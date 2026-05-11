在年初的CES 2026上NVIDIA发布了DLSS 4.5技术，其中既有为RTX系列显卡带来普惠的SR第二代Transformer模型，也有预告将于第二季度上线，RTX 50系显卡专属的6倍帧生成与动态多帧生成技术。 现在“大饼”已经成型，一起来看它能不能改善高性能压力下的玩家体验。

首先，如果你想要开启完整DLSS 4.5技术，拥有RTX 50系显卡依然是硬性门槛。而在确认硬件支持后，我们也需要查看有哪些游戏支持最高6倍的多帧生成。NVIDIA在这个网页：https://www.nvidia.cn/geforce/news/nvidia-rtx-games-engines-apps/内提供了每月更新的列表，可通过表头筛选支持[NV,6X]的游戏与应用 ，其中就包括我们熟悉的《赛博朋克2077》、《心灵杀手2》、《原子之心》等游戏，同时D5渲染器也成为目前唯一支持的应用。

不过现在多数游戏的菜单内还没有加入动态多帧生成与6倍档位的选项，因此需要我们通过NVIDIA APP优设来覆盖操作。

在图形-程序设置中，选中你想要自定义的游戏，随后进入DLSS优设-帧生成模式。点击动态页面，将目标帧率设为自定义或匹配刷新率，确认下方倍增器为最多6x档位，随后即可开始体验。

为了更好展现帧生成档位动态切换的过程，我们本次的测试平台选用2K分辨率255Hz刷新率的ROG绝杀27二代显示器，搭配9800X3D、X870E APEX主板与RTX 5080显卡，并将目标帧率设为300FPS，测试以3A大作为主的4款游戏。

我们也将体验中FrameView软件采集的数据整合为图表如下：

即使分辨率为2K并开启了质量档SR，开启最高画质与路径追踪的《赛博朋克2077》依然压力显著。连续移动中多帧生成档位在5倍与6倍间持续切换，在画面相对简单的静止状态则进一步下降至4倍，同时全程确保帧率达到300FPS上下，1% Low帧与延迟表现同样出色。

最高画质的《霍格沃兹之遗》中，城堡室内场景的复杂程度同样直接影响图形负载，进而导致多帧生成档位在3倍与6倍间切换，户外飞行场景也普遍需要4倍以上的多帧生成支持，才能使游戏达到平均约300FPS。

《原子之心》体验中我们选择了一段实机过场，在显卡负载仅为约60%的同时，多帧生成稳定在5倍档位，游戏帧率能够稳定达到约300FPS，这款游戏在测试中平均系统延迟水平也是最低的。

最后我们体验一款二游，支持光追与最高6倍多帧生成的《鸣潮》，使用摩托车沿大路跑图，载具跑图过程中虽然显卡负载较高，但也提供了更高原始帧，实际上仅需3至4倍多帧生成档位就能达到目标FPS需求。

对4款游戏进行的动态体验我们集中以视频展现：



小结

在游戏的复杂环境、高图形压力场景中，DLSS 4.5动态多帧生成可自动提升倍率，有效弥补性能波动，确保高压场景下依然带来匹配高刷新率显示器的流畅表现。而随着图形负载在部分简单场景中的降低，它也能够无缝降低多帧生成倍率，仅生成必要的画面帧。

可以说，动态多帧生成最终提供的平均帧水平是由玩家掌控的，既能直接匹配屏幕刷新率，也可以通过NV APP手动提高一些，为画面流畅性提供更多余量，而它的优势在于动态调控的帧生成负载，高配玩家无需使用垂直同步、锁帧等方式限制不必要的性能开销，即可让游戏在帧率、画质与延迟之间更加平衡。

值得一提的是，越来越多的游戏、引擎与创意应用正带来对DLSS 4.5技术的全面支持，我们也期待其中可能有更多的功能特性，能够在后续“下放”到前代的RTX显卡系列中，为使用老硬件的玩家带来更多普惠。