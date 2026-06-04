【天极网DIY硬件频道】随着PC硬件性能不断攀升，散热问题早已成为制约性能的短板之一。在高端DIY硬件与游戏本领域，液金凭借远超传统硅脂的导热系数，一度成为极客玩家和高端游戏本的标配。然而，随着时间的推移，液金在长期使用中暴露出的诸多问题逐渐浮出水面，甚至让上游芯片大厂在数据中心等领域应用上对其态度发生转变。接下来，笔者将结合近期自己动手拆机更换热界面材料的经历与专业文献资料，揭秘液金导热材料背后的危机。

“偏移、泄漏”为何成为液金的阿喀琉斯之踵

液金受到DIY发烧友喜爱的核心优势在于极高的导热系数。传统高效导热硅脂的导热系数通常在10―20 W/m・K之间，而镓基液金的导热系数可达70 W/m・K以上，是普通导热硅脂的数倍有余。这种优势，使得液金能够更高效地将CPU与GPU核心的热量传递至散热模组，在极限性能压榨场景下具有不可替代的价值。

然而，液金的"液态"物理属性，也是其最大的阿喀琉斯之踵。在长期使用中，最直观的问题便是液金偏移。由于液金具有较高的流动性，长时间处于倾斜放置或背包携带状态时，受重力影响，液金极易在核心表面发生聚集或流失，导致接触面覆盖不均。同时在使用过程中，核心发热导致的表面微小形变，也可能使液金材料受到挤压泵出。

如下图所示，拆机后可以清晰地观察到液金在核心表面的聚集偏移痕迹，以及边缘流出情况。

拆机实拍――液金在核心表面发生轻微偏移聚集，左侧CPU核心尤为明显

更极端的情况下，液金大量偏移、泵出，会导致核心表面部分区域与散热模组间无导热介质覆盖，如下图所示。

网友交流图――液金大量偏移，导致核心表面部分区域失去导热条件，可表现为CPU多核温度差异大与异常高温

与常见的偏移相比，液金泄漏虽然更具危险性，但在多种防护措施保护下属于极小概率事件。为了防止泄漏，厂商通常会在核心周围设置绝缘胶带和高密度泡棉等双层防护，防止液金接触主板上各式元件引发短路，甚至导致硬件烧毁。

枪神10系列采用的加厚防护泡棉 图源：极客湾视频

可以说，液金的种种特性对用户的使用习惯产生了深刻影响。游戏本为了避免液金偏移，需尽量避免倾斜放置，以及在热机状态时避免移动设备。而在需要清灰维护或重新涂抹导热材料时，液金的高流动性和导电性对操作精度提出了极高要求――稍有不慎，轻则涂抹不均降低导热效果，重则误将液金滴落至主板，进而引发短路风险，这几乎相当于"强迫"用户放弃自行维护的DIY乐趣。

隐形杀手：镓基合金对散热模组的“侵蚀”

如果说偏移和泄漏是液金在物理形态上带来的麻烦，那么其在化学与材料学层面引发的"侵蚀"问题，则是更为隐蔽且不可逆的损伤。结合发表在《Materials》期刊上的论文与笔者实拍拆解图片，液金对核心表面与散热模组底座的腐蚀情况得以清晰展现。

拆机实拍――异丙醇湿巾擦拭后的CPU核心表面呈现明显的液金反应痕迹，多处不均匀的灰白色沉积物

拆机实拍――GPU核心表面的液金侵蚀痕迹，难以通过常规清洁方式去除

目前市面上主流的液金材料多为镓基合金(如镓铟合金、镓铟锡合金等)。在PC散热系统中，散热器底座通常采用铜材质，为了防止铜被氧化或与液金发生直接反应，表面通常会进行镀镍处理，形成Cu/Ni架构。然而研究表明，在持续的高温工作环境下，镀镍层并不能完全阻挡镓的渗透。

文献指出，在界面反应中，液态镓会逐渐消耗镍层，形成多孔且疏松的Ga₇Ni₃金属间化合物(IMC)层。随着反应时间的推移和温度的升高，镍层被逐步穿透，镓开始与底层的铜发生反应，生成CuGa₂和Cu₉Ga₄等铜镓金属间化合物。这种"侵蚀"并非简单的表面氧化，而是一个复杂的反应扩散与晶界渗透过程。研究发现，Ga₇Ni₃的生长主要由镓原子沿着晶界扩散驱动，其激活能约为61.5 kJ/mol；而Ga₇Ni₃层本身固有的多孔微观结构，又为液态镓的进一步渗透提供了额外的扩散通道，形成一种自我加速的腐蚀循环。

拆机实拍――与核心接触的镀镍铜散热器底座上，打磨后仍可见腐蚀印记与表面粗糙化

更严重的是，随着镓与铜的反应加剧，在Ga-Ni化合物层与Ga-Cu化合物层之间会形成间隙，导致更多的液态镓渗入其中。这不仅会消耗原本用于导热的液金(导致液金逐渐"变干")，还会破坏散热器底座的平整度，大幅增加接触热阻，最终导致散热性能的断崖式下降。这也是许多使用液金的游戏本在服役一两年后，即使重新涂抹液金，散热效果也难以恢复如初的根本原因――因为散热器底座表面的微观结构已经被永久改变了。

行业转身：相变材料与定向石墨的崛起

面对液金在长期稳定性上暴露出的缺陷，业界已经开始寻找更优的替代方案。例如在最新一代AI计算卡和旗舰消费级显卡上，NVIDIA正在调整其热界面材料(TIM)策略。此前在功耗高达575W的公版RTX 5090上，NVIDIA首次尝试了液金散热，但随后的独立测试表明，将其替换为传统的高效导热硅脂，核心温度上升幅度不到2℃。

可以看到，在设计优良的均热板与有效的散热模组面前，液金带来的边际收益正在递减，而其带来的维护风险却始终如一。而在要求更为苛刻、对长期稳定性有着极高标准的专业AI计算领域，业界采用的是相变导热材料(PCM)。相变材料在室温下呈固态，便于安装且无泄漏风险;当温度升高(如达到45℃―50℃)时，材料软化流动以填满微小空隙，提供极佳的导热效果，同时具备类似硅脂的长期稳定性。此外，具有超高面内导热系数(可达1500―1950 W/m・K)的定向热解石墨片(PGS)，也在逐步渗透进高性能计算的散热设计中。这些新型材料不仅在导热性能上逼近甚至在某些应用场景下超越液金，更彻底根除了偏移、泄漏和腐蚀的隐患。

结语：总有更稳妥的选择

不可否认，液金作为一种突破性的导热材料，在过去几年里为PC性能的极限压榨做出重要贡献。然而，其在物理流动性与化学腐蚀性上的先天缺陷，使其始终是一把悬在用户头顶的达摩克利斯之剑――偏移、泄漏、腐蚀，每一项都是不可忽视的长期风险。

笔者最后将液金更换为相变片

对于广大DIY玩家与游戏本用户，笔者建议在选择液金散热产品时保持慎重。除非具备一定的动手能力与DIY经验，并理解产生硬件损坏的风险。而未来随着上游大厂在专业AI计算领域向相变材料和新型定向石墨材料的倾斜，这些更安全、更稳定的高性能热界面材料必将加速向消费级市场普及，当下如果你有更换原先液金散热材料的需求，一些传统但低风险的高性能硅脂与相变材料，或许是更好的选择。

参考文献

Kim B, Kim C-L, Sohn Y. A Study on the Interfacial Reactions between Gallium and Cu/Ni/Au(Pd) Multilayer Metallization [J]. Materials, 2023, 16(18): 6186.