【天极网DIY硬件频道】前段时间，我们体验了七彩虹推出的BATTLE-AX战斧系列主板新品：B860M-PLUS S WIFI7 V20超级黑刃，它在主流价位带来出色的供电用料、散热设计、扩展性等全面表现，最高可支持24核酷睿Ultra 7 270K Plus桌面处理器释放满血性能，堪称越级体验。近期这套板U套装也在京东自营等官方渠道开启预售，相比单独购买可带来更多实惠。

战斧B860M超级黑刃为标准的M-ATX板型，采用深色板材与新升级的黑刃散热装甲，覆盖CPU插槽左侧与上部多数VRM与IT接口区域的发热元件。主板下部为PCIe与NVMe M.2固态硬盘插槽区域，均提供最高PCIe 5.0规格支持，接近底部位置也配备PCIe 4.0x4开放式插槽，可供万兆网卡等更多类型的PCIe设备扩展使用。两条PCIe插槽之间使用一体式的合金散热装甲覆盖双高速NVMe M.2固态硬盘位。

内存插槽方面，战斧B860M超级黑刃主板采用2DPC四槽设计，插槽均采用金属强化，借助6层高品质PCB与优化布线，最高支持内存频率可达8800MHz。插槽下部还加入了最新显卡快拆结构，结合M.2快拆散热装甲，带来主流价位少见的双快拆设计。

扩展性方面，战斧B860M超级黑刃作为M-ATX主板，在表面各处配备多种功能性接口/接针。其中用于CPU散热风扇、一体式水冷水泵、机箱风扇等的接针主要位于主板上部，底部则配备了前置音频接针、2个机箱风扇接针、2个前置USB 2.0接针、JBIOS编程接针、清除CMOS功能接针、JRGB接针、清除CMOS功能接针、3个5V ARGB接针、前置功能面板接针与12V RGB接针，此外还有4个SATA接口与1个前置USB 3.0接口、1个前置USB-C接口布置于主板右侧。

这款主板在定位主流、售价千元内的同时，在CPU供电等关键用料方面拥有越级表现，采用双8Pin CPU供电接口，配备10+1+1+1相60A DrMOS强化供电，并搭配黑金电容与铁素体电感，可满足旗舰同等规格的Ultra 7 270K Plus满载使用。

最后是主板后置的IO接口方面，战斧B860M超级黑刃主板搭载1个HDMI 2.0接口与1个DP 1.2接口，均可支持4K 60Hz信号输出，向下则是多种规格、速率的USB接口，包括4个USB 3.0 5Gbps接口，2个USB 2.0接口，1个20Gbps USB Type-C接口以及1个5Gbps USB Type-C接口，同时配备新升级的5G有线网口与内置Wi-Fi 7无线网卡的天线接口，以及3个音频信号接口。

小结

从外观、供电与散热，以及各处接口配置等可以看出，战斧B860M超级黑刃在主流尺寸、主流定位之下的用料实力并不含糊，对新一代CPU、内存、M.2固态硬盘、PCIe设备等提供了全面支持。搭配Ultra 7 270K Plus的套装售价仅为3000元出头，既可满足多线程的高性能生产力需求，也能借助英特尔调度优化技术畅享高帧游戏，更显性价比优异。