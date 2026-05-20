【天极网DIY硬件频道】近期随着AMD推出锐龙7 9850X3D等面向专业高帧电竞场景的CPU，主流价位B850M主板越来越成为玩家打造个人电竞装备时，能够兼顾性能、价格与个性化体验的优质选择。近期七彩虹再次带来一款iGame ULTRA系列主板新品：iGame B850M ULTRA-OC V14，在个性化设计、供电用料、扩展性与超频体验等方面均带来越级体验。

同时，B850M ULTRA OC也是一款iGame ULTRA硬件家族中较为少见的黑色主题产品，更适合深色系装机的电竞战斗感审美风格。作为一款定位主流级的超频主板，它能带来怎样的体验？接下来跟随评测一起了解。

外观设计&主板介绍

B850M ULTRA OC主板延续ULTRA硬件家族设计语言，并将潮酷嘻哈元素融入深邃的暗黑风格配色中，并在多处使用明亮的粉色-紫色渐变元素点缀。包装直观展现了ULTRA家族元素，并对主板外观、名称，主要规格与支持，包括AMD B850芯片组、AM5插槽、PCIe 5.0支持、DDR5支持、iGame Center控制中心等信息进行了直观呈现。

从包装内取出主板本体，可见B850M ULTRA OC主板为标准的M-ATX板型，采用深色板材与新升级的嘻哈潮流装甲，覆盖CPU插槽左侧与上部多数VRM与IO接口区域的发热元件，表面各处带有ULTRA ID设计，并以嘻哈艺术字体、渐变点阵与ULTRA幻色铭板提升质感与层次感。

B850M ULTRA OC主板表面提供了完善的功能性接口与接针，包括分布于上部右上角的1个水冷水泵4Pin接针与2个CPU风扇4Pin接针，数显诊断灯与自检灯，1个5V ARGB 3Pin接针与1个机箱风扇接针，右侧为主板24Pin供电接口，前置USB 3.0接口与USB Type-C接口。

底部接口/接针方面，则配备了1个前置音频接针，2个机箱风扇4Pin接针，JBIOS接针，2个前置USB 2.0接针，2个5V ARGB 3Pin接针，扬声器接针以及前置面板接针，以及位于右侧的2个SATA 6Gbps接口。

主板下部也可见PCIe与主要的NVMe M.2固态硬盘插槽区域，配备供显卡使用的合金加固PCIe 5.0x16高速插槽，以及2个直连CPU的PCIe 5.0x4固态硬盘位，右下方为连接至FCH的PCIe 4.0x4固态硬盘位，硬盘位均使用一体式快拆合金散热装甲完整覆盖，并在装甲一侧贴有完整的导热垫。

主板右侧区域，配备了1DPC双槽设计的DDR5内存插槽，插槽均采用金属强化、单边开槽设计，借助精选高品质PCB板材与优化布线，支持内存频率可达8400MHz+。内存插槽右侧ULTRA风格散热装甲的覆盖下，是另一个连接至FCH的PCIe 4.0x4固态硬盘位，装甲使用拥有防脱设计的螺丝安装，同样在背面提供完整导热垫覆盖。

存储扩展性方面，B850M ULTRA OC主板总计提供2个PCIe 5.0x4固态硬盘位，2个PCIe 4.0x4固态硬盘位，2个SATA硬盘接口，以及单条最高支持64GB，总容量可达128GB的内存插槽，提供面向主流硬件玩家的全面表现。

供电用料同样是玩家选择主流级主板时的关键因素，B850M ULTRA OC主板配备8+4Pin CPU供电接口，10+2+1相60A DrMOS强化供电，并搭配黑金电容与铁素体电感，最高可满足锐龙 9 9950X3D PBO满载运行，应对单CCD的9800X3D/9850X3D需求则更加轻松。

最后是主板后置的IO接口方面，B850M ULTRA OC主板搭载1个HDMI 2.0接口与1个DP 1.2接口，均可支持4K 60Hz信号输出，BIOS升级功能键与清除CMOS键，向下则是多种规格、速率的USB接口，包括2个10Gbps速率USB Type-C/Type-A接口，4个USB 2.0接口，2个5Gbps USB 3.2接口，同时配备新升级的5G有线网口与内置Wi-Fi 7无线网卡的天线接口，最后是3个音频信号接口，各接口标识清晰，整体扩展性充足。

BIOS体验&性能测试

可以看出，B850M ULTRA OC主板在拥有ULTRA潮酷设计风格的同时，也在散热、供电、扩展性等用料配置上拥有在主流级颇具竞争力的表现。接下来我们将为其搭配AMD 锐龙 7 9800X3D处理器、GeForce RTX 5080显卡等硬件，组成测试平台进行体验。

