【天极网DIY硬件频道】前段时间，“养龙虾”再次掀起一股AI应用热潮，以OpenClaw为首的AI代理框架能够完成复杂的自动化流程，成为用户的“个人助手”、“数字员工”，激发人们对于未来AI落地应用的更多想象。具有更强数据安全性，同时能够辅助“龙虾”节省Token成本的本地大语言模型也正不断发展。可以说，更丰富的AI应用需求与本地部署场景，使消费级与专业级用户面临日益增长的存储需求，其中以高性能轻薄本、移动工作站等作为主力设备的移动生产力用户更需要一款能够兼顾高性能、低功耗、低温度表现的固态硬盘，佰维存储推出的M560灵梭PCIe 5.0就是这样一款定位独特的产品。

作为新一代拥有翻倍式性能提升的NVMe M.2固态硬盘，佰维M560灵梭如何实现性能、功耗与散热的多重平衡，在“龙虾”助手、本地大语言模型等应用场景中体验如何？接下来我们通过实测了解。

外观设计&硬件信息

相比我们此前体验的佰维存储旗下主打高性能游戏应用的旗舰存储产品，佰维M560灵梭从外包装设计开始展现出专业化的简约风格。浅蓝色与白色系组合的包装表面印有清晰的品牌、产品外观、型号、规格、容量等关键信息。

包装背面则印有更多产品规格信息及条形码，并通过开窗露出透明内衬包裹下的固态硬盘本体背面。佰维M560灵梭固态硬盘提供1TB/2TB容量可选，均采用单面颗粒设计，我们本次体验的是2TB版本。

从包装内取出固态硬盘，佰维M560灵梭延续了硬盘本体与配件分离的设计，甚至提供2种风格的石墨烯散热标签供用户自由选择，白色散热标签表面印有充满电竞风机械感的字体与二次元形象，浅蓝色散热标签则是外包装展示的简约风格，并带有“AI”元素。展现这款固态硬盘适用于多种用户场景。

回到固态硬盘本身，佰维M560灵梭作为主打低温、低功耗、高能效表现的PCIe 5.0固态硬盘采用DRAM-less设计，2TB版本同样使用单面元件布局，表面主要包括1颗主控芯片与2颗闪存颗粒，主要元件几乎平均分散在PCB表面，对固态硬盘而言无疑起到了更大程度分散热源，进一步提升散热效率的效果。

其中主控使用慧荣SM2504XT，作为采用TSMC 6nm制程的低功耗解决方案，搭载HMB与智能SLC缓存技术，拥有PCIe 5.0 x4规格、NVMe 2.0协议，4CH/16CE设计，支持颗粒速率达3600MT/s。借助高效制程与先进的动态电源优化架构，SM2504XT对比同类DRAM-less主控能效提升约24%，活动状态功耗典型值为2.4W，深度睡眠(Power State 4)状态仅为1mW，这也是佰维M560灵梭拥有低功耗、低温表现的核心。它使用闪存颗粒则为佰维封装的高品质3D TLC，2TB版本单颗容量为1TB。

在高能效PCIe 5.0主控与高品质闪存颗粒加持下，佰维M560灵梭2TB版标称达到11000MB/s顺序读取速度与10000MB/s顺序写入速度，4K随机读写速度均可达到1700K IOPS，同时满载功耗仅5.2W。耐久度方面2TB容量为1500TBW，并拥有长达5年的保固支持。

接下来，我们首先将这块佰维M560灵梭固态硬盘安装至Mini PC测试平台，从龙虾助手应用与本地大语言模型两个场景进行体验。

AI应用场景体验

Mini PC测试平台采用酷睿Ultra 200系列处理器，搭配32GB DDR5内存，其中配备了PCIe 4.0x4规格的M.2固态硬盘位，但无风道覆盖的狭小空间也使佰维M560灵梭固态硬盘面临更大散热压力。借助特定的Agent智能体与Skill，“龙虾”能够通过调用API与自主编程联网搜索整理数据，甚至使用本地的软件服务，如果想要你的AI助手“24小时待命”，无疑对存储等多处硬件的温控与稳定性提出挑战。

龙虾自动化处理PS任务

我们首先安排了一项轻量化任务，让“龙虾”使用本地的Photoshop软件为500张图片添加相同的滤镜效果，并在过程中通过软件监控负载情况。实际仅用约8分钟就完成了所有图片处理，平均每张图片耗时不到1秒，逐一处理的图片素材也没有对佰维M560灵梭固态硬盘带来太多读写负载，HWiNFO软件显示固态硬盘盘身、颗粒处最高温不超过50℃，主控处最高温仅为64℃。

