【天极网DIY硬件频道】随着Switch 2的发布，与之相配的专属存储卡产品的热度也逐渐攀升。根据Switch官网以及产品首次新机开机流程，Switch 2扩展储存只支持microSD Express(标注“microSD EX” 或 “microSD Express”)类型的存储卡。如果你继续使用旧款普通microSD卡(比如初代 Switch 用的卡)，Switch 2只能读取截图和视频，但是不能用来存游戏或DLC。

因此，如果你有扩容游戏存储的需要，就得选择一款支持其存储规格的存储卡。三星P9 Express固态存储卡正是为此而设计，如果你是Switch 2重度玩家，那么可以放心将你的游戏库存都交给它。

P9 Express固态存储卡采用了全新的SD 7.1规范，通过引入PCIe 3.0总线和NVMe 1.3协议，将顺序读取速度直接带到800MB/s。这一数据能够达到目前市面上主流高端存储卡的8倍之多。对于Switch 2而言，这意味着当玩家在进行《塞尔达传说》或《异度神剑》这类开放世界游戏的地图切换时，原本需要数十秒的加载过程将被压缩至体感几乎无法察觉的数秒之内。

在实际操作中，PCIe高速传输技术能显著解决存档载入时的等待焦虑。以往玩家在游玩大型开放世界时，场景中精细贴图的加载往往滞后于角色的移动，可能会导致出现纹理闪烁或建模“穿模”的现象。P9 Express固态存储卡的高吞吐量确保了游戏资产能够以极高的优先级进入显存，让玩家在Switch 2上也能享受到如同桌面端NVMe SSD般的丝滑体验。此外，针对数字版游戏日益普及的趋势，800MB/s的写入潜力也意味着即便下载上百GB的超大容量游戏，其安装过程也将变得异常迅捷，用户的时间被更多地归还给了游戏本身。

虽然P9 Express固态存储卡在游戏领域的表现足够惊艳，但它在专业生产力场景下的价值同样具有前瞻性。对于在Switch 2上不仅玩游戏，还兼顾视频采集或社交分享的用户，以及使用无人机、运动相机的专业创作者来说，P9 Express固态存储卡解决的是整个工作流中最枯燥的“导数据”环节。

目前4K/8K视频已成为主流录制规格，单张存储卡的素材量动辄突破512GB。在传统的UHS-I体系下，将这些素材导入电脑进行剪辑往往是一场持久战。而依托于P9 Express固态存储卡的高带宽，存储卡也能实现数据的高效传输。这种效率的提升对于现场报道、户外创作等时间敏感型任务而言几乎是决定性的。更重要的是，三星为其配置了成熟的Dynamic Thermal Guard(DTG)动态温度防护技术，这种源自旗舰固态硬盘的算法能实时监控卡片的温升曲线，在高强度的数据写入或超高清视频录制过程中智能调节性能输出，确保卡片不会因为过热而触发掉速或中断。

在追求性能极限的同时，三星P9 Express固态存储卡在耐用性上也极为出色。P9 Express固态存储卡延续了三星存储家族严苛的六重防护标准，涵盖了防水、耐高低温、防X射线、防磁、防摔及防磨损。对于掌机玩家来说，存储卡往往会随设备出入各种环境，甚至在不同设备间频繁插拔。P9 Express固态存储卡支持高达10000次的物理插拔寿命，确保了接口触点在长久使用中依然保持稳定的传输。

同时，针对数据安全，配套的三星魔术师(Magician)软件提供了强大的后台支持。通过该软件，用户可以实时监测P9 Express固态存储卡的健康状况、运行温度并进行真伪验证，让专业用户能以可视化的方式管理自己的数字资产。

综合来看，P9 Express固态存储卡不仅是为了迎接Switch 2等次世代平台对高带宽、低延迟的硬件要求，更能很好地向下兼容各类拍摄设备。对于那些追求极致游戏加载体验的硬核玩家以及对数据流转效率有近乎苛刻要求的专业创作者而言，P9 Express固态存储卡极致的性能指标和稳健的物理防护足够打动你。

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