使用的测试平台部分配置如下：

我们同样首先对这块主板配备的iGame家族风格MOORE图形化BIOS进行体验。

在开机过程中连续按Del键进入BIOS，我们就能看到默认为简单模式的BIOS主页，延续了iGame高端电竞系列的红黑配色风格。各处模块同样划分清晰，包含的常用功能如语言调节、更新BIOS、XMP、风扇设置、启动顺序、智能超频等。

风扇设置对应主板上包括CPU风扇、机箱风扇、一体式水冷水泵在内的6处接针，均可自定义转速曲线，同样也可分别使用预设的静音、标准、全速三种模式。

CPU超频方面，我们既能在简单主页快速打开PBO，也可以进入高级模式的超频OC页面，使用七彩虹首创的X3D AI高帧模式，它能够让主板智能识别CPU体质选择相应档位，一键优化CPU性能，帮助玩家轻松释放硬件潜力。

内存方面，BIOS内正常提供写入内存SPD的多种预设，可以直接启用EXPO，也可以进一步开启各种高效能模式。

内存设置中也支持电压、频率、模式以及第一第二第三时序调整，为玩家提供更多手动超频空间。既支持精细化调整小参，也可以只填第一时序，其它由主板自动调节。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能。手动调节与CPU、内存超频相关设置时，及时保存配置文件便于我们尝试多种设置，并进行复查确认，快速找到硬件性能与稳定性的甜点。

接下来我们开启PBO与EXPO，进入系统进行接下来的跑分测试。

CPU性能测试

首先是CPU-Z信息与跑分，可见这颗锐龙 7 9800X3D在B850M ULTRA OC主板上开启PBO，最高加速频率为5.25GHz。跑分方面单线程得分802.3、多线程8740.6分。

衡量CPU 3D渲染性能的CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数23409分，单核分数2124分，测试过程中软件监测显示，这颗锐龙 7 9800X3D封装功率最高可达153.986W。

CINEBENCH 2024测试中，锐龙 7 9800X3D搭配B850M ULTRA OC主板获得多核分数1404分，单核分数136分。软件监测显示CPU封装功率最高可达146.429W。

我们也进行了最新的CINEBENCH 2026测试，这颗锐龙 7 9800X3D测得多核得分5789，单核得分690，测试过程中CPU封装功耗最高达145.429W，频率表现也与R24保持一致。

此外，我们也使用3DMark测试了锐龙 7 9800X3D搭配B850M ULTRA OC主板在游戏场景下的性能跑分表现。

首先是3DMARK CPU基准测试，它可以测试CPU在不同线程数下的性能表现，测试结果如上图所示。最大线程下获得10341分，在单线程方面也拥有1232分。

具体到Time Spy测试中，这颗锐龙 7 9800X3D的CPU评分为16513分，测试全程CPU频率可达到5.37GHz。

可以看出，B850M ULTRA OC主板的供电用料在面对单CCD、8大核的锐龙 7 9800X3D处理器时显得绰绰有余，能够充分发挥它在多线程与单核应用中的性能。

内存性能与稳定性测试

在内存测试方面，我们为这套锐龙 7 9800X3D处理器+B850M ULTRA OC主板平台搭配了一对EXPO频率为8400MT/s，时序为C40的超高频内存产品。

在AIDA64-内存与缓存测试中，这套内存在EXPO状态测得内存读取：66735MB/s、内存写入：85890MB/s、内存复制：63233MB/s、延迟为78.0ns。

如果追求同频状态下的甜点频率+低时序，我们也可手动将其设置为6000C28的频率时序组合，仅需简单操作即可完成调试。

在6000C28设置中测得内存读取：63914MB/s、内存写入：87001MB/s、内存复制：58561MB/s、延迟为69.3ns。

为了验证稳定性，我们也使用TestMem5在DDR5 Ryzen3D配置文件中进行测试。

在总时长30分钟以上的5轮测试结束后，内存无报错通过，可见B850M ULTRA OC主板的双槽设计与高品质PCB板材、优化布线组合使其拥有更强的内存稳定性，无论是开启EXPO还是自行尝试超频精调都能带来优质体验。

PCIe 5.0固态硬盘性能测试

B850M ULTRA OC主板配备了直连CPU的PCIe 5.0x4 NVMe M.2固态硬盘接口，因此我们也使用一款带有独立DRAM缓存的旗舰级PCIe 5.0固态硬盘进行了CrystalDiskMark实测。

