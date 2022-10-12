4K画质通吃 新一代性能卡皇 映众RTX 4090冰龙超级版首发体验

作者：Lord_ViTa

近年来几乎每一代旗舰级游戏显卡都有一个这样的目标：为玩家提供几乎所有游戏在4K分辨率下高画质、高帧率的“通杀”级体验，只不过伴随着硬件的升级换代，每年新推出的游戏对配置的要求也总是水涨船高。总有一些“3A”级游戏让当代旗舰产品也不得不折戟于超高分辨率与顶级画质产生的性能需求，不过就在这个十月，我们迎来了这款NVIDIA GEFORCE RTX 4090，这款号称“重新发明GPU”的新旗舰，能为高分辨率游戏带来怎样的提升？

近期我们收到了这款来自映众INNO3D的RTX 4090冰龙超级版显卡，让我们一起从各方面了解一下。

外观设计

冰龙超级版系列向来是映众INNO3D旗下兼具旗舰性能、旗舰散热以及颜值担当定位的产品，在最新一代RTX 4090上自然也不例外。它整体延续了低调的酷黑外观配色，具有较为复杂的表面轮廓与纹路设计，也为显卡正面与侧板内大面积的IML膜内印刷RGB灯箱留出了空间，无论正装or竖装都能提供不错的RGB光污染体验。

在显卡侧板处可以看见最新的12VHPWR电源接口，单线即可提供最高600W功率支持，同时考虑到与现有电源接口相适配的需求，包装内也附上了一根3*8Pin至12VHPWR转接线材。

来到显卡背面，RTX 4090冰龙超级版采用全尺寸金属背板，起到加固和保护PCB版的作用，靠近核心的位置印有独特的三角形纹路与“iCHILL”和“GEFORCE RTX”字样，向末端延伸处设计有镂空形状，有利于风道流畅方便散热。

RTX 4090发布后，其庞大的体积就让玩家们深感震撼。为有效压制超高核心功率产生的热量，RTX 4090冰龙超级版采用专为Ada Lovelace架构研制的第八代冰龙散热系统，运用VC均热板+9热管+3槽厚度散热鳍片+3*10cm风扇的重量级散热配置组合，也由此带来了334*148*60mm的“三围”，想入手这款性能猛兽的发烧友们可能需要仔细丈量一下自己的机箱空间了。

在接口方面，RTX 4090冰龙超级版配备3个DP1.4a与1个HDMI2.1的组合，均支持输出4K120Hz与8K60Hz视频信号。没有用上神龙见首不见尾的DP2.0接口可以说是RTX 40系列一个小小的遗憾，不过对玩家而言目前DP1.4a与HDMI2.1的传输性能依然不是瓶颈。

基本参数

作为Ada Lovelace架构产品，RTX 40系列基于台积电4N 5nm工艺打造，据称流处理器能效比提升达2倍，第4代Tensor Core将AI性能最高提升至2倍，第3代RT Core可将光追性能最高提升至2倍，可以说一切看起来都非常“摩尔定律”。

而来到RTX 4090的具体规格方面，它采用AD102-300核心，拥有760亿个晶体管、16384个CUDA核心，配备24GB容量、384bit位宽的GDDR6X显存，显存频率为21Gbps，带宽达到1008.4GB/s。FE版本显卡核心加速频率为2520MHz，作为AIC产品的RTX 4090冰龙超级版则将加速频率提升至2610MHz，TGP功耗同为450W。

理论性能

从外观与规格两方面介绍完这款RTX 4090冰龙超级版显卡，接下来就进入测试部分，我们使用的测试平台配置如下：

CPU：Intel 酷睿i9-12900K

主板：CVN Z690 GAMING PRO

显卡：映众INNO3D RTX 4090冰龙超级版

内存：DDR4-3200 32G(8G*4)

固态硬盘：三星980PRO 1T

电源：1250W 80PLUS金牌电源

系统：Windows 11专业版

显示分辨率：3840*2160(4K)

