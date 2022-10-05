十一假期宅家玩什么？作为一名车手畅游墨西哥是不错之选

作者：Lord_ViTa

七天的十一假期已经过半了，你是已经踏上自己的旅程，还是宅在家舒适享受假期？难得的长假总要过得充实一些，在“吃睡睡吃”以外，笔者以游玩一些大型游戏的方式展开了自己的“伟大旅程(Grand Tour)”，其中首当其冲的内容便是这款《极限竞速：地平线5》。

这是一款足不出户便可享受庞大的开放世界与多样赛车内容的游戏，正如这一系列所秉持的概念，它并没有将场景放在更严肃的赛道上，而是以现实世界的地点以及地形地貌等元素，构造出广阔而写实的场景地图，例如玩家熟知的上一代《地平线4》以英国为原型，这一代《地平线5》则将我们带入了风格迥异的墨西哥。

在《地平线5》中，玩家可以驾驶各种类型的车辆在包括城镇、荒原、山地、森林、泥地等环境中驰骋，无处不在的公路同样将这些场景串联起来，同时为高性能赛道取向的跑车提供赛事场地。由于延续了系列作品轻松休闲的基调，游戏中大部分车辆都可以通过简单的比赛、积分、抽奖等环节获得，既满足了收藏爱好者，也让大部分人能够更简单地接触到自己喜欢的车。

车辆的自定义改装与调校同样作为《地平线》系列的重要元素延续下来，玩家在通过各种方法获得新车后，能够对外观套件进行改装，增强下压力等空气动力特性，也可以改装和调校引擎、涡轮、变速箱乃至底盘与轮胎，以获得更好的性能表现，与更强的对手同台竞技。不过对性能的追求也不妨碍玩家成为“外观党”，笔者就为在墨西哥征战各种拉力赛道改装了一台实力与颜值兼备的“拉力蓝”斯巴鲁，在拉力赛中大战各种各样的三菱Lancer EVO，可以说情怀值拉满。

《地平线5》拥有名为“季节赛”的每周任务机制，以现实中的一周为周期，对场景环境进行季节更迭的同时，也会推出一些独特的专属奖励车辆。中国汽车行业国际化水平提升的当下，我们也能看见汽车品牌与微软在游戏中进行合作的例子，例如《地平线5》在此前季节赛推出的蔚来EP9、小鹏P7、“神车”五菱宏光S等，本期季节赛中令中国玩家瞩目的则是一台领克03+，我们也期待未来有更多自主品牌的汽车在游戏中亮相。

这款游戏的另一个有趣的部分就是能通过游玩接触到我们平时在生活中接触不到，甚至是难得一见的汽车，首当其冲的自然是各式超跑，也有来自上世纪的经典车型、赛车等等。将这些车型开上《地平线5》中墨西哥的街道和公路，自然能带来一些不一样的体验，如果使用拟真感更强的方向盘、踏板等设备进行游玩，说不定还能提升玩家的实际车技。

说到设备，我们也自然不能不提用于游玩这款游戏的PC硬件。《地平线5》在去年推出，是一款画质优秀、氛围感很强的游戏，因此对PC配置有相应要求，不过整体优化还可以，用笔者数年前的游戏本也能在合适的画质设置下流畅游玩。不过关于这款游戏的硬件配置方面，笔者有一些较为具体的推荐内容。

首先是CPU与显卡，当前英特尔第13代酷睿系列与英伟达RTX 40系列均已经发布了部分产品，不过前者尚未开售，后者只会在近期发售RTX 4090这样的旗舰产品。笔者建议想要以4K分辨率120帧以上的高性能游玩的硬核玩家可以考虑等待新一代旗舰硬件的发售，大众玩家则可以继续考虑12代酷睿、RTX 30系显卡以及AMD同类产品。

其次是存储与显示设备，大型游戏对运行内存和硬盘的容量需求不言而喻，而《地平线5》作为一款赛车类游戏，玩家需要在其广阔的地图中快速穿行，这必然需要游戏文件存储在高速率的固态硬盘中，建议使用当前较为主流的PCIe 4.0固态硬盘。显示设备方面则可以考虑使用全通道4K120Hz游戏电视，或是2K以上分辨率，144Hz以上刷新率的电竞显示器。