CrystalDiskMark测试中，达到14075.22MB/s的顺序读取速度与13444.32MB/s的顺序写入速度，70%读30%写的混合场景测试也达到12419.81MB/s。达到固态硬盘标称读写性能的同时也接近PCIe 5.0x4通道的极限，充分发挥了满血实力。

游戏实测

最后是游戏实测环节，我们使用使用锐龙 7 9800X3D+iGame B850M ULTRA OC主板平台，搭配DDR5-6000C28内存与iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC 16GB显卡，首先在2款自带Benchmark的游戏中进行CPU帧测试，为减少图形性能受限对测试产生的干扰，使用1080P分辨率、预设低画质。

在《古墓丽影：暗影》游戏内Benchmark中，测得CPU游戏帧平均可达418，渲染帧达平均723，可为游戏的流畅性表现带来极高上限。

在《极限竞速：地平线5》中延续相似的测试环境，Benchmark测得CPU模拟平均帧高达617.6，渲染平均帧高达457.3，同时GPU受限比率仅为2.4%，证明CPU性能已经接近极致发挥，在这款赛车游戏中能够带来极高流畅性上限。

接下来，为了实际体验B850M ULTRA OC主板作为“千帧级”电竞装备的实际表现，我们选择《CS2》、《无畏契约》、《三角洲行动》三款具有代表性的的热门FPS游戏，在标准1080P分辨率，预设低画质条件下进行实测，测试使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与平均系统延迟，并整合成为以下图表。

三款游戏中电竞FPS常青树《CS2》最接近“千帧”级表现。平均近900帧意味着游戏在一些简单场景与平滑移动状态下能够达到千帧以上，同时借助9800X3D处理器的超大缓存与优秀单核性能表现，游戏拥有高达300以上的1% Low帧与低至3.4ms的系统平均延迟。

《无畏契约》是近期又一款热门FPS电竞游戏，且拥有关注度颇高的赛事。由于其中加入了各式技能与特效元素，它的平均帧表现相较《CS2》略低，但也能够达到700帧以上，同时1% Low帧实现反超，进一步提升至350以上，系统平均延迟低至近3.0ms，实际游玩中能够带来极致丝滑的表现。

《三角洲行动》以大地图中的“搜打撤”与多人大战场玩法为主，因此相比以上两款FPS游戏整体拥有更高的性能压力。在1080P低画质，且不开启其它超分、帧生成等增强技术的条件下，测试平台在32V32大战场中能够带来平均341.635帧，1% Low帧高达144.676的出色性能表现，同样拥有极致流畅体验，不过FV软件在测试中无法读取到系统平均延迟数据。

此外，我们也单独测试了B850M ULTRA OC主板在BIOS内开启“X3D AI高帧模式”后对FPS电竞游戏的性能影响。开启其中的“Auto Select for 9800X3D”后，主板将智能识别CPU体质，进行包括频率上限、PBO倍率、电压曲线、温度墙在内的一系列精调，为玩家带来一站式超频体验。

在《无畏契约》中，开启X3D AI高帧模式，能够使游戏平均帧提升近5%，同时1% Low帧表现大幅提升近20%，无疑进一步为游戏带来丝滑流畅的画面、操作体验。对当下不少电竞显示器而言，360Hz也成为区分高刷与超高刷的分水岭，而搭载X3D AI高帧模式的iGame主板能够帮助玩家轻松进入这一新境界。

游戏实测部分的最后，我们也将以1080P分辨率测试过程中，由FrameView软件记录的CPU功耗集中以折线图展示。

在降低图形压力，尽可能发挥锐龙 7 9800X3D性能的游戏测试场景中，处理器本身依旧展现出很强的能效表现，三款游戏中CPU封装功耗都没有超过100W。经统计，在《CS2》中平均功耗为72.676W，在《无畏契约》中平均功耗为88.877W，在《三角洲行动》中平均功耗为83.182W。

评测总结

iGame作为高端电竞品牌，本次推出的这款B850M ULTRA OC在定位主流市场，目标直指年中618等促销活动的同时，也在自身硬实力方面带来诸多惊喜。从标志性的嘻哈艺术美学风格，到越级的内存超频与扩展性设计，再到充足的CPU供电与散热用料，都足以为主流硬件用户乃至追求专业电竞级性能的玩家提供全面体验。

iGame B850M ULTRA-OC V14主板已于5月20日正式开售，官方指导价为1299元，并上架七彩虹官方商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台及全国授权零售经销渠道。喜爱iGame家族深色系硬件风格，想要组建一套优质电竞硬件的DIY玩家可以密切关注，还可享首发限定优惠等多种年中促销福利。