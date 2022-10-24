芝奇为Intel Z790平台推出多款极速超频内存 规格高达DDR5-7800 2x16GB

【天极网DIY硬件频道】2022年10月20日 C 世界知名超频内存及高端电竞设备领导品牌，芝奇国际再度将DDR5超频内存进化至全新高度，推出一系列DDR5高速规格，最高达到惊人的DDR5-7800 CL38 2x16GB，并将大容量内存突破至DDR5-7400 CL36 2x32GB的震撼高规。本次的极速套装皆由严选的高效能DDR5 IC颗粒打造，并加入芝奇Trident Z5 DDR5旗舰内存系列，是专为全球高端玩家、超频专业好手、以及内容创作者打造第13代Intel® Core™ 桌上型处理器与Intel® Z790平台的梦幻新选择。

崭新效能 再战速度巅峰 C DDR5-7800 CL38 2x16GB

随着第13代Intel® Core™ 桌上型处理器与Intel® Z790平台的问世，芝奇也致力于为全球玩家及电脑用户提供更强效能的超频内存，竭力挑战DDR5内存的频率上限，本次再度展露惊人突破，将规格推升至DDR5-7800 CL38 2x16GB的全新高度，打造出全球首款兼具7800MT/s 超高频率及CL38低延迟的高速规格套装，为全球超频玩家带来崭新的效能体验。此规格已在第13代Intel® Core™ i9-13900K处理器，搭配ASUS ROG MAXIMUS Z790 Apex主板通过烧机测试，以下为测试截图:

极速超频套装 即刻上市C DDR5-7600 CL36 2x16GB

响应第13代Intel® Core™ i9-13900K处理器及Z790平台超群的内存超频性能，芝奇DDR5-7600 CL36-46-46-121 2x16GB套装于9月即完成Intel XMP3.0认证，日前已开始出货至芝奇全球众多通路伙伴，提供高端超频玩家于新平台甫一上市期间，即有超高频率的DDR5内存选择，此极速套装已搭配第13代Intel® Core™ i9-13900K处理器及ASUS ROG MAXIMUS Z790 Hero主板通过烧机测试，以下为测试截图。更多详细信息请参考芝奇官方产品页面:

https://www.gskill.com/cn/product/165/374/1665644764/F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK

高频大容量飙速规格 C DDR5-7400 CL36 2x32GB

随着DDR5大容量内存受到全球众多电脑用户的重视，芝奇资深研发团队也坚持不懈，持续挑战大容量内存的频率在推升，本次凭借着顶尖的超频实力，成功将单支32GB组成的双通道内存频率提高至7400MT/s的震撼高速，推出DDR5-7400 CL36-46-46-118 2x32GB的超豪华套装，为高端电脑用户及专业内容创作者打造Intel® Z790平台的超大容量内存飙速配备。此规格已在第13代Intel® Core™ i9-13900K处理器，搭配ASUS ROG MAXIMUS Z790 Apex主板通过烧机测试，以下为测试截图:

展示DDR5-8000 CL38 2x16GB通过稳定性烧机测试

凭借超群的内存研发实力，芝奇成功以高效能DDR5颗粒打造出极速的双通道模组，展示已在DDR5-8000 CL38-48-48-125 2x16GB震撼速度下完成烧机测试，崭露芝奇DDR5内存强悍的超频性能，也代表DDR5超频模组正迈向新的里程碑。此测试在第13代Intel® Core™ i9-13900K处理器，搭配ASUS ROG MAXIMUS Z790 Apex主板上完成，以下为测试截图:

全新 Trident Z5 极速规格 释放Z790平台潜能

芝奇Trident Z5 DDR5内存系列，以旗舰高效能闻名于全球超频好手与高端电竞玩家，下表为芝奇专为第13代Intel® Core™ 桌上型处理器与Intel® Z790平台推出的多款豪华规格套装:

支持Intel XMP 3.0 & 上市信息

本次的梦幻超频规格皆已导入Intel XMP 3.0 超频技术，使用者只需于主板BIOS中开启XMP功能，并搭载可匹配的主板及CPU，即可让内存运行于官方标示的超频速度。多款极速套装已陆续出货至芝奇各大通路合作伙伴，消费者不久后即可洽询芝奇各地的合作经销商。

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关于芝奇国际

芝奇国际实业股份有限公司创立于1989年，总公司位于台北市，为全球高端超频内存、高效能机壳、散热器及电竞外设产品知名品牌。在电脑科技产业长达近30年的经验，芝奇深信唯有不懈的创新及突破，才能建立永续的品牌价值，其高端内存宛如电脑硬件界的超跑，乃全球高端玩家藉以竞技争锋的梦幻逸品。