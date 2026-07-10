【天极网DIY硬件频道】2026年7月10日至12日，Bilibili World 2026在上海国家会展中心盛大开幕。七彩虹以"热i一夏，玩创星球"为主题，携iGame高端旗舰系列、COLORFIRE MEOW萌宠生活系列及多款联名新品登陆3H馆3A21展位，以蓝白粉清新夏日色调打造了一场沉浸式的线下玩创派对。

游戏+AI双赛道狂飙，RTX 50系全力驱动

展区核心，iGame GeForce RTX超级玩家体验区沿主通道排布多组机位，展出多台搭载iGame GeForce旗舰显卡的iGame游戏主机，全面支持NVIDIA DLSS 4.5多帧生成与光线追踪。玩家可沉浸畅玩《异环》《鸣潮》《明日方舟：终末地》等热门二次元大作，AI PC体验区同步展示RTX加速的AI绘图与视频生成应用，覆盖娱乐与创作者双场景。

典藏级硬件集结，跨界联名彰显设计美学

展区现场颇为引人注目的是iGame GeForce RTX 5090 D v2 ARCANIX OC 24GB三十周年限定显卡，白金主调复刻宫殿构图与拱形银柱，将古典美学与顶级算力完美融合，堪称品牌三十载的典藏旗舰。

主板与外设方面，iGame X870E VULCAN W OC以纯白高颜值设计精准击中装机党的心;全球限量300台的赤兔MAG-60电竞键盘将东方气韵融入超跑级皮革精工，一机一号独立编号，堪称数码收藏圈的稀缺臻品。

破壁二次元生态，全场景笔记本矩阵高能出击

展台设置橘猫派对、隐姬幻境等三大原创IP场景化体验区，笔记本阵容同样豪华：灵创K16搭载AMD锐龙AI Max+ 395平台与128GB统一内存主打本地AI创作；隐星P16 Pro以"宇宙战舰"设计融合RTX 50系GPU；COLORFIRE MEOW R16 Ultra以19.9mm超薄机身与CNC橘宝IP拼图设计将潮玩颜值与高性能完美结合。

主舞台互动嗨翻全场，五大打卡解锁限定福利

主舞台人气舞团BellyStar秉星带来"舞力盛夏SHOW"演出，柒小希、橘宝、隐姬三大IP COSER集结亮相。玩家完成五大体验区打卡，即可前往iGame愿望商店兑换BW限定礼品。

深耕二次元年轻群体 七彩虹以潮流文化重塑硬件逻辑

七彩虹全系硬件在BW2026的亮相，不仅是技术实力的集中展示，更是深度拥抱二次元年轻群体的战略落子。通过将RTX 50系显卡、AI PC算力等顶尖性能与ACG文化、萌宠元素、东方美学深度绑定，七彩虹成功打破了传统硬件的刻板印象。从整机、主板、外设到笔记本的全链路IP生态覆盖，让产品在性能之外更具情绪价值与社交属性，真正实现了与Z世代玩家的同频共振。在这个"玩创星球"里，七彩虹用硬核实力与潮流文化，交出了一份完美的夏日答卷。