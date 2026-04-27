【天极网DIY硬件频道】随着时间接近4月底，618等年中购物活动临近，各大电商的“超长”预热活动想必也即将与我们见面。然而，对于DIY硬件玩家和有新装机需求的PC用户而言，2026年似乎冲淡了不少期待感。核心原因在于，自2025年下半年以来，全球存储芯片市场经历了一场史无前例的超级涨价周期，内存与固态硬盘SSD价格的飙升，直接击穿了消费者对“大促降价”的心理预期。在整机成本大幅攀升的背景下，今年的618，硬件玩家该如何调整消费策略呢？

内存价格“狂飙”：从白菜价到奢侈品的蜕变

为了直观感受当前存储市场的价格温度，我们从京东挑选了几款来自主流品牌官方自营店的台式机DDR5内存、PCIe 4.0/5.0固态硬盘的价格作为案例。数据显示，当前市场主流频率与容量的DDR5内存套装价格已攀升至令人咋舌的高位。以几款容量为16GB×2套装，频率时序为6000 C28/C30为例，现货价格高达2800-3500元上下。考虑到供应链切换，部分此前无人问津的6000 C38等较高时序产品价格也达到2400元左右，可以说对内存的需求已经回到优先解决有无问题的层次。

NVMe M.2固态硬盘行情方面，主流一线品牌固态硬盘价格可以说让笔者“梦回2021”，消费者需要为每TB容量付出1200-1500元，无论PCIe 4.0还是PCIe 5.0。这也与数年前PCIe 3.0仍为主流，PCIe 4.0刚进入消费市场时的情况一致。

如果将时间拨回2025年中期，同样的16GB×2 DDR5-6000套装，其市场均价仅在600至800元之间徘徊。在不到不到一年时间，DDR5内存价格的涨幅普遍达到500%，部分高端型号甚至达到了惊人的800%。在2023年，DIY玩家还能享受到平均300-400元每TB容量的高端PCIe 4.0固态硬盘，如今也已涨价超300%。这种“一天一个价”、“比金条涨得还快”的极端行情，不仅对OEM领域产生冲击，更是彻底颠覆了DIY市场的定价逻辑。

这场涨价风暴并非空穴来风，其背后是全球半导体产业链供需结构的深刻重塑。首先，AI算力的爆发式增长是最大的推手。以OpenAI、微软、Meta为代表的科技巨头在AI基础设施上的竞相投入，导致对高带宽内存(HBM)的需求呈指数级上升。为了满足这一利润丰厚的市场，头部存储原厂纷纷将大量产能转向HBM生产，直接导致消费级DDR5和DDR4产能被严重挤压。据行业机构测算，HBM对普通DRAM产能的挤压效应约为3倍，而2026年全球DRAM晶圆产能的净增量仅为1%左右，供需失衡的局面短期内难以逆转。

其次，企业级市场的恐慌性备货进一步推高了价格。面对产能紧缺，不仅是AI巨头，传统的PC、手机制造商为了稳定供应链，也不惜以翻倍的价格与原厂签订长期供货协议，以确保其产品的存储供应。在巨头们的“扫货”面前，零售端消费者的需求显得微不足道，仅占市场总量的不到2%，自然无法对价格走势产生任何实质性影响。

618“促销”失灵：装机成本高企劝退玩家

存储价格的暴涨，直接导致其在装机成本中的占比大幅上升。对于DIY玩家而言，内存和固态硬盘曾经是装机预算中颇具弹性的部分，也是历年各大促销节点“薅羊毛”的重点对象。然而在当前的行情下，即便电商平台和品牌方在年中618等活动期间给出一定的折扣，也仅仅是杯水车薪，根本无法弥补前期巨大的价格涨幅。

更令消费者感到无奈的是，存储原厂的涨价步伐并未停止。2026年4月下旬，两大存储巨头再次官宣对SSD产品提价至少10%。TrendForce集邦咨询的数据也显示，2026年第二季度一般型DRAM合约价预计将继续环比上涨58%至63%，NAND Flash价格涨幅更是高达70%至75%。这意味着，在即将到来的618期间，内存和SSD的实际到手价格很可能比平时还要高，“年中大促”在存储产品上已无法成立。

这种局面无疑极大地削弱了618对DIY玩家的吸引力。原本计划在618期间装机或升级硬件的消费者，面对动辄数千元的内存和SSD报价，可能纷纷选择观望或暂缓升级。毕竟，处于历史价格高位的存储硬件更大程度上挤压了玩家预算，且考虑到存储周期与未来的降价可能，现在出手无异于“高位接盘”。

消费转移：外设市场可能成为618的新战场

既然核心硬件的升级成本过高，那么在今年的年中购物季，消费者的预算该投向何处？答案是：技术迭代更快、价格竞争激烈、且能带来显著体验提升的硬件外设领域。

与存储市场的寡头垄断和产能受限不同，显示器、键鼠、音频等外设市场正处于技术爆发和价格战的红海之中。以显示器为例，2026年被视为OLED显示器全面普及的元年，也是各品牌Mini LED显示器迅速更新迭代的一年。随着面板供应链产能的升级和良率的提升，OLED面板成本大幅下降，进而使得价格变得越来越亲民，2K和4K分辨率的OLED电竞显示器价格已下探至主流消费区间。相比于花费三四千元购买一套溢价严重的内存，将同样的预算投入到一台色彩惊艳、响应极速的OLED显示器，或是一台高亮夺目、场景全能的Mini LED显示器上，无疑能为游戏和影音娱乐带来更为直观震撼的体验提升。

键鼠等外设市场同样精彩纷呈。近年来，国产外设品牌强势崛起，彻底打破了国际大厂的定价体系。在机械键盘领域，磁轴、Gasket结构、三模无线等高端技术已迅速下放至百元级产品。各大品牌为了争夺市场份额，在618期间势必会推出极具诚意的促销活动。对于追求极致手感和个性化定制的玩家来说，这无疑是一个绝佳的入手时机。

此外，音频类外设如电竞耳机、桌面音箱等，也在不断进行技术迭代。在618期间，这些产品往往能给出实打实的折扣，是提升沉浸式游戏体验的高性价比选择。

小结

2026年的DIY硬件市场注定特殊，在AI浪潮的裹挟下，存储芯片价格的狂飙让传统的DIY装机变得不再划算。如果你并非装机刚需，或是仅有方向尚不明确的硬件升级需求，与其在溢价严重的存储产品上消耗预算，不如将目光转向显示器、键鼠、音频等外设领域。这些技术迭代迅速、价格竞争充分的外设产品，不仅能在促销活动中提供真正的实惠，更能为我们的娱乐体验带来立竿见影的升级。在存储价格回归理性之前，将目光放眼这些以前可能为我们所忽视的领域，或许是当下最明智的消费决策。