。总之价格相比笔者此前预想的“实惠”许多。

你可能会问：价值近七千元的显示器也能算实惠吗？一方面，在其它规格相近的条件下OLED显示往往面积越小、价格越贵，27寸4K相比32寸4K在同等规格下价格更低已经不同寻常;另一方面，考虑到玩家需要为它搭配的高端硬件价格，如RTX 5080起步的旗舰显卡，9800X3D等高性能处理器，还有与之相配的高端主板、供电、散热等其它DIY硬件产品。这台显示器在整体配置中的价格占比可能依旧处于合理区间，就像主流PC用户搭配使用千元级显示器，不会显得“好钢用在刀把上”。

这台高端电竞显示器拥有诸多突出的显示规格，不仅限于4K分辨率240Hz刷新率，它的GTG屏幕响应延迟低至0.03ms，通过VESA ClearMR 13000认证;屏幕色域达到99%DCI-P3、98%Adobe RGB或138%sRGB，色准Delta E<2，且屏体原生达到10Bit色深，支持10.7亿色显示。

商品详情页显示它采用三星EL Gen 3技术的5层串联QD-OLED面板，实现30%能效改进，拥有更低功耗的同时保持了峰值1000nits的HDR亮度表现。不过在HDR性能认证方面依然处于DisplayHDR True Black 400水平，也许意味着它的全屏亮度并没有太大提升。

接口方面这台高端显示器也配置齐全，不仅采用方便的内置电源设计，在高规格接口方面更是配备了2个HDMI 2.1与一个DP 2.1a(UHBR20)的组合，前者可通过DSC(显示流压缩)支持4K 240Hz，而后者最大80Gbps的带宽性能则支持顶格画面的无损传输。此外在包装内也贴心地配了一根支持UHBR20的合规DP线材。

小结

虽然2025年才刚开始一个月，但笔者已经将入手一台27英寸4K 240Hz OLED显示器作为年度“小目标”之一，这台微星MPG 272URX正是其中的备选项。尽管有许多谈OLED色变的声音，笔者依旧认为OLED普及趋势将会从手机等小尺寸设备，向PC显示等中等尺寸逐步扩散，在CES上越来越多品牌推出配备OLED屏的笔记本产品也是表现之一。