PCIe 4.0性能足够强 三星980 PRO为你带来满血体验 双十一值得拥有

【天极网DIY硬件频道】技术进步的速度飞快，PCIe 4.0似乎刚刚来到用户身边，PCIe 5.0的消息就已经如雨后春笋般涌现出来。对于SSD来说，目前市面上PCIe 4.0 SSD已经渐渐成为主流，但在PCIe 5.0新生之际，有的朋友可能会对PCIe 5.0与PCIe 4.0的选择有疑问，本文就来带大家了解一下。

PCIe 4.0指的是第四代PCIe总线技术，PCIe全称PCI-Express，是一种高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 5.0也就是第五代，是目前最新的标准。以主板为例，PCIe通道分为x1、x2、x4、x8和x16几种配置。通道数量越多意味着带宽越高，插槽也就更长。GPU通常安装在x16插槽中，因为它拥有最大的带宽，并且直接与CPU连接。M.2接口的PCIe固态硬盘通常使用x4通道。

从理论性能来说，每一代PCIe的速度都是上代的两倍。PCIe 3.0的数据传输速率为每秒8 GT，而PCIe 4.0为16 GT/秒，PCIe 5.0为32 GT/秒。PCIe 4.0、PCIe 5.0能够给包括显卡和SSD在内的多硬件提供更高的带宽，更好地发挥这些硬件的性能。

对于市场而言，消费级PCIe 5.0固态硬盘还处于初期发展阶段，市面上大部分份额由PCIe 3.0和PCIe 4.0产品所瓜分。即便经过了几年发展，PCIe 4.0的固态硬盘实际上也正处于普及市场的阶段，产品潜力与市场潜力有待挖掘。

需要注意的是，PCIe 5.0新品SSD的价格十分高昂，且由于如主板、端口等配套硬件价格的高昂，PCIe 5.0固态硬盘产品对多数人而言显得性能过剩，另一方面，PCIe 4.0产品已经基本度过了新品高位期，价格已经回落到能够为广大消费者所接受的水平，PCIe 4.0固态硬盘是更实惠的选择。

由于PCIe5.0的生态还没有完全建立，整体都处于萌芽阶段，推测从实际应用领域来看，PCIe 5.0 SSD只能先在服务器、数据中心等领域开始应用，而消费级市场通常以价格为导向，在解决好成本问题之前，消费级PCIe 5.0 SSD预计仍常有一个较长的“潜水”发展期。

从另一个方面来说，PCIe 4.0拥有PCIe 3.0无法比拟的优势，能够将用户的存储体验提升到另一个层级。但是目前市面上部分标称PCIe 4.0的SSD并不能完全发挥接口性能，而部分用户可能已经升级到了PCIe 4.0接口，但用的还是3.0的盘，没有能够完整体验到PCIe 4.0带来的性能优势。这里就为大家介绍一款我自己就在用的PCIe 4.0 SSD――三星980 PRO。

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三星作为最早首发PCIe 4.0硬盘的厂商之一，在PCIe 4.0领域先声夺人。早在2018年三星NF1系列硬盘就支持了PCIe 4.0，而且使用了自研的主控芯片;而在980 PRO之前，该公司仅在高端企业级SSD产品线上启用了对PCIe 4.0的支持。三星980 PRO能够展现出出色的性能，充分发挥PCIe 4.0的速度优势，带来更好的体验。

三星980 PRO三星980 PRO充分利用了PCIe 4.0 NVMe接口的全部潜力，读取速度最高可达7000MB/s，写入速度最高可达5000MB/s，逼近了PCIe 4.0的极限速度。同时980 PRO也很有可能是目前市面上速度最快的消费级SSD之一。与以前的970系列产品相比，980 PRO的读取速度提升了约一倍。

主控芯片被称为SSD的大脑，在数据调用、队列分配中起到重要的作用。三星为980 PRO配置了全新的Elpis主控，进一步为硬盘的性能提供保证。这枚主控芯片采用三星自研的全新8nm制程工艺，全面支持PCIe 4.0。Elpis主控支持128队列并行工作，支持128个I/O队列同步进行数据处理。Phoenix主控仅支持32队列并行，同步处理仅在200万个命令左右，Elpis比前代的Phoenix主控足足提高了四倍。

三星980 PRO采用了自家的颗粒，品质保证。全新的第六代V-NAND颗粒加持“通道孔蚀刻”技术使得颗粒内部拥有1XX层的堆叠，相较于应用在970EVO Plus上的第五代9X层达到质的飞跃。这也意味着在同等数量的die下，三星980 PRO的闪存颗粒能够存储更多的数据，在降低写入延迟的同时也降低了功耗。

PCIe 4.0在未来几年仍将是主流，PCIe 5.0固然很强，但然需要时间来降成本、提高配套硬件的普及率。现在可以说是入手PCIe 4.0 SSD的最好时期。如果你想购入一款能够满血发挥PCIe 4.0性能的SSD，三星980 PRO可以说是最优质的选择。