简洁高效 三星Type-C USB3.1闪存盘体验评测

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】闪存盘，也就是我们常说的优盘，一直是广大消费者人手必备的存储设备。虽然随着个人存储需求多样化，移动固态硬盘和网盘产品也能够作为替代产品，但是这并不意味着优盘已经失去了市场。

作为小巧精致的存储器，优盘始终拥有适合自己的应用场景，在很多时候要比网盘、移动固态硬盘更具备适用性。目前来说，市面上的优盘仍以USB-A接口为主，这些年USB-C接口的优盘也渐渐多了起来，毕竟目前的PC设备上对Type-C端口的支持也逐渐普及，优盘的应用场景得到了史诗级加强。

此外，Type-C接口优盘还有一个重要的优势，它可以直接与现有的大部分安卓设备以及采用Type-C端口的苹果设备――例如iPad Pro兼容，这就为不同设备之间的数据传输又提供了一个可靠且快速的途径。

前段时间三星发布了新款Type-C接口的闪存盘，可以连接到智能手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，可用于数据存储和转移。目前这款新品也已经在国内上架，我们就来看看这款Type-C闪存盘表现如何吧!

三星存储在Type-C闪存盘方面也很有经验。早在2017年，三星就为消费者带来了自家首款基于USB3.1协议和Type-C优盘。该产品最大传输速度可以达到150MB/s，在当时优盘品类产品中名列前茅。

五年时间过去，新款的Type-C闪存盘也迎来一波升级。三星今年的新款Type-C闪存盘外观与初代非常相似，也同样是基于USB 3.1，但是速度较初代有了大幅提升，手感也更好了。官方数据显示，三星Type-C闪存盘读取速度能够达到400MB/s，这在目前的同级别优盘产品中同样领先。

我们同样还是选用Crystal Disk Mark、ATTO DiskBenchmark、TxBench等软件对三星Type-C闪存盘进行理论性能测试。

首先是Crystal Disk Mark，实测空盘状态下三星Type-C闪存盘持续读取速度能够达到420MB/s，写入速度能够达到近115MB/s。其中读取速度已经超过了官方标称的400MB/s的速度，对于一款优盘产品来说，115MB/s的写入速度同样可观，毕竟市面上大多数同类型产品的写入速度还维持在50-60MB/s的水平。

ATTO Disk Benchmark的柱状图能够反映出优盘的稳定性。从软件测试来看，三星Type-C闪存盘在测试文件为1MB时Type-C闪存盘的读取速度已经可以达到402MB/s左右，之后可以保持在400MB/s左右的峰值读取速度。读取速度在文件大小为48MB/s之后有所降低，但依然可以保持在260MB/s以上。另据HD Tune Pro软件文件基准40GB文件读写测试结果，三星Type-C闪存盘的读取速度会出现阶段性增减，但总体都能维持在峰值运行。

写入速度则始终可以保持在100MB/s以上，是十分优秀的闪存盘读写水准，也证明了三星Type-C闪存盘的读写性能和可靠性。

优盘在现阶段的应用场景都有哪些？即便目前我们可以邮件、微信或者QQ等线上途径传输一些细碎的文件，就实际使用体验来说，短距离文件传输，网盘或实时聊天工具的传输在2GB以下是十分有优势的，但是超过之后体验就会下降。

像公司内部短距离的文件传输，我个人更倾向于使用优盘。因为上传和下载的速度通常仅仅依赖网速，同时还依赖于文件传输双方是否充了会员……优盘的灵活性就体现了出来，我们可以很容易地将文件以物理的方式在同事之间流转。而现在，Type-C端口的三星闪存盘也将传输速度带到了此前USB-A接口难以企及的位置，实际的传输效率很高，甚至触摸到部分SATA SSD的速度门槛。

不如让我们来用实际文件传输测试来看一下，本次用作测试平台的高性能笔记本设备搭载第12代英特尔酷睿i7-12700H处理器，16GB的DDR5 4800MHz内存同样来自三星，目标硬盘为 PCIe NVMe SSD，实测读写速度分别能够达到7GB/s和4GB/s;端口为USB 3.2 Gen2 Type-C。

官方表示使用三星Type-C闪存盘传输4GB大小的文件仅需11s左右，实测无论是4GB的视频文件还是4GB RAW格式照片都能达到这一标准，甚至还会更快;

将大小约为18GB的300张RAW格式照片传输至测试平台C盘仅耗时50秒，将4GB 1080P电影写入优盘也只需要40秒，平均速度在105MB/s以上。

从外观上来看，三星新款Type-C闪存盘保持了与初代几乎以往的设计，精致、紧凑、小巧。这款闪存盘目前只推出了一款极光蓝配色，优盘整体仅重3.4克，甚至比一块软糖还要轻，便携性拉满。

盖子与盘身采用了分离设计，不可否认，如此轻且小的闪存盘其丢失的风险也有所增加。三星保留了盘身穿绳挂孔设计，可以将盖子与优盘系到一起，也可以选择将闪存盘穿到钥匙扣、胸牌等位置，同样不占重量。

与传统的USB-A接口相比，C口优盘拥有更强大的兼容性，除了笔记本电脑以及台式电脑，还可以连接到智能手机、平板电脑等等设备。一般在插入手机之后，用户就可以通过文件管理APP查看优盘内的文件数据了。这对于一些手机存储空间不够、介意云盘网速的用户来说也很适用，用优盘保存图片、高品质音乐、4K电影都等十分合适。同时，将三星Type-C，担心文件找不到、丢失的小伙伴，也能将其备份至闪存盘上。

以256GB版本为例，三星Type-C闪存盘可存储63730张照片或长达12小时的4K视频。(图片规格为4032×3024 12MP，文件平均大小3.84MB;4K超高清视频规格为3840×2160 30fps，30分钟视频平均大小10.1GB)

即便体型小巧，三星Type-C闪存盘同样拥有极强的环境适应能力。机身支持防水(可在1米深海水中(3%氯化钠盐水)浸泡长达72小时)、防冲击(高达1500g)、耐磁(高达15000高斯)、耐高温(工作温度范围：0°C 至 60°C，非工作温度范围：-10°C 至70°C)以及X射线(高达100伦琴射线)干扰的五防特性，三星官方还提供了五年有限质保，让用户无忧使用。

整体来说，三星Type-C USB3.1闪存盘拥有同类型产品领先的传输速度，64GB-256GB的存储规格设计也很适合当前优盘的定位与应用场景，“五防”特性以及5年有限保修支持也足够为用户的数据保驾护航。对于用户来说，一款速度出众、防护性可靠的优盘十分必要，而在价格合适的情况下，这款闪存盘就更值得我们考虑了。

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