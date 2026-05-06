【天极网DIY硬件频道】以“我游自在，焕新赴梦”为核心主题，2026年度 iGame 品牌日玩家专属盛会「i 玩节」即将于5月7日重磅开启！作为七彩虹旗下国创新生代高端硬件品牌，iGame将立足技术、产品、服务的全面升级，以高性能硬件助力每一位玩家的游戏热爱、电竞梦想与创作初心，让硬件成为连接现实与热爱的桥梁，与全球玩家共赴热爱、共筑未来。

在今年的品牌日，iGame 聚焦硬件升级、AI 共创、社区互动三大维度，精心打造六大核心活动，重磅福利、创意玩法、专属权益全面拉满，为玩家打造一场专属的热爱狂欢!

活动一：装机焕新计划 ・ 瓜分13万现金奖池

活动时间：5月13日-6月18日

本次 i 玩节将传统“以旧换新”全面升级为更低门槛、更具玩家氛围的装机焕新计划，无需寄送旧硬件、无需繁琐流程，参与方式更简单、奖励更丰厚。

活动期间，玩家在任意渠道购买七彩虹硬件产品，完成装机后在七彩虹社区发布完整装机图文帖，即可按硬件搭配选择对应赛道参与评选。

活动设置三大独立赛道，总奖池高达13万元，最高可赢取7777元现金大奖!买硬件、晒主机、赢现金，三重快乐一步到位!用装机热爱解锁超多福利，焕新装机就现在!

活动二：AI筑梦大赛 ・ 赢取RTX 50系显卡

活动时间：5月9日-5月31日

释放创意想象，解锁硬件美学新玩法!本次 i 玩节特别推出“AI筑梦艺术家创作大赛”，将时下火热的AI视频生成与创意表达深度融合，活动面向全球AI艺术创作者、设计师、学生、开发者及所有创意爱好者开放，更有重磅硬件大奖待玩家赢取!

玩家可围绕 iGame四大系列产品及对应风格，选择一个或多个主题，进行「产品及风格场景」的 AI 视频创作，打造专属“梦幻装备”主题视频。大赛优胜者即有机会赢取RTX 50系列显卡、Ultra主板等重磅硬件大奖，用创意为热爱加冕，让玩家的“梦中情卡” 照进现实!活动详情可前往七彩虹官网「AI 筑梦艺术家」活动页面了解。

活动三：社区高能狂欢 ・ 积分兑礼狂欢月

活动时间：5月7日-5月15日

属于iGame社区玩家的专属宠粉福利狂欢来袭!活动期间，「七彩虹商城」社区福利全面上线，以多重玩法拉满狂欢氛围，让玩家的每一份热情都能收获诚意回馈。

社区内每周一开启玩家许愿池，玩家留言投票心仪好物，热门福利直接加入兑换池，真正实现“玩家说了算”的宠粉体验。每周四准时开启愿望清单积分兑换，低价游戏、百元级硬件、限定品牌周边等海量好物随心兑，用社区积分就能解锁超值福利!此外，更有限时幸运大转盘惊喜开启，百分百中奖率的宠粉福利放送，每一位社区玩家都能收获惊喜奖励。

活动四：主板晒单活动 ・ 装机党专属豪礼

活动时间：5月7日-5月21日

七彩虹自成立双研发中心、深化与Intel和AMD的全方位合作以来，主板研发实力持续跃升。从旗舰级的iGame Z890、X870E系列，到全新进化的CVN ARK与战斧超级黑刃，七彩虹以更强的供电与散热设计、持续优化的BIOS和X3D AI高帧模式等独家技术，实现了产品力与品牌力的双重飞跃，让“主板新势力”从口号变为玩家真实的信赖。

为回馈广大玩家的热情支持，本次 i 玩节同步开启主板晒单专属福利活动：活动期间，在七彩虹京东自营旗舰店购买指定型号主板，并按活动流程完成下单发布晒单评论，即可赢取512G高速固态、百元京东E卡等多重壕礼，奖品数量有限，先到先得，为玩家的焕新装机之旅再添一份惊喜!

活动五：百张火神主板免费体验 ・ 玩出性能上限

报名时间：5月11日-5月15日

作为七彩虹目前定位最高端的旗舰主板之一，iGame X870E Vulcan OC 火神主板，凭借强悍的性能实力，成为刷新多项超频世界纪录的硬核利器。

为让更多 DIY硬核玩家亲身感受这款旗舰主板的性能实力与用料质感，本次 i 玩节特别开启「百张 X870E 火神主板免费体验」活动，限量开放免费体验名额，邀请玩家通过实测分享性能体验与优化建议，并且能够参与赢取火神主板、机械键盘、百元京东E卡、iGame周边等专属豪礼!

活动六：显卡摄影晒单活动 ・ 定格旗舰美学

活动时间：5月13日-5月23日

颜值党与装机玩家的双重福利同步上线!iGame Vulcan W与 iGame Neptune系列旗舰显卡，凭借硬核性能与标志性美学设计，早已成为众多DIY玩家心目中高颜值与高性能兼具的标杆级产品。

在本次品牌日活动期间，玩家前往七彩虹京东自营旗舰店购买指定型号显卡，用镜头定格旗舰显卡的硬核美学，拍摄不同风格的装机大片，并按照活动指引完成晒单流程后，符合要求的玩家即可免费领取《死亡搁浅2》或《识质存在》Steam热门大作，在焕新顶级显卡的同时，直接解锁游戏福利，一次满足玩家的硬件与游戏双重热爱!

2026「i 玩节」以上六大核心活动已整装待发，多重专属福利惊喜就位，等待iGame新老用户参与。让我们共同期待这场属于玩家的硬件狂欢，与iGame品牌一同我游自在，焕新赴梦！更多「i 玩节」活动资讯与专属福利，敬请关注七彩虹官方动态。