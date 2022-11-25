夸张尺寸！微星推出全球首款240Hz QD-OLED超宽屏曲面游戏显示器

【天极网DIY硬件频道】11月25日消息，微星在日前预热了一款被命名为“Project 491C”的新品，这是全球首款240Hz的超宽屏QD-OLED曲面游戏显示器，将在明年年初的CES 2023上正式发布。

尽管官方没有公布参数细节，但Project 491C在比例上有点像两个16:9显示器拼接在一起，它的屏幕比例可能为32:9。Project 491C将采用QD-OLED 面板，这也反映了微星与Samsung Display的合作。微星为这款显示器命名为“Project 491C”，其中49可能代表了这款显示器的尺寸――三星Odyssey G9显示器也是这个尺寸。值得一提的是，AMD此前“剧透”三星将发布一款新的8K分辨率的Odyssey Neo G9显示器，同样值得期待。

三星Odyssey G9

作为采用超宽面板的下一代曲面游戏显示器，微星Project 491C的出色之处在于它采用了 QD-OLED 技术，并且能带来240Hz高刷新率，为用户带来无与伦比的游戏与观看体验。显示器本身采用不常见的超宽屏外形，在游戏显示器中就更不常见了，而且目前这种规格的显示器型号也很少，还没有采用 QD-OLED (240Hz) 技术的选项。这款显示器已经获得CES 2023创新奖。CES 2023将于1月5日到1月8日在拉斯维加斯开幕。微星将在这四天中展示众多产品，Project 491C也将是新品中的一员。

可以肯定的是，这款QD-OLED 游戏显示器一定是价格不菲，土豪玩家可以无脑入，普通用户看看就好。对于那些想要选择QD-OLED显示器的朋友，微星也拥有34英寸QD-OLED面板的游戏显示器MEG 342C，采用3440×1440面板，支持175Hz刷新率和0.1ms响应时间。