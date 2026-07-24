【天极网DIY硬件频道】近期，数码博主和硬件经销商普遍发出“显存涨价带动显卡停货调价”爆料信息，让DIY圈再度紧张。渠道称“2GB GDDR7显存颗粒单颗上涨约19美元”，部分商家已暂停报价、停货观望。按此推算，8GB、12GB、16GB显存显卡将承受的成本压力约为600元、900元和1200元。

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这并非只是情绪。外媒BenchLife 7月23日报道称，其获悉NVIDIA已向AIC发出GPU套件(GPU核心+显存)涨价通知；影响范围除搭载GDDR7显存的Blackwell产品外，还包括使用GDDR6/6X显存的其他GeForce产品。GPU与显存套件先涨，散热、PCB、包装成本又同步抬升，渠道不愿按旧价出货并不难理解。

显存成本也对新品节奏产生不小影响。外媒VideoCardz早前援引消息源称，至少一家AIC已拿到RTX 50 SUPER系列模组，但因3GB GDDR7价格高企而暂缓推出。传闻中的RTX 5080 SUPER、RTX 5070 Ti SUPER将配备24GB GDDR7 256-bit显存，RTX 5070 SUPER则为18GB GDDR7 192-bit显存。这些型号、规格与发布时间均未获最终确认。

报道显示，2GB GDDR7模组此前约20美元，单颗3GB模组却要60―70美元：容量只多50%，价格高约200%―300%。这给AIC带来不小压力，也让“同位宽加大显存”的SUPER卖点暂时卡在成本关口。若叠加渠道所称2GB颗粒上涨19美元，2GB约为39美元，和60―70美元的3GB模块相差约1.5―1.8倍。涨价后的2GB显存模组，与3GB模组恰好回到近似两者1.5倍容量差的价格比例，这也许并不是巧合。

本次显存涨价带动显卡调价的根源，依然是上游存储产能的重新分配。TrendForce预计，2026年第三季度DRAM合约价仍将环比上涨13%―18%；厂商将产能转向B端主流产品，令GDDR6/7供应偏紧、价格随DRAM行情上行，而消费端对继续涨价的承受力接近临界点。该机构还预计，三大供应商的HBM晶圆投入在2026年底将占总DRAM晶圆投入约22%。高价值的HBM、AI数据中心和服务器内存持续吸走资源，消费显存自然更难获得宽松供给。

这便形成C端的尴尬循环：上游优先高利润应用，显存供给和成本承压；消费端利润薄、需求疲软，价格上涨又令渠道收紧备货，低价货源进一步减少。因而，搭载GDDR7的RTX 50系主力型号迎来普涨的渠道预期已成定势；而采用GDDR6的上代产品，同样难以隔绝供需与行情传导。

也许玩家不必把一则截图当成“明天必涨”的官方公告，却也不宜再把“等等就会更便宜”当成铁律。“早买早享受”，甚至“首发最值”的新常态，正随着存储行情变化扩展到更多消费数码产品。