首先我们使用3D Mark对其进行FIRE STRIKE ULTRA(DX11,4K)、TIME SPY EXTREME(DX12,4K)与PORT ROYAL(光线追踪)的三项基本跑分，测试均采用默认设置、在4K分辨率下进行。

在FIRE STRIKE ULTRA中，RTX 4090冰龙超级版获得24998分。

在TIME SPY EXTREME中，RTX 4090冰龙超级版获得19517分。

在PORT ROYAL中，RTX 4090冰龙超级版获得25578分。

我们也将以上三项理论性能的跑分结果与部分前代产品进行对比制成下表。

可以看到在3D Mark基准测试中，RTX 4090冰龙超级版相比前代RTX 3090、3090Ti的确能够提供多至2倍的理论性能。

另一方面，我们也通过FurMark对这块RTX 4090冰龙超级版进行30分钟烤机测试，在室温约26摄氏度的环境中，经过30分钟满载运行的RTX 4090冰龙超级版温度稳定在73摄氏度左右，核心频率能达到2685MHz甚至更高，整卡功耗则来到了实打实的447.9W。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们选用了《赛博朋克2077》与《古墓丽影：暗影》这两款支持DLSS与光线追踪，并自带BenchMark的游戏，在4K分辨率下采用预设最高画质结合DLSS进行实测，结果如下。

在《赛博朋克2077》中，RTX 4090冰龙超级版的旗舰级性能带来了完美的高分辨率体验。在光线追踪：超级的画质预设中，平均帧数可达60帧上下，且设置为“质量”档的DLSS使得画面整体依然具有良好的细节表现。

而在压力更低的《古墓丽影：暗影》中，RTX 4090冰龙超级版能够提供平均186帧的流畅画面输出，使这款高沉浸度的动作游戏同时获得高刷新率体验，充分适配4K144Hz显示屏等发烧级玩家装备。

我们同样将两款游戏相同设置下的测试结果与部分前代产品对比并制成下表。

在当下，像《赛博朋克2077》或《微软模拟飞行》这类游戏可以说是PC硬件需要攻克的最终堡垒，能够达到4K分辨率下60帧左右的流畅运行水平，就表明这一套硬件已经能够实现市面上绝大多数游戏的“4K通吃”。这其中NVIDIA DLSS技术自然功不可没，也期待RTX 40系显卡配备的DLSS 3未来能够在更多游戏中实装。

我们还尝试使用8K电视进行了8K分辨率下的性能测试，高负载的《赛博朋克2077》在调整DLSS设置为“超级性能”后，依然能获得平均帧数约60帧，较为流畅的游玩体验;在《古墓丽影：暗影》中，维持前文设置仅将分辨率调整为8K，能够获得92的平均帧数。

另外，我们也对一些高画质游戏中的场景进行了体验：

《瘟疫传说：安魂曲》分辨率：4K 画质：极高 DLSS：画质

《逆水寒(拂云亭测试场景)》分辨率：4K 画质：全高 光追：开启 DLSS：质量

总结

这款映众INNO3D RTX 4090冰龙超级版的性能再次实现了代际飞跃，可以说在历代挑战4K分辨率高画质游戏的显卡中实现了最全面的覆盖，在DLSS加持下甚至能够在8K分辨率、60帧以上体验不少近年来的新游，完全能够满足骨灰级玩家对于旗舰级性能体验的追求。

除游戏以外，不可否认RTX 4090冰龙超级版也是一款创作者的生产利器，极致性能的新架构核心搭配24GB超高配显存，无疑能够成为图形工作、视觉设计、AI训练等领域的一把好手。

目前RTX 4090即将迎来开售，想要入手的硬件发烧友们可以考虑围绕这款映众INNO3D RTX 4090冰龙超级版显卡，打造独属自己“冷静高效”又别具一格的旗舰台式机。