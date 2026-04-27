【天极网DIY硬件频道】前段时间，英特尔上架了酷睿Ultra 200S Plus系列桌面处理器新品，Ultra 7 270K Plus与Ultra 5 250K/KF Plus三款处理器，凭借核心配置升级、内部通信效率优化，以及先进调度优化技术，为玩家带来“增配减价”式的越级提升。如果你想体验这几款“游戏利器”，需要搭配怎样的主板才能提供充分支持？近期我们就体验了七彩虹推出的BATTLE-AX战斧系列新品：B860M-PLUS S WIFI7 V20超级黑刃，一款在主流价位带来全能体验的深色系主板。

外观设计&主板介绍

我们此前曾评测过战斧超级黑刃系列的“红队”主板，相似的家族风格无疑延续到战斧B860M超级黑刃上。

外包装整体采用红黑配色，凸显战斧元素与主板命名，包装表面还展示了各项主要规格与支持信息，包括LGA1851插槽、B860芯片组、Wi-Fi 7无线网络、英特尔酷睿Ultra 2代处理器支持、PCIe 5.0支持等，主要特性令人一目了然。

从包装内取出主板本体，可见战斧B860M超级黑刃为标准的M-ATX板型，采用深色板材与新升级的黑刃散热装甲，覆盖CPU插槽左侧与上部多数VRM与IT接口区域的发热元件，并以拉丝、磨砂、亮面喷漆等不同工艺组合，提供丰富的质感层次。

主板下部可见PCIe与NVMe M.2固态硬盘插槽区域，其中上部为拥有独立散热装甲的PCIe 5.0x4高速硬盘位，以及供显卡使用的合金加固PCIe 5.0x16高速插槽，下部为PCIe 4.0x4开放式插槽，可供万兆网卡等更多类型的PCIe设备扩展使用。两条PCIe插槽之间使用一体式的合金散热装甲覆盖双高速NVMe M.2固态硬盘位，装甲表面依然使用磨砂、拉丝两类不同表面工艺，使用“黑刃切割”元素过渡分割，并在两侧分别印有不同风格的“BATTLE-AX”装饰字样。

来到战斧B860M超级黑刃主板右侧区域，可见2DPC四槽设计的DDR5内存插槽，插槽均采用金属强化、单边开槽设计，借助6层高品质PCB与优化布线，最高支持内存频率可达8800MHz。在内存插槽下部，战斧B860M超级黑刃主板还加入了最新显卡快拆结构，结合M.2快拆散热装甲，带来主流价位少见的双快拆设计。

拆下主板两处M.2硬盘位散热装甲，可以看到战斧B860M超级黑刃配备一个直连CPU的PCIe 5.0x4 M.2固态硬盘插槽，以及2个连接至芯片组的PCIe 4.0x4 M.2固态硬盘插槽。散热装甲背面均配备导热垫，下部双盘位最大支持规格达到22110。

扩展性方面，战斧B860M超级黑刃作为M-ATX主板，在表面各处配备多种功能性接口/接针。其中用于CPU散热风扇、一体式水冷水泵、机箱风扇等的接针主要位于主板上部，底部则配备了前置音频接针、2个机箱风扇接针、2个前置USB 2.0接针、JBIOS编程接针、清除CMOS功能接针、JRGB接针、清除CMOS功能接针、3个5V ARGB接针、前置功能面板接针与12V RGB接针，此外还有4个SATA接口与1个前置USB 3.0接口、1个前置USB-C接口布置于主板右侧。

接下来我们将本次评测体验使用的CPU：酷睿Ultra 7 270K Plus安装至战斧B860M超级黑刃主板上。这款主板在定位主流、售价千元内的同时，在CPU供电等关键用料方面拥有越级表现，采用双8Pin CPU供电接口，配备10+1+1+1相60A DrMOS强化供电，并搭配黑金电容与铁素体电感，可满足旗舰同等规格的Ultra 7 270K Plus满载使用，对于Ultra 5 250K/KF Plus则更加绰绰有余，为玩家带来更高体验上线。

最后是主板后置的IO接口方面，战斧B860M超级黑刃主板搭载1个HDMI 2.0接口与1个DP 1.2接口，均可支持4K 60Hz信号输出，向下则是多种规格、速率的USB接口，包括4个USB 3.0 5Gbps接口，2个USB 2.0接口，1个20Gbps USB Type-C接口以及1个5Gbps USB Type-C接口，同时配备新升级的5G有线网口与内置Wi-Fi 7无线网卡的天线接口，最后是3个音频信号接口，各接口标识清晰，整体扩展性充足。

BIOS体验&性能测试

从外观、供电与散热，以及各处接口配置等可以看出，战斧B860M超级黑刃在主流尺寸、主流定位之下的用料实力并不含糊，对新一代CPU、内存、M.2固态硬盘、PCIe设备等提供了全面支持。接下来我们采用酷睿Ultra 7 270K Plus处理器、高频DDR5内存、满血PCIe 5.0固态硬盘等硬件组成测试平台进行体验。

