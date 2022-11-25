40系显卡性价比领衔之作 七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版

包括RTX 4090、RTX 4080这两款发烧级显卡在内，英伟达新一代RTX 40系显卡自发售起已经过去了数周。在各式评测以及尝鲜用户的体验下，我们已经对它们的性能有了充分认知：强是真的强，但贵也是真的贵。由于较高的定位与较低的出货量，这两款旗舰发烧级显卡目前在市面上维持着售罄-补货-少量上架-售罄的循环，但至少在京东自营旗舰店等官方平台，它们仍维持着发售之初的定价。这似乎表明：矿潮的影响早已退去，只要40系产品线其它亲民、走量的显卡上市，PC硬件市场会好起来的。

将目光放回到已发布的两款产品上，在RTX 4080的衬托下，本就实力强劲的RTX 4090更显得颇具性价比，其中以各AIC品牌维持公版定价的产品尤甚，例如我们一会将要提到的七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版。

平心而论，采用同规格核心的同型号显卡，公版与非公版、“丐版”与旗舰版的性能差异并不会十分悬殊，尤其可以确定的是外围用料再豪华的显卡也难以弥补核心差异的鸿沟。RTX 4090，尤其是刻板印象看来十分基础的FE版，其强大的性能表现进一步证明了这一点：相较上代旗舰RTX 3090Ti、RTX 3090近乎翻倍，比本代次旗舰RTX 4080强约40%，当然峰值功耗也提升近40%达到450W;更重要的是，24GB显存在图形、AI、数据科学等生产力方面的作用几乎无可替代。

从RTX 3090开始，90系显卡将直接取代TITAN的定位，成为面向创作与生产力的顶级解决方案。GeForce RTX 4090显卡的显存支持纠错码(ECC)技术，意味着它能负担更多专业领域的应用。

七彩虹就推出了这款战斧GeForce RTX 4090豪华版，作为发烧级游戏和顶级生产力的高性价比优质选择。新战斧传承“豪华版”未来科技感的造型，黑色磨砂哑光的导流罩为显卡带来一丝神秘，配合深红色的亮面材质赋予显卡更多力量感。98mm三风扇可大幅提升风压及进风量，迅速将显卡的热量导出。扇叶末端的风扇环可以形成比普通扇叶更高、更具导向性的风量和风压。值得一提的是，显卡末端的风扇与其他两把的转向相反，有效减少风扇之间的气流干扰，提升散热效果。

七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版采用经哑光磨砂处理的黑色金属背板，为庞大沉重的显卡及散热模组提供更好的保护，确保PCB板不因重力弯曲，背板末端采用镂空设计，进一步提升风道通畅性。

输出接口上，显卡配备一个HDMI 2.1输出端口，可实现单线材8K 60Hz或者4K 120Hz的输出。显卡同时配备3个DisplayPort 1.4a接口，比较遗憾的是不支持最新的DisplayPort 2.1。在供电接口上，GeForce RTX 4090全面应用新式PCIe 5.0外接供电接口，最高可带来600W的功率输出。为了适配ATX 2.0标准电源，随卡还提供一条12Pin转8Pin的转接线。

显卡规格方面，七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版使用AD102-300核心，采用台积电4N 5nm工艺打造，启用了其中128组流式多处理器、共16384个CUDA核心。核心周围共12颗美光的GDDR6x显存，型号为美光的D8BZC，单颗2GB容量、32-bit位宽，12颗组成24GB、384-bit的显存规格。PCB除了GPU核心和显存外，剩余空间基本用于布置供电元件，GPU的左右两侧均为供电电路，其中14相为GPU核心供电，剩余3相为显存供电。

而在基准性能测试上，选择3DMark中包括Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Time Spy、Time Spy Extreme以及Port Royal的六个项目。其中Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra测试显卡在DX11游戏中的1080p分辨率、2K分辨率和4K分辨率下的性能;Time Spy、Time Spy Extreme两个项目测试显卡在DX12游戏中2K分辨率和4K分辨率的性能;Port Royal测试显卡实时光线追踪的性能水平，测试结果如下图：

RTX 4090相比RTX 3090 Ti，3DMark跑分平均提升幅度达66.7%，其中光线追踪性能提升高达76%。与AMD的RX 6950 XT相比，RTX 4090的光追性能大幅领先，领先幅度达143.8%;传统光栅游戏提升达76%。

游戏实测方面，在4K分辨率、光线追踪均设置为高、DLSS选择质量档的条件下，这款七彩虹战斧RTX 4090相比RTX 3090Ti，在《逆水寒》的提升幅度达到165%，《古墓丽影：暗影》提升75%、《赛博朋克2077》提升74%、《地铁：离去(增强版)》提升77%、《光明记忆：无限》提升76%。

此外，七彩虹也为DIY玩家提供了便利的iGame Center软件，可自如控制电压、频率、温度墙、功耗墙等在内的超频设置，以及自定义各硬件外设RGB光效，帮助用户快速打造专属的高性能炫酷硬件。

综合来看，RTX 4090相较上一代旗舰显卡，在Ada Lovelace架构、DLSS 3等新技术加持下实现性能飞跃性提升的同时，首发价格仅略微提升，而维持FE版定价的七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版无疑是目前性价比最出众的产品之一。

根据爆料，RTX 40系产品线中包括RTX 4070/4070Ti等桌面级以及移动版显卡的消息，预计将在明年1月份的CES 2023揭晓，我们也期待新架构下会有更多高能耗比、高性价比的显卡产品面世。