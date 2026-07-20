【天极网DIY硬件频道】Valve在今年6月推出新一代Steam Machine，本想把SteamOS与客厅PC体验再次推向大众，却因定价和SKU设计迅速引发争议。它提供512GB与2TB两档存储，并分别设置主机版、手柄套装版：欧洲区512GB主机起价1039欧元，2TB版则达到1359欧元。Valve解释称，过去一年内存与存储价格快速上涨，部分零部件甚至一度“有钱也买不到”，不仅令原定售价目标落空，也压缩了首批供货量，消费者需要先登记，再经随机排序进入预约队列或候补名单。

Valve 2026硬件家族

就在玩家对着价格和排队规则犯难时，法国零售商LDLC带来了一点“法式幽默”：名称、方盒外观乃至价格都与Steam Machine相似的“Stim Machine”。其官方商品名为LDLC PC BOX，组装版曾标价1039.99欧元，几乎贴着Steam Machine定价;商品页还直接列出两者差异，未组装套件只要999.99欧元。外媒报道称，该机当时预计约7天交付，不必等待Valve式抽签配货。

“玩梗”之外，Stim Machine的配置也颇有针对性。它采用AMD锐龙5 8400F处理器，同样是6核12线程Zen 4架构；配备16GB DDR5内存、500GB PCIe 4.0 NVMe固态硬盘，与Steam Machine的16GB内存、512GB起步容量接近。真正拉开差距的是显卡：Steam Machine使用28个计算单元、8GB显存的半定制RDNA 3 GPU，Stim Machine则装入架构更新、规格更大的Radeon RX 9060 XT 8GB独立显卡，纸面图形性能无疑更具优势。

Stim Machine还采用B650主板与标准Mini-ITX硬件，内存、固态硬盘乃至显卡均更便于替换升级。它不预装操作系统，用户可以自行安装Windows、SteamOS或其他系统；想以999.99欧元入手，付出的“门槛”也很直接――自己动手把整机装起来。相比之下，Steam Machine约160毫米见方，体积更小，预装SteamOS，软硬件整合与开箱即用仍是其核心价值。

这次“致敬”固然让人会心一笑，却也照见了2026年硬件市场不那么轻松的一面：存储行情异动正在持续推高整机成本，DIY玩家越来越难配出真正高性价比的PC，游戏主机也无法置身事外。一般被视为性价比之选的游戏主机，竟在配置略逊的情况下，被一台ITX主机用相近甚至更低的价格“击败”，多少有些讽刺。

因此，Stim Machine更像一则写给硬件行业的黑色幽默。笑点是名字和定价，苦涩则来自现实：当内存、固态硬盘乃至显存都成为稀缺资源，玩家争夺的已不只是性能，而是“合理价格”本身。要让PC游戏真正回到大众客厅，市场需要的恐怕不只是一个聪明的谐音梗，更是稳定供应、透明定价以及可持续升级的务实方案。