测试使用的平台部分配置如下：

我们首先依然对战斧B860M超级黑刃主板配备的MOORE图形化BIOS进行体验。

七彩虹主流主板系列的BIOS页面风格以蓝色为主色调，UI布局与iGame和CVN等系列一脉相承，都拥有清晰的模块划分与常用功能的快速入口，包括更新BIOS、开启XMP/EXPO、调整启动顺序、调整风扇与一键PBO等。

风扇设置中提供了对应主板上五处接针的转速曲线调节能力，分别是CPU风扇、一体式水冷水泵以及三个机箱风扇接针，其中机箱风扇2、3共享控制。玩家可以手动调节曲线，也可以快速应用预设的静音、标准、全速三种模式。

在CPU设置方面，战斧B860M超级黑刃提供了英特尔默认设置与七彩虹设置两种快速预设功能，也支持手动控制睿频模式、倍频等条件，但在电压方面并没有开放SA电压以外的调节能力，可能是由于本代酷睿Ultra处理器依然拥有较高的功耗上限。我们在这里选择使用“Colorful设置”即可解锁PL1至285W，PL2至300W，支持酷睿Ultra 7 270K Plus在自动睿频状态下达到满血性能。

内存方面，战斧B860M超级黑刃一如既往提供了内存SPD内多档XMP的快速启用功能，并提供丰富的电压、频率、模式以及第一第二第三时序设置，为玩家提供手动超频空间。支持精细化调整小参，也可以只填第一时序，其它由主板自动调节。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能。手动调节与CPU、内存超频相关设置时，及时保存配置文件便于我们尝试多种设置，并进行复查确认，快速找到硬件性能与稳定性的甜点。

接下来我们开启“Colorful设置”与XMP，进入系统进行接下来的跑分测试。

CPU性能测试

首先是CPU-Z信息与跑分，可见这颗酷睿Ultra 7 270K Plus在战斧B860M超级黑刃主板上开启Colorful设置，最高加速频率为5.5GHz。跑分方面单线程得分900.9分、多线程19167.4分，超越了软件内酷睿Ultra 9 285K的参考成绩。

CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数43568分，单核分数2427分，测试中CPU封装功率最高可达263W，核心频率维持在P核5.4-5.5GHz，E核4.7GHz。

CINEBENCH R24测试中，这颗CPU搭配战斧B860M超级黑刃主板达到多核2474分、单核144分，表现甚至超越我们此前在Z890主板上的测试结果。

最新一代的CINEBENCH R26测试中，酷睿Ultra 7 270K Plus搭配战斧B860M超级黑刃主板获得多核10055分、单核593分。

此外，我们也使用3DMark测试了这颗Ultra 7 270K Plus在游戏场景下的性能跑分表现。

首先是3DMARK CPU基准测试，它可以测试CPU在不同线程数下的性能表现，测试结果如上图所示。最大线程下获得19211分，而在单线程方面也拥有1358分。

具体到Time Spy测试中，Ultra 7 270K Plus的CPU评分为19903分，测试全程CPU频率达到5.4GHz。

综合来看，综合来看，战斧B860M超级黑刃主板能够为酷睿Ultra 7 270K Plus处理器提供充足的供电，充分发挥其性能表现。为了进一步验证CPU全核满载时的频率策略与能耗表现，我们使用AIDA64稳定性测试进行30分钟单烤FPU。

单烤测试中，这颗酷睿Ultra 7 270K Plus频率可保持在全P核5.0-5.1GHz，E核4.6-4.7GHz，CPU封装功率最高达295W，PL2时间结束后全程稳定在PL1限制的285W，可见战斧B860M超级黑刃主板在睿频状态下能够满足酷睿Ultra 7 270K Plus的供电需求。

内存性能与稳定性测试

在内存测试方面，战斧B860M超级黑刃标称可支持高达8800MHz内存频率，因此我们为其搭配了一套XMP频率为8400MHz的48GB内存套装。

首先是AIDA64-内存与缓存测试，这套高频内存测得内存读取：119.25GB/s、内存写入：95019MB/s、内存复制：100.10GB/s、延迟为80.7ns。延续了酷睿Ultra 200S系列桌面处理器的稳定表现。

稳定性方面，我们使用TestMem5搭配DDR5 Intel配置文件进行了完整压力测试，并实现全程0报错过测，可见战斧B860M超级黑刃主板的确为酷睿Ultra 200S系列处理器与高频内存进行了充分优化。

PCIe 5.0固态硬盘性能测试

战斧B860M超级黑刃主板配备了一个直连CPU的PCIe 5.0x4 NVMe M.2固态硬盘接口，因此我们也使用一款配备独立DRAM缓存的满血PCIe 5.0固态硬盘进行了CrystalDiskMark测试。

