又是一年双11 三星存储全品类好价值得考虑

【天极网DIY硬件频道】又到一年双11囤货季，随着双11当天的临近，各大平台的优惠也都逐步加码，活动之丰富令人应接不暇!三星存储在今年双11同样为大家带来了多重福利，天猫三星存储旗舰店即将迎来双11狂欢日抢购活动，全品类放价同时还入会攒积分兑好礼等福利，赶快趁这个机会加购吧!

三星品牌存储久经消费者检验，无论是SSD、移动固态硬盘、存储卡还是闪存盘，旗下全品类产品都拥有不俗的性能，适合有不同需要的朋友们选购。大品牌保证、原厂颗粒、优秀的自研主控芯片，这些都能成为我们选择三星品牌存储的理由。那么就让我们一起来看看三星在今年双11值得选择的产品吧!

SSD

在这个双11，三星SSD产品明星云集，在不同价位，不同需求，都为广大用户带来了优质的产品可供选择。比较亮眼的是三星980 PRO、980等一系列旗舰、次旗舰固态硬盘。以三星980家族来说，980 PRO是很值得入手的一款旗舰级SSD。它支持PCIe 4.0接口，采用第六代V-NAND闪存，能够实现7GB/s的读取速度、5.1GB/s的写入速度，十分适合一些专业影视行业、图形设计、工程建模等专业用户，以及对于游戏玩家也十分适用。

三星980PRO在主控上采用了镀镍涂层，硬盘的背面还有一层散热标签帮助NAND芯片散热，包括熟悉的DTG动态散热保护技术也能为硬盘持续运转时的温控提供帮助。

而980系列的另一款产品――980更适合追求性价比的朋友们。它采用DRAMless设计，加持制定HMB技术。三星SSD 980的持续读写速度可以达到3500MB/s和3000MB/s，在价格方面具备了相当的优势，同时在速度上能够达到主流PCIe 3.0 SSD的水准，是一款兼顾性能与性价比的优秀SSD。

在11月10日-11日的天猫双11狂欢日抢购活动中，三星980 RPO 1TB版本活动价仅814元，下单还送装机工具，同时支持三期免息。而三星SSD 980 1TB版本到手价更是低至仅614元，也拥有上述福利。最近有换盘、装机需要的朋友们可不要错过呀!

980 PRO 1TB：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=627415989429

SSD 980 1TB：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=639677715384

移动固态硬盘

说起三星旗下的移动固态硬盘，那必须得是T系列，我身边的同时朋友们使用T系列的比例相当高，不仅有使用最新T7系列的，还有一直在使用T5的，大家都给到了好评。此次双11，三星移动固态硬盘T7系列也迎来了好价，配合优秀读写速度、过硬的产品质量，十分值得有移动办公、户外数据传输等需要的朋友们选择。

三星T7系列采用的是USB 3.2 Gen 2的Type-C接口，持续传输速度高达1050MB/s，写入速度高达1000MB/s。同样采用了DTG动态散热保护技术，能够使表面温度始终保持在45°以下。

三星T7系列在包装内附带了Type-C to Type-C以及Type-C to Type-A两根数据线，方便用户接入不同的设备接口，硬盘广泛兼容PC、Mac、Android及游戏主机等设备。

三星T7系列向来以轻薄便携快速且耐用著称，每一款产品都颇具特点。T7能够承受高度为2米的跌落冲击;T7 Touch在T7的基础上添加了指纹解锁模式，最多可设置四个指纹，可以满足包括用户本人在内的四人共同使用，是团队协同办公的最佳选择，进一步保护关键数据安全;而T7 Shield在外层采用了橡胶外壳，内部采用了铝合金支架，承受的跌落高度高达3米，能够为用户提供更可靠的数据保护。此外，三星T7 Shield还支持IP65级别的防尘防水，可抵御雨水、飞溅物和灰尘的侵袭。

三星移动固态硬盘T7 1TB版本天猫双11到手价629元，T7 Shield 1TB版本仅售639元，T7 Touch 1TB售价879元，下单标配送收纳包，同样支持3期免息。

三星T7：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=617917638964

三星T7 Touch：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=611061852457

三星T7 Shield：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=673052621080

存储卡

近年来大家对于视频拍摄的需求越来越多了，用于相机、无人机等设备的存储卡也成为大家选购的对象。三星在存储卡方面也是经验丰富，目前最新的PRO Plus存储卡已经不仅被普通用户使用，同样也成为专业人士的选择。

以256GB版本PRO Plus SD存储卡为例，它支持U3速度等级和V30视频速度等级，160MB/s的读取速度已经达到了UHS-1标准的最大读取速度，已经能够满足市面上主流用户外出拍摄照片或者4K视频的所有需要。

除了常规版的SD卡，三星还特别推出了附赠读卡器的PRO Plus SD存储卡版本，方便用户使用Type-A接口传输数据，对没有扩展坞或者电脑没有SD卡槽的用户十分友好。全面的七重防护包括防水、耐受极端温度、防X射线、防磁、防冲击、防跌落以及防磨损。其中防磨损性能能够支持10000次插拔，这基本能够覆盖存储卡的整个生命周期。

三星PRO Plus SD存储卡提供了32GB-512GB不同的容量，用户可以根据自己的实际需求进行选择，如果有4K视频录制需求的话建议选择128G以上容量的SD卡。在SD卡之外，三星还有PRO Plus MicroSD卡产品，提供了128GB、256GB和512GB的容量供消费者选择。选择三星PRO Plus系列的消费者将享受长达10年的有限保修，用得放心。

三星PRO Plus SD存储卡256GB到手价329元，下单即送SD卡盒。

三星PRO Plus 256GB：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=659812806828

闪存盘

这个品类我推荐这款三星Type-C USB3.1闪存盘。目前，越来越多的设备开始搭载Type-C接口，安卓智能手机自不必说，Type-C接口已经普及，在苹果也开始逐渐为设备搭载Type-C接口，三星Type-C闪存盘在iPad Pro等设备上同样适用，这也是A口闪存盘所不具备的优势。

三星Type-C USB 3.1闪存盘的读写速度能够达到400MB/s、100+MB/s的水准，仅需11秒便可传输4GB大小的文件，同时还向下兼容USB 3.0以及USB 2.0。三星保留了盘身穿绳挂孔设计，可以将盖子与闪存盘系到一起，也可以选择将闪存盘穿到钥匙扣、胸牌等位置。

三星Type-C闪存盘同样拥有极强的环境适应能力，支持防水、防冲击、耐磁、耐高温以及X射线干扰的五防特性，能够基本覆盖用户在日常使用过程中可能会遇到的各种极端情况;同时三星官方还提供了五年有限质保，最大限度保证用户的使用。

三星新款USB Type-C闪存盘提供64GB、128GB和256GB版本，256GB版本双11券后到手价仅229元，十分划算。

三星Type-C USB 3.1闪存盘：https://detail.tmall.com/item.htm?&id=669734201658