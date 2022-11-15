能耗比大幅提升 新一代“冷静战神” 映众RTX 4080冰龙超级版评测

上个月我们已经了解了众多AIC品牌推出的Ada Lovelace架构旗舰：RTX 4090的评测内容，并实际对其中的几款进行了体验。不得不说，英伟达新一代40系显卡首款新品的性能表现令人印象深刻，结合DLSS 3等新技术完全能够满足骨灰级玩家对旗舰级性能体验的追求。

只不过，旗舰之所以为旗舰，正因为它只能被少部分人享受，当下RTX 4090发售后一段时间内的市场状况也印证了这点。而这也正是同一架构下，不同定位显卡产品诞生的意义，考虑到预算或是其他硬件环境限制，或者一些更加单纯的因素，更广大的PC玩家可能只是需要一个恰当的性能、价格、功耗、温度等特性组合起来的优质产品。

继上次来自映众INNO3D的RTX 4090冰龙超级版显卡后，最近我们也收到了这款GEFORCE RTX 4080冰龙超级版，可以说它在相比同代与前代旗舰时，表现出的就是这样一种特质，让我们一起通过评测了解一下。

外观设计

这张同属于冰龙超级版系列的RTX 4080显卡延续了家族化的设计风格，从包装设计到显卡本体的散热马甲均与RTX 4090相似，同时也在一些细节方面作出了差异化处理。

它整体延续了低调的酷黑外观配色，具有较为复杂的表面轮廓与纹路设计，并在侧板处搭配了大面积的IML膜内印刷RGB灯箱，这也是它与RTX 4090冰龙超级版在外观上的主要区别，原先显卡正面的RGB灯箱被两块浅色金属装饰替代，不过质感同样出众。

在显卡侧板处可以看见最新的12VHPWR电源接口，单线即可提供最高600W功率支持，同时考虑到与现有电源接口相适配的需求，包装内也附上了一根3*8Pin至12VHPWR转接线材。

需要提醒的是，目前网上关于40系显卡使用的电源接口与线材的讨论中，存在部分因接口没有插牢等因素导致烧毁的偶发现象，PC玩家在装机使用时务必确保接口插牢，为线材弯曲处预留足够的空间，也可以持续关注英伟达与AIC品牌后续带来的改进方案。

来到显卡背面，RTX 4080冰龙超级版同样采用全尺寸金属背板，起到加固和保护PCB版的作用，靠近核心的位置印有独特的三角形纹路与“iCHILL”和“GEFORCE RTX”字样，向尾部延伸的散热鳍片一端大面积镂空，以求减少尾部重量并兼顾最佳散热风道。

作为家族化产品，这款RTX 4080也采用了专为Ada Lovelace架构研制的第八代冰龙散热系统，配备纯铜底座+8*6mm热管+6cm高鳍片矩阵，提供达0.99O散热面积。并结合98mm直径的对转三风扇组合，散热效果十分强劲。

尺寸方面，RTX 4080冰龙超级版维持着RTX 4090冰龙超级版的水准，三围达到334*148*60mm。为防止显卡与主板PCIe接口变形，此次映众也在包装中附赠了简单的显卡支架，在底座与支撑滑块的接触面上均附有防滑纹路与磁化处理，使这款“重量级”显卡安装更牢靠。

最后是接口方面，RTX 4080冰龙超级版一如既往地配备3个DP1.4a与1个HDMI2.1的组合，均支持输出4K120Hz与8K60Hz视频信号。说句题外话，隔壁AMD已经官宣了新一代高带宽接口DP 2.1的应用，我们也十分期待未来使用场景以及英伟达在产品方面的跟进。

基本参数

作为目前Ada Lovelace架构下的次旗舰产品，RTX 4080同样基于台积电4N 5nm工艺打造，在各类核心元件的单位性能和能效比方面与RTX 4090相似，不过在规模上理所当然有缩减。

在具体规格方面，RTX 4080采用AD103-300核心，拥有9728个CUDA处理器，配备了16GB 256Bit GDDR6X显存，显存频率为22.4Gbps，带宽为716.8GB/s。显卡核心默认频率为2210MHz，FE版本加速频率为2510MHz，作为AIC产品的RTX 4080冰龙超级版则将加速频率提升至2565MHz，TGP功耗设定则同为320W。

需要说明的是，GPU-Z截至评测时的最新版本2.50.0(发布于2022年10月1日)尚未对RTX 4080进行适配，因此无法读取到部分参数。

理论性能

从外观与规格两方面介绍完这款RTX 4080冰龙超级版显卡，接下来就进入测试部分，我们使用的测试平台部分配置如下：

CPU：Intel 酷睿i9-12900K

主板：七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN

显卡：映众INNO3D RTX 4080冰龙超级版

内存：十铨T-Force DDR5-6400MHz 16GB*2

硬盘：三星980PRO 1TB SSD

散热器：利民U120EX REV.4 BLACK

电源：鑫谷昆仑KL-1250G金牌全模组

系统：Windows 11专业版

显示分辨率：2560*1440(2K)

首先我们使用3D MARK对其进行FIRE STRIKE ULTRA(DX11,4K)、TIME SPY EXTREME(DX12,4K)与PORT ROYAL(光线追踪)的三项基本跑分，测试均采用默认设置进行。

在FIRE STRIKE ULTRA中，RTX 4080冰龙超级版获得17122分。

在TIME SPY EXTREME中，RTX 4080冰龙超级版获得13875分。

在PORT ROYAL中，RTX 4080冰龙超级版获得17600分。

我们也将以上三项理论性能的跑分结果与部分前代产品进行对比制成下表。

可以看到在3D MARK三项基准测试中，RTX 4080冰龙超级版相比前代旗舰RTX 3090Ti能够提供20%-25%的性能提升。

此外，在10月的更新中，3D MARK与一批游戏实装了对英伟达DLSS 3的支持，我们通过3D MARK中的DLSS功能测试，来展现超分辨率、AI帧生成等技术为游戏性能带来的提升。

