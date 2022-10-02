英特尔即将关闭SSD业务 未来由Solidigm提供相关支持

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】10月2日，英特尔将迎来关闭SSD业务的最后期限。英特尔官网信息显示，自2022年10月3日起，英特尔NAND固态硬盘产品的所有技术和保修支持均将由Solidigm直接提供。

2021年12月29日，英特尔宣布已经完成了其NAND和SSD业务的首次交易，出售其SSD 业务(包括转让某些与 NAND SSD 相关的知识产权和员工) 和在中国大连NAND存储器制造工厂到SK hynix。作为交换，SK hynix将向英特尔支付70亿美元的对价。

在宣布之后的这段时间内，英特尔将继续在SK hynix的大连内存制造工厂生产NAND晶圆，并保留与NAND闪存晶圆的制造和设计相关的某些 IP，直至交易最终完成。最终交割预计将在2025年3月或之后进行，届时SK hynix将从英特尔收购剩余的NAND业务资产，包括与NAND闪存晶片的制造和设计、研发人员和大连工厂劳动力相关的某些知识产权，价值20亿美元。

据了解，英特尔被收购的SSD业务将转移到SK hynix新成立的子公司Solidigm。今年8月Solidigm推出了旗下首款消费级NVMe SSD P41 Plus系列，Solidigm P41 Plus采用慧荣主控，固件由Solidigm团队所负责，闪存基于以前Intel产能的144层堆叠3D QLC。这款SSD有M.2 2280/2242/2230三种形态，以满足零售和OEM市场各种不同的需求，容量方面有512GB、1TB和2TB三个版本，采用PCIe 4.0×4接口，SSD的最大连续读取速度是4125MB/s，连续写入速度3325MB/s，最大随机读写IOPS分别为390K和540K，耐久度是每512GB 200TBW，质保期5年。有传闻称，Solidigm P41 Plus就是Intel 670P的继任产品。

市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示，今年第二季度，SK 集团(SK hynix & Solidigm)的NAND Flash营收达到36.1亿美元，季增12.1%。