龙虾自动化文件整理备份

接下来，我们预设了一项大量本地文件的整理工作，“龙虾”需要将总量为100GB，包含在1个文件夹与多个子文件夹内的工作素材按“图片”、“视频”、“文档”、“其它”进行分类整理，并在D盘新建对应文件夹进行备份。实测“龙虾”在文件整理工作同样表现高效，规划工作流程、完成代码准备后，能够调用佰维M560灵梭固态硬盘同时进行读取与写入，总量为100GB的文件在数分钟内就能按需完成整理与备份。大量文件的同时读写虽然产生了更高的主控负载，但佰维M560灵梭的温度表现依旧“凉爽”，盘身与颗粒处最高温不超过60℃，主控温度最高短暂超过70℃，平均为62℃。

接下来是本地大语言模型使用体验，我们使用Ollama在本地部署最新的qwen3.6:35b模型，并进行对话。

本地大语言模型加载

经过量化后，350亿参数的qwen3.6模型需要使用约23GB存储空间，在模型加载过程中，佰维M560灵梭固态硬盘固态硬盘需要持续进行读取工作，过程中我们能够看到内存占用率快速提升，模型完整进入内存后已接近满载。HWiNFO软件监控下，佰维M560灵梭的工作温度同样表现良好，短暂的模型加载负载中盘身、颗粒平均温度不超过50℃，主控温度略微超过60℃。

本地大语言模型对话

在佰维M560灵梭固态硬盘加持下，此类小参数模型在Mini PC平台中的加载过程十分顺畅，此后的对话体验本身则不会对固态硬盘产生负载，因此温度表现近似待机状态。不过本地大语言模型每次加载都会产生等同于模型大小的读取量，如果用户想要在本地使用更大参数的模型，考虑到性能与寿命的稳定，都对固态硬盘本身的容量与性能表现提出更高要求，拥有PCIe 5.0速率、2TB容量与高能效低温表现的佰维M560灵梭能够成为优质选择。

常规性能实测

接下来，我们将这块佰维M560灵梭固态硬盘2TB版安装至支持最新PCIe 5.0 x4规格、NVMe M.2插槽的PC测试平台，正常搭配主板硬盘位自带散热装甲，在空盘与半盘状态下借助多种测试软件，对它的性能与温度表现进行实际体验。

测试使用的PC平台部分配置如下：

空盘性能测试

首先通过CrystalDiskInfo查看固态硬盘本身的属性与更多信息，可以看到这块佰维M560灵梭固态硬盘的实际容量为2048.4GB，运行在标准的PCIe 5.0 x4通道，支持NVMe 2.0标准和TRIM等功能。

佰维M560灵梭2TB版标称最高达到11000MB/s顺序读取速度与10000MB/s顺序写入速度，4K随机读写速度均达到1700K IOPS。接下来我们在空盘状态下使用CrystalDiskMark进行读、写、混合的三项性能测试，并使用HWiNFO查看测试过程中固态硬盘的温度表现。

测试结果显示，佰维M560灵梭2TB版的顺序读取速度达到11313.21MB/s，顺序写入速度达到10326.11MB/s，均超越标称性能水平，在70%读30%写的混合场景下同样可达到9600MB/s以上速率。

切换至IOPS显示，佰维M560灵梭2TB版在多队列多线程的随机4K读写中分别测得超过1743K IOPS与1721K IOPS的结果，混合测试同样接近1000K IOPS，表现出色，在CrystalDiskMark的各项测试结果中都达到甚至超越了标称水平。

测试全程，佰维M560灵梭的盘身、颗粒处温度平均为42℃，最高不超过50℃，主控处平均为64℃，最高为72℃，可以说在性能表现超越标称的同时，也拥有超越多数PCIe 5.0固态硬盘的低温表现。

在TxBENCH测试中，佰维M560灵梭2TB版测得顺序读取速度为11072.08MB/s，顺序写入速度为9739.968MB/s，同时单队列单线程的随机4K读写也表现良好。

在AS SSD Benchmark测试中，佰维M560灵梭2TB版测得顺序读取性能为8865.04MB/s，顺序写入性能为8712.97MB/s，整体评分达到14360分，与许多PCIe 5.0旗舰相当的水平，同时维持出色的低温表现。

