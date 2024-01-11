NVIDIA推出NVIDIA ACE服务，与多家厂商合作将AI融入游戏角色

【天极网DIY硬件频道】在CES 2024上，英伟达正式推出NVIDIA ACE(Avatar Cloud Engine)微服务技术，可提供AI模型和微服务。据了解，这项技术可让开发者将先进的生成式AI模型，融入到游戏、应用的虚拟数字人物中。

NVIDIA表示，NVIDIA ACE是一个云API，由基于NVIDIA统一计算框架、全栈AI平台和NVIDIA RTX技术的可定制微服务组成。这些组件特定领域的AI作流和低代码工具构成了一个完整的数字人开发套件。

简单来说，NVIDIA ACE(Avatar Cloud Engine)是一个使用生成式AI制作虚拟数字人的技术平台，支持在云端或本地PC上运行。在该技术的加持下，普通的NPC角色可以摇身一变，成为能够发起对话或引导玩家找到新任务的动态交互式角色。除了游戏领域，NVIDIA ACE也能用于虚拟客服等通过虚拟化身提供服务的领域。

同时，NVIDIA还推出了适用于 NVIDIA Audio2Face(A2F)和 NVIDIA Riva自动语音识别(ASR)的ACE Production Microservices。

开发者可以通过新的NVIDIA ACE微服务，利用之前推出的NVIDIA Audio2Face(A2F)等AI模型，以及NVIDIA Riva自动语音识别(ASR)构建交互式虚拟数字化身，前者能从声音来源制作表情丰富的面部动画，后者可开发定制的多语言语音和翻译应用，以供虚拟数字人物使用。

NVIDIA官方称，目前许多顶级游戏和交互式虚拟数字人物开发者已经开始探索如何通过NVIDIA ACE和生成式AI技术改变玩家在游戏和应用中与非玩家角色(NPC)的互动。

包括网易、腾讯在内的国内许多大型游戏公司也对NVIDIA ACE抱有积极拥抱的态度。

网易高级副总裁，雷火事业群负责人胡志鹏表示：“多年来，NVIDIA一直是游戏技术的先锋，提供新的创新方法来创建游戏。NVIDIA正在通过采用游戏人工智能技术，让游戏变得更加智能和可玩，最终创造出更加身临其境的体验。”

腾讯游戏表示：“这无疑是AI在游戏领域的里程碑。NVIDIA ACE和腾讯游戏甘做引路人，为游戏塑造独一无二、个性鲜明且互动自然的虚拟数字人物及互动方式。”

致力于为虚拟世界设计对话的人工智能平台Convai ，也对NVIDIA ACE未来在虚拟对话领域中的应用表示看好。Convai是一个NPC开发平台，通过使用最先进的生成式对话人工智能技术，让游戏中的NPC角色可以与玩家进行自然、流畅、有趣的语音交互，让3D世界中的角色拥有类似人类的对话，从而提升用户的沉浸感和参与感，并大幅降低开发者的工作量。

Convai创始人兼首席执行官Purnendu Mukherjee表示：“虚拟世界中由生成式AI驱动的角色从此解锁了许多以前不可能实现的案例并带给玩家全新体验。Convai正在通过Riva ASR和A2F创造栩栩如生的NPC，并努力确保这些角色具备低延迟的互动响应和高保真且自然的动画效果。”

据悉，现已开始采用NVIDIA ACE的开发商有Convai、Charisma.AI、Inworld、米哈游、网易游戏、掌趣科技、腾讯游戏、育碧和UneeQ。

写在最后

可以预见的是，在NVIDIA ACE服务推出以后，AI在游戏开发中应用的速度会被进一步加快。它不仅可以大幅提高游戏开发者的效率，解放生产力。而且可以赋予游戏中的敌人或非玩家角色更加智能和逼真的行为。通过开发者对NVIDIA ACE技术的应用，AI可以让NPC更加智能地反应玩家的行为，提供更具沉浸感的游戏体验。AI开发的全新时代即将到来。