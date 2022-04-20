全盘满速！MLC时代的毕业作 SanDisk SDCZ880 固态闪存盘评测

作者：Lord_ViTa

相信不少人在生活、工作和学习中都对以U盘为首的移动存储设备产生了需求，这种需求通常集中在解决有无问题上，至多对存储容量大小有自己的一些标准，而对于读写速度、耐用性等参数则知之甚少。

这种现象也是由于U盘等USB接口设备在移动存储中具有最好的泛用性，能够适应多类人群、多种设备，场景更偏向于轻量化的文件拷写。相比之下存储卡等应用面更窄的存储产品都显得专业了许多，受众也会更集中地了解包括读写性能、三防能力、加密功能等额外参数。

另一个原因在于U盘有两种进阶选择：想要更大的容量可以选择移动机械硬盘，想要更强的读写可以选择移动固态硬盘。它们也许体积相比U盘稍大，但泛用性几乎没有差异，至多是部分移动机械硬盘对于USB接口有更高的供电需求，确信自己有对应需求的消费者自然会转投这两种存储产品。

那么，U盘的优势似乎仅剩更好的便携性(对比移动固态硬盘也仅仅是稍好)，甚至在个人云存储(网盘)产品广泛普及的当下显得聊胜于无、存在感淡薄了。现实可能如此，但随着高性能的USB Type-C接口在手机、平板和移动存储设备中的使用，新一代U盘也正在发掘新的应用场景，比如作为手机内置闪存、Micro SD卡以外的又一颗外置存储，在相互接近的移动设备之间快速传输大文件等等。

此外，我们也可以回顾U盘的往日荣光，感受高端移动存储设备的最后一次倔强：兼顾便携性、容量、读写速度、发热控制、使用寿命，采用MLC闪存颗粒的“毕业”级U盘，笔者手中的SanDisk“至尊超极速”SDCZ880固态闪存盘就是这样一款经典之作。

还有一些要补充的信息，“至尊超极速”与SDCZ880这个型号都是数年前沿用至今的产品名称，因此同款产品之间可能存在一些区别，例如从USB3.1(现称USB3.2 Gen 1x2)到USB3.2(现称USB3.2 Gen 2x1)的接口规格迭代，闪存颗粒类型的变更等。笔者手中的这块也是通过其它途径入手的老版本，因此没有原包装，并且外观“略有磨损”。

外观设计

SanDisk至尊超极速 固态闪存盘在外观方面应该没有字符Logo以外的变化，均采用了深色铝合金半包围外壳覆盖，小部分采用黑色亮面塑料，笔者手中这块兼有SanDisk Logo与USB3.1字样。

闪存盘的头端为可伸缩的蓝色样式USB3.0接口，尾端则在铝合金外壳中设计了穿挂孔位。接口伸缩由盘身上的滑块控制，向前推出有一定阻尼和段落感，推出后露出滑块下方的蓝色指示灯区域，回收则需要轻轻按下滑块再往回推。

盘身背面印有产品名称、型号、产地、容量、序列号、认证标识等信息。

盘身长约71mm、宽约21mm、高(厚)约11mm，以当下的标准来看属于体型较大的U盘，在排列紧密的多个USB接口上使用可能会带来一些不便。

性能测试

从CZ88到CZ880，SanDisk至尊超极速的外观和定位都没有发生太多改变，我们也期待它能以一如既往的超强性能为消费者带来旗舰体验。官方数据显示，目前在售的至尊超极速固态闪存盘，连续读写速度分别高达420MB/s和380MB/s，强大且平衡的连续读写性能不仅超越市面上大部分U盘，也达到接近SATA接口固态硬盘的水平。

接下来我们通过CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO DiskBenchmark、HD Tune等软件测试这块至尊超极速固态闪存盘的理论性能，测试结果受测试平台影响可能存在差异。

首先我们看一眼AIDA64-存储设备-ATA，发现SDCZ880被软件识别为pSSD，也就是移动固态硬盘，并且读出了闪存类型：MLC NAND。如果是普通的自用盘就无需将测试进行下去了，MLC颗粒已经能够带来不少情怀方面的满足，但转念一想AIDA64的显示有时不太准确，有关性能和是否MLC颗粒的验证依然需要通过实测进行。

打开CrystalDiskMark在空盘状态下进行测试，实测SDCZ880的连续读取速度达到415.66MB/s，连续写入速度达到398.47MB/s，十分接近官方标称水平。随机4K读写则持平甚至略低于当下主流U盘水平，看来SDCZ880的本质还是U盘，即使它被识别为移动固态硬盘，在随机读写性能方面也无法与固态硬盘比肩。

接下来是压力更高的AS SSD Benchmark，这个软件本身也是为真正的固态硬盘准备的，因此从接口到通道再到格式都层层不利的U盘在数值上自然表现不佳，此外U盘也基本不需要4K对齐，此软件测试结果仅供参考。

随后是从ATTO DiskBenchmark进行不同大小文件的读写速度测试，可见在512KB以上大小的文件读写中，SDCZ880均能够稳定发挥出接近标称的读写性能。

最后是测试的重点HD Tune，我们通过软件设置连续写入和读取2300000MB(约224GB)接近全盘容量的文件，随后观察连续读写速度及其变化。可见平均读写速度分别达到约389MB/s和370MB/s，且在全盘连续读写过程中十分稳定，没有出现掉速。我们现在终于有了一些证据，从而能够认可AIDA64的识别结果：这是一块采用MLC闪存颗粒，能够实现全盘满速读写的旗舰级闪存盘。

顺带一提，测试结束后的SDCZ880盘身比较烫，换一种说法也可以认为占表面大部分的铝合金外壳提供了良好的导热，使用产生的发热能够比较容易逸散到环境中。

评测总结

笔者在入手了一些固态硬盘与这款MLC闪存盘后偶尔会有一些思考，TLC、MLC乃至当下更稀少的SLC和新出现的QLC，不同闪存颗粒对我们而言意味着什么，我们真的需要极致的使用寿命？还是极致的性能、容量、稳定性，或者性价比？其实不然，很多时候使用者和场景都不会表现出某种极端的倾向，居中调和反而是更适合多数人的。因此，即使这款SanDisk SDCZ880各方面表现优异，MLC性能令人惊叹，甚至在二手市场它的价格并不昂贵，笔者也不会强烈建议多数消费者去追求它。

硬件的环境也与我们生活的环境一样相互影响、环环相扣，读写性能再高的U盘和移动固态硬盘有时也只有“原始”的USB2.0接口供它们使用，此时颗粒、主控间的区别好像都失去了意义。MLC并不比TLC高贵，而是显得有些不随大流，代表了一种以成本换性能，挑战巅峰的取向，随着存储技术进步，也许有一天我们会用同样的观点看待现在很常见的TLC，MLC则会和SLC一样成为传说，这就是笔者选择现在入手这样一款“毕业”级U盘的原因。