使用3DMARK进行更贴近玩家场景的存储基准测试，测试流程通过游戏加载、录制、安装、保存、移动多个项目，模拟硬盘在实际游戏负载中的表现。在长达约20分钟测试中，佰维M560灵梭2TB版获得4438分。

最后，为了验证佰维M560灵梭2TB版的模拟SLC缓存策略，我们在执行TRIM并静置一段时间后，使用白眼软件对固态硬盘进行全盘稳定性测试。

测试结果可见，红色写入曲线表现出三段形态，佰维M560灵梭2TB版的模拟SLC缓存空间容量约为550GB，其中整体速率维持在8000MB/s以上，离开缓存后均速下降并维持在4000MB/s，推测此为颗粒直写速率，并持续至约760GB。

随后，第三段均速下降并保持在约1800MB/s，推测为边写入边释放SLC缓存的混合负载状态，并持续至全盘写满。蓝色曲线记录的全盘读取方面，佰维M560灵梭2TB版表现平稳，整体维持在8000MB/s以上。

在自带散热标签与主板散热装甲的覆盖下，即使是高压力的全盘测试全程，佰维M560灵梭也维持了出色的温度表现，盘身、颗粒平均仅52℃，主控平均73℃。

半盘性能测试

在实际用户场景中，固态硬盘经过一段时间使用已具有一定的脏盘度，被用户数据占用一部分容量，在这样的条件下，佰维M560灵梭2TB版能否维持稳定的高性能与高效表现？我们使用IOMeter向固态硬盘内填入约50%不可压缩数据，随后继续使用各软件进行测试。

半盘状态下的CrystalDiskMark测试中，佰维M560灵梭的性能表现十分稳定，顺序读取能力超越空盘状态达到11436.35MB/s，其它各项表现均能够维持空盘水平，软件记录的温度表现也几乎与空盘状态一致。

切换至IOPS显示，佰维M560灵梭2TB版在多队列多线程的随机4K读写中均超过1700K IOPS，延续超越标称的性能表现，同时单队列单线程4K也能够维持空盘状态下的性能。

半盘TxBENCH测试中，佰维M560灵梭2TB版也拥有与空盘状态高度一致的性能和温度表现，可见其稳定性出色。

在AS SSD Benchmark中，佰维M560灵梭2TB版各项性能、温度表现与空盘状态接近，同时总评分也达到14124，与空盘状态相差不到2%。

贴近实际游戏场景的基准测试中M560灵梭依然有低温高效表现

半盘状态下，佰维M560灵梭2TB版在3DMARK存储基准测试中的得分甚至相比空盘状态略有提升，且测试全程盘身、颗粒平均温度仅为38℃，主控平均温度仅为59℃，同时多个子项的带宽与平均存取时间中结果都没有明显差异。

综合来看，佰维M560灵梭2TB版在多项测试中展现了符合标称的性能水平与出色的温度表现。同时在贴近实际场景的半盘状态下拥有高度的性能一致性，使其更符合想要打造个人AI助手，实现全天候自动化数据处理的用户需求。

同时，佰维存储也为用户提供了完善的软件支持，包括官方数据管理软件Biwin Intelligence，以及官方数据恢复软件Biwin Data Recovery Tool，佰维用户均可终身免费使用。

Biwin Intelligence软件提供基础的S.M.A.R.T.信息监测、硬盘扫描、性能测试、数据擦除、硬盘克隆、迁移以及固件升级等功能，功能强大而便捷。

Biwin Data Recovery Tool软件支持存储卡、移动固态硬盘、U盘、内置硬盘四类常见存储产品，支持FAT32/exFAT/NTFS文件系统格式，可恢复图片、视频、文档、音频及各大品牌相机RAW文件，轻松应对常见的误删等意外情况，为数据安全带来多一重守护。

评测总结

如今，PCIe 5.0固态硬盘已经跨越了强调极限性能参数的阶段，而是更重视与实际场景、用户体验的深度结合。佰维存储推出的M560灵梭系列固态硬盘正是为AI、高性能计算、移动生产力用户，以及众多使用轻薄笔记本等便携设备的学生、白领群体打造，凭借在性能、容量、功耗与温度间达成的平衡，成为PCIe 5.0时代具备出色适应性的选择。

AI时代既能成为深刻影响存储市场的推手，也能带来更多新场景与机遇，随着时代发展，从行业级到消费级的用户出于打造个人AI助手等目标，对存储的性能、容量、稳定性需求可能将会再次激增，市场将会需要更多如M560灵梭一般重视用户场景与实际体验的存储产品。