实测顺序读写速率均为12000-13000MB/s之间，混合性能表现同样出色，同时在厚重的独立散热装甲加持下，满血PCIe 5.0固态硬盘在测试过程中的最高温度仅为62℃，得以稳定发挥其读写实力。

切换至IOPS显示，可见固态硬盘在多队列多线程的4K随机读写中拥有2039K IOPS与1784K IOPS的性能表现，同时Intel平台低队列出色的4K性能同样充分展现。

游戏实测体验

接下来是游戏实测环境，我们首先选择两款自带Benchmark，且支持显示CPU计算帧、渲染帧的游戏进行测试，选用较低的画质预设避免显卡图形性能瓶颈对测试结果的干扰。

在《古墓丽影：暗影》中，我们将分辨率设为1080P，使用预设低画质，游戏内Benchmark中测得CPU游戏帧平均可达413，渲染帧达平均535，为游戏的流畅性表现带来很高上限。

在《极限竞速：地平线5》中同样使用1080P分辨率预设低画质，Benchmark测得CPU模拟真平均为438.0，CPU渲染帧平均为386.7，同时GPU受限比率为0，说明CPU性能已经得到充分发挥，同样为这款赛车竞速提供很高的流畅度上限。

接下来，我们将对2款3A大作、1款电竞FPS游戏进行不同分辨率的游玩实测，测试使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与平均系统延迟，整合成为图表展示如下。

《赛博朋克2077》

经典的光追3A大作《赛博朋克2077》以高画质游玩，将对显卡性能产生显著压力，随着分辨率切换，我们也能清晰看到其中平均帧、1% Low帧与平均系统延迟改变。得益于酷睿Ultra 7 270K Plus处理器的多重游戏效能优化，以及战斧B860M超级黑刃主板的充分支持，两种分辨率下游戏1% Low帧表现都能达到100以上。

《黑神话：悟空》

应用全景光追技术的国产3A游戏《黑神话：悟空》对显卡性能要求更高，在超高画质预设下即使使用多帧生成功能，游戏在4K分辨率下也仅能勉强达到高帧水平，因此更建议玩家略微降低画质预设游玩体验。酷睿Ultra 7 270K Plus处理器与高频内存的搭配，能够为游戏带来较为稳定的1% Low帧水平，达到平均帧的约60%，依旧很大程度减少了偶发卡顿情况。

《CS2》

标志性的FPS电竞游戏《CS2》很能展现玩家对极致高帧流畅体验的追求，同时也是能够充分发挥CPU性能的场景，在2K与1080P分辨率下，游戏运行时的平均帧都达到600以上的超高帧领域，其中的差异仅轻微受到显卡性能的影响，同时两种分辨率下1% Low帧水平都很好维持在230-250帧之间，平均系统延迟低至3-5ms，带来极致丝滑跟手的表现。

游戏实测部分的最后，我们也将以3款游戏在2K分辨率测试过程中，由FrameView软件记录的CPU功耗集中以折线图展示。

3A游戏在2K分辨率下由于平均帧的提升，对CPU而言将会带来更高负载。在场景元素较为复杂，需要进行更多运算的《赛博朋克2077》中，就可看到酷睿Ultra 7 270K Plus的运行功耗几乎全程维持在100W以上，在显卡压力更高的《黑神话：悟空》中则几乎只会达到前者的一半。而对电竞游戏《CS2》表现出的CPU功耗波动，我们推测是其中复杂场景与简单场景帧数变化带来的CPU负载变动所致。

经统计，酷睿Ultra 7 270K Plus在《赛博朋克2077》中的平均功耗为107.0W，在《黑神话：悟空》中的平均功耗为60.2W，在《CS2》中平均功耗为88.3W。可以说在更贴近玩家实际游玩画质设置的场景下，酷睿Ultra 7 270K Plus的功耗水平最高为100W上下，对搭载这颗处理器的战斧B860M超级黑刃主板而言，无疑能够轻松满足。

评测总结

英特尔推出的酷睿Ultra 200S Plus系列桌面处理器为游戏玩家提供了一种兼顾游戏性能、多核能力、生产力应用等场景的全新选择，同时作为“加量还减价”的独特产品，将成为未来一段时间内PC用户装机计划中举足轻重的选择。

主板新势力品牌七彩虹也正是在此时带来了主流定位主板系列的新品，这款战斧B860M-PLUS S WIFI7 V20超级黑刃将会如同酷睿Ultra 200S Plus一般，成为在供电、用料、设计、扩展性、性价比等领域无死角表现的诚意之作，以不到千元的价位实现越级体验，让玩家能够释放出更多装机预算，应用到更高性能的CPU、显卡、存储等硬件产品中。

4月27日晚8点，战斧B860M超级黑刃主板也将上架开启预售，对新一代英特尔Ultra平台感兴趣的用户，可以即刻关注七彩虹官方商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台及全国授权零售经销渠道，享受更优惠的首发价格。

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