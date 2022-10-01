国庆装机特别篇：远离二手显卡+无需等待CPU新品

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着10月的到来，国庆七天长假让很多游戏玩家可以安心玩家天游戏。而且在9月底，AMD和英特尔都发布了新一代处理器，虽然首发价格偏贵，单新产品的发布意味着上一代的CPU也都会有不同程度的降价，对用户来说更加友好。

那么，10月的装机市场上，玩家要如何根据预算，组装一台合适的游戏主机？笔者带来2000元、5000元和10000元三个级别的配置，供大家参考。



2000元价位配置推荐

CPU：英特尔酷睿i3-12100 散片(主板套装)

主板：七彩虹H610M-D M.2 ￥1139

显卡：核显

内存：威刚万紫千红DDR4-2666MHz 8G ￥139

SSD：三星PM9A1 256GB ￥279

电源：鑫谷GP600G黑金 ￥279

机箱：先马剑魔K6 ￥109

散热：商家赠送

合计：￥1945

编辑点评：与9月的推荐相比，2000元级别主机依然可以选择12代i3，性能提升约30%。考虑AMD平台的话，锐龙R5 5600G +微星A520M VECTOR WI-FI主板套装(￥1309)也是不错的选择，只是价格增加170元。8G单通道内存能够满足日常办公，额定500W的电源也能满足日后扩展需要。



5000元价位配置推荐

CPU：英特尔酷睿i5-12400F散片(主板套装)

主板：微星H610M BOMBER ￥1529

显卡：盈通GeForce RTX 3060大地之神 ￥2249

内存：金泰克X3电竞条DDR4-3200MHz 8Gx2 ￥309

SSD：三星PM9A1 512G ￥429

电源：鑫谷GP600G ￥289

机箱：航嘉GX580H￥189

合计：￥4994





编辑点评：随着显卡市场的的崩溃，二手显卡价格已经十分亲民，不过笔者依然不建议购买二手显卡，最好到正规商家购买，以免买到矿卡造成不必要的损失。



10000元价位配置推荐

CPU：英特尔酷睿i5-12700F散片 (主板套装)

主板：华硕TUF GAMING B660M-PLUS Wi-Fi D4 ￥3099

显卡：七彩虹GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G ￥5899

内存：海盗船复仇者DDR4-3200MHz 16Gx2 ￥460

SSD：三星PM9A1 1T ￥729

电源：鑫谷GM850(显卡套装)

机箱：航嘉GX680X ￥299

散热：利民BA120 ￥129

合计：￥10615

编辑点评：选择RTX 3080带来的问题，就是会让预算小超，单游戏体验会比RTX 3070 Ti强不少。不过如果想控制在预算之内，用户也可以选择七彩虹GeForce RTX 3070 Ti Ultra W OC LHR(￥4599)元，预算控制在万元之内。

写在最后：新产品的上市，会让上一代的CPU、GPU均呈现降价的状态，只是目前的感受并不明显。而且RTX 40系列显卡诚意不多，选择30系列也非常不错。至于AMD方面的显卡，逼着建议购买RX 6750 XT，毕竟AMD没有更新RX 6800系列新品，矿卡的可能性太高。