在2K分辨率下进行的基准测试中，开启DLSS 3后测试内容平均帧数从79.79FPS提升至237.92FPS，提升可达2倍，实现了60+FPS流畅水平到200+FPS的电竞级进步。

而在以4K分辨率进行的基准测试中，开启DLSS 3后，测试内容平均帧数从38.44FPS提升至148.01FPS，性能更是提升近3倍，将高分辨率下原本勉强能玩的“电影级”帧数，提升至可适应144Hz高刷新率的流畅画面。

理论性能的最后，我们通过FurMark对这块RTX 4080冰龙超级版进行30分钟烤机测试。

在室温约26摄氏度的环境中，经过30分钟满载运行的RTX 4080冰龙超级版核心温度稳定在66摄氏度左右，热点温度不超过80摄氏度，核心频率维持在2625Mhz，整卡功耗接近标称满载的320W。

综合来看，RTX 4080冰龙超级版相比此前推出的RTX 4090，在更加“冷静”的同时兼具约70%的强劲性能。而在与前代旗舰RTX 3090Ti进行对比时，它的表现则更加出色，凭借更低的满载功耗，相近的温度表现实现了20%-25%的性能提升。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们选用了《赛博朋克2077》与《古墓丽影：暗影》这两款支持DLSS与光线追踪，并自带BenchMark的游戏，在2K分辨率下采用预设最高画质结合DLSS进行实测，结果如下。

在2K分辨率的《赛博朋克2077》中，RTX 4080冰龙超级版即使关闭DLSS，也能在光线追踪：超级的画质预设中提供61.88的平均帧数。如果说RTX 4090是在DLSS的帮助下实现了“4K通吃”，那么RTX 4080的性能则足以不依靠DLSS的帮助实现“2K通吃”，为高端玩家提供了优质的次旗舰性能之选。

在其他画质设置不变的条件下开启DLSS并调至“质量”档，在画面细节损失较小的情况下，《赛博朋克2077》测试的平均帧数提升至104.77，最低帧数也达到了73.86，可以说完全满足了流畅游玩不掉帧的高品质需求。

在压力更低的《古墓丽影：暗影》中，RTX 4080冰龙超级版能够提供2K分辨率平均245帧的流畅画面输出，使这款高沉浸度的动作游戏同时获得电竞级高刷新率体验。

另外，我们对于本次针对DLSS 3进行更新支持，适配帧生成与NVIDIA Reflex技术的《暗影火炬城》、《生死轮回》两款游戏进行了体验：

《暗影火炬城》分辨率：2K 画质：全高 DLSS：开启

《生死轮回》分辨率：2K 画质：全高 DLSS：开启

这两款游戏均为国产横版动作类游戏，采用虚幻4引擎，在2K分辨率最高画质并开启光线追踪与DLSS 3相关设置后，均能够实现200帧以上的流畅体验。

视频、直播生产力进步：AV1编码支持

英伟达在10月带来的消息除了宣布第一批支持DLSS 3技术的软件与游戏名单，对生产力用户而言同样重要的还有对双编码器与AV1编码的软件支持，剪辑软件包括备受欢迎的剪映专业版、DaVinci Resolve和Adobe Premiere Pro插件Voukoder，推流软件与直播平台则包括了OBS Studio与Discord。

英伟达称，新支持的AV1编码相比H.264能够带来40%效率提升，对直播而言，这相当于带宽增加了40%，有助于提升推流画质，并支持HDR等高级功能。对视频剪辑而言，带来的则主要是导出速度，即工作效率方面的直观提升。

我们本次就借助RTX 4080冰龙超级版与剪映专业版软件对AV1编码进行了体验。使用一段4K分辨率超高码率的ProRes视频作为源，使用剪映专业版将其分别导出为H.264编码和AV1编码的4K分辨率、100Mbps码率视频，并在导出过程中计时。

实测对这段2分06秒的视频进行转码导出，使用H.264编码耗时26.50秒，使用AV1编码耗时18.81秒，导出速度提升了约41%，十分符合英伟达对RTX 40系显卡与AV1编码的视频生产力性能预期。

PotPlayer播放器中两段分别使用AV1与H.264编码的视频信息

评测总结

正如前文所述，如果我们将新一代旗舰显卡RTX 4090描述为在DLSS的帮助下实现了“4K通杀”，那么次旗舰RTX 4080则是无需借助DLSS，即可满足当下2K分辨率任何3A大作的流畅体验，对比前代旗舰RTX 3090Ti更是在性能、功耗等方面实现了全面超越。

映众INNO3D RTX 4080冰龙超级版就是其中的一款优秀产品，用料质感出色、散热表现优异的同时，拥有强劲的游戏/生产力性能以及受众更广泛的定位，相信可以为追求高端发烧级硬件的DIY玩家一个全新的选择。

DLSS 3游戏支持发展迅速，截至11月15日，已有10款可玩的DLSS 3游戏发布，包括大家熟悉的《逆水寒》、《漫威蜘蛛侠：重置版》等等。基于AI帧生成的DLSS 3可能会是英伟达继CUDA架构、光线追踪后又一项改变了消费级硬件与显卡定义的新技术，在未来它的存在感必将不断攀升，想要乘上时代潮流的消费者可以考虑从RTX 4080开始，尝鲜一款高性能显卡新品。