【天极网DIY硬件频道】618大促的硝烟已经弥漫整个DIY市场，内存涨价、显卡坚挺，每一分预算都得花在刀刃上。而在千元级处理器这个“兵家必争之地”，AMD锐龙5 9600X和英特尔酷睿Ultra 5 250K Plus都是当下非常热门的选择。那么对于广大电竞网游玩家来说，谁会是更加值得考虑的处理器呢，今天我们就来通过多款热门游戏的实测对比，来和大家一起揭晓答案。

先来简单看看两款处理器的规格参数，锐龙5 9600X处理器基于台积电4nm制程工艺打造，采用全新Zen 5架构，IPC同频性能平均提升了16%，不仅性能得到了提升，而且功耗表现更为出色。它拥有6核心12线程，基础频率为3.9GHz，加速频率可达5.4GHz，32MB三级缓存，基础功耗为65W，PPT功耗仅为88W。值得一提的是，它采用的是单CCD全大核设计，所以没有核间延迟的影响，更加适合玩游戏，尤其是看重延迟的网络游戏。

酷睿Ultra 5 250K Plus采用ArrowLake-S架构，拥有6颗性能核和12颗能效核，共18核18线程，最高单核频率5.5GHz，配备30MB的三级缓存，基础功耗为125W，最大睿频功耗为159W。

从参数上来看，锐龙5 9600X是全大核架构，拥有更大的三级缓存，单CCD结构带有着统一直属缓存与超低延迟;

而酷睿Ultra 5 250K Plus则有着更大的核心规模，理论性能有着较为明显的优势，但由于异构架构设计，需要在P核与E核之间进行线程分配，有着更为复杂的调度与通信过程，在非常吃延迟和响应速度的游戏场景，尤其是网游电竞游戏就非常考验其调度能力了。

六款热门网游全面领先 单通道内存优势更大

下面就通过6款热门的电竞网游来看看究竟是谁的表现会更为出色一些。为了避免显卡瓶颈，测试均使用1080P分辨率，最高或是次高画质进行，除CPU和对应主板外，其余硬件均保持一致，测试平台如下：

先来看老牌电竞游戏《DOTA 2》，锐龙5 9600X平均帧率比对手高34帧，领先幅度高达19%。

新晋热门电竞游戏《无畏契约》，锐龙5 9600X的帧率更是直接领先对手超100帧，领先幅度约为26%。

当下非常火的《三角洲行动》，锐龙5 9600X领先对手达到了11%。

经久不衰的《英雄联盟》，锐龙5 9600X同样有着比较明显的领先，领先幅度约为5%。

《界外狂潮》两款处理器的表现都非常出色，平均帧率都超过了700帧，锐龙5 9600X领先对手约4%。

《永劫无间》两者的差距比较小，锐龙5 9600X稍有领先。

英雄联盟、DOTA 2以及无畏契约等电竞网游，其单帧渲染压力不大，但对单核响应速度和帧生成时间一致性要求极高，锐龙5 9600X凭借Zen 5架构的?全大核设计?与?超低延迟特性，可以说是全面领先于其对手，平均领先幅度超过了10%。这里多说一句，这次测试我们选择的是DDR5 7200MHz内存，已经来到了酷睿Ultra 5 250K Plus的内存频率“甜点”，如果换为DDR5 6000MHz内存的话，差距应该会进一步的拉大，而锐龙5 9600X在DDR5 6000MHz内存就能发挥出“满血”性能了。

对于目前很多装机的消费者来说，每一分预算都得花在刀刃上，而当下内存涨价，为了控制总预算就可能需要做一些取舍，可能当下只能购买单挑内存，或是手里只有单条内存，这时候就会担心，单通道内存会不会对游戏体验造成影响。所以我这里也是为大家进行了测试，结果如下：

更换为单通道内存后，锐龙5 9600X依旧保持着全面的领先。而且值得一提的是，锐龙5 9600X的帧率下滑情况要明显优于对手，甚至在《界外狂潮》、《三角洲行动》以及《英雄联盟》等游戏中，几乎没有帧率的下降，而酷睿Ultra 5 250K Plus的帧率下滑则更为明显，使两者的帧率差距相比于双通道内存时更大。

锐龙5 9600X的单CCD结构让 6颗大核能够共享一整块32MB大缓存，数据在核心与缓存间流转不需要跨模块通信，延迟极低。即便是外部内存带宽被砍半时，它能靠这套高效的内部缓存体系也能够实现“自给自足”。而酷睿Ultra 5 250K Plus虽然同样有着30MB的三级缓存，但异构架构下P核与E核之间频繁调度，跨模块调用数据本身就有基础延迟，当内存带宽减半时，其性能就会受到更为明显的影响。所以从纯游戏的角度来说，标核心总数来混淆视听，实际起作用的大核反而没有超线程，势必没有纯满血大核的表现优异。

电竞网游锐龙更胜一筹 价格更低兼容性更好

从测试结果来看，锐龙5 9600X在六款热门网游的表现都要优于酷睿Ultra 5 250K Plus，1299元的售价，相比于对手的1599元要便宜300元。并且即便是因为预算紧张只使用单通道内存，帧率受到的影响更小，在内存涨价的当下，即便只能选择单通道内存过渡，也依然能够保证出色的游戏体验。相比之下，酷睿Ultra 5 250K Plus则需要双通道+7200MHz高频率才能发挥出“满血”性能，需要的成本更高。

除了可以在内存上节省一些预算外，锐龙5 9600X所使用的AM5插槽，除了可以使用B850/X870系列主板外，还能够兼容旧款B650/X670等老旧主板，价格更便宜，无论是对新装机的新玩家，还是有老主板的旧玩家来说，都可以节约一些预算。对于主板和散热器、电源等配件的需求要更低一些，即便是用B650系列这种中端主板，就能跑满这颗处理器，开启PBO功能，整体的装机成本也会更低一些。

而对于“战未来”，AMD在今年的Computex 2026上宣布，AM5平台的支持期限延长至2029年，这也就意味着后续即便升级处理器依旧可以能够沿用当下已有的硬件，升级成本更低，可选则的空间更大。

写在最后

618大促不仅是一场价格的较量，更是一次理性消费的考验。在千元级电竞处理器这个战场上，锐龙5 9600X用更出色的游戏性能、更亲民的价格、更好的内存兼容性以及更长远的平台升级空间脱颖而出，恰逢这个每一分预算都要花在刀刃上的时间点，它无疑是电竞网游玩家更具性价比、更具前瞻性的选择。