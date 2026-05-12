【天极网DIY硬件频道】近日，在卡内基梅隆大学(CMU)2026届毕业典礼上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋被授予科学与技术荣誉博士学位，英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)亲手为他披上博士披肩。陈立武随后在社交媒体X上发文祝贺："祝贺我的好朋友黄仁勋获得卡内基梅隆大学科学与技术荣誉博士学位，以表彰他在加速计算和人工智能领域的杰出贡献。很荣幸能为他戴上博士兜帽。"这一历史性同框成为英特尔与英伟达深度合作的一个缩影。

英特尔CEO陈立武在X平台发文祝贺黄仁勋获荣誉博士学位

世纪联手：英特尔与英伟达的深度合作

2025年9月18日，双方宣布达成一项具有里程碑意义的合作：英伟达向英特尔普通股投资50亿美元，双方将联合开发多代定制数据中心和PC产品。在个人计算领域，英特尔将构建并向市场提供集成了英伟达RTX GPU芯片组(Chiplets)的x86系统级芯片(SoC)。这种被称为"Intel x86 RTX SoC"的创新产品，将英特尔领先的CPU技术与英伟达的RTX图形处理能力通过NVLink无缝连接。

这一合作不仅打破了传统的竞争壁垒，更为未来的PC市场带来了无限想象空间。在CMU典礼上，陈立武更是透露双方正在开发令人兴奋的新产品，合作进展顺利。据最新爆料，代号为"Serpent Lake"的英特尔处理器有望在2028年至2029年左右成为首批集成英伟达RTX图形芯片的产品，直接剑指高端游戏本和AI PC市场，与AMD的Strix Halo系列展开正面交锋。

路线图曝光：Nova Lake领衔的性能狂飙

在Computex 2026前夕，英特尔未来几年的CPU产品路线图也逐渐清晰。从Panther Lake到Nova Lake，英特尔正以惊人的速度推进其技术迭代，力图在制程工艺和产品性能上同步实现对竞争对手的超越。

在2026年初的CES上，英特尔正式发布了代号为Panther Lake的Core Ultra Series 3处理器。这是首款基于Intel 18A制程工艺打造的计算平台，标志着英特尔在制造工艺上的重大突破。该系列处理器顶配型号(Core Ultra X9)配备最高16个CPU核心、12个Xe3图形核心以及算力达50 TOPS的第五代NPU，多线程性能较上代提升高达60%，游戏性能提升高达77%，续航时间最长可达27小时。

而真正让发烧友们翘首以盼的，是预计在2026年底发布的下一代桌面级处理器――Nova Lake(Core Ultra 400系列)。Roadmap信息显示，Nova Lake将带来英特尔历史上最大规模的架构升级，其顶级型号将采用双计算模块(Dual-die)设计，最高可达惊人的52核(16个Coyote Cove性能核 + 32个Arctic Wolf能效核 + 4个低功耗能效核)。为了在游戏性能上与AMD的X3D系列抗衡，Nova Lake将引入"大末级缓存"(bLLC)设计，部分型号的缓存容量可能高达288MB，并集成第六代NPU，提供高达74 TOPS的桌面级AI算力。此外，Nova Lake将启用全新的LGA 1954插槽，支持高达8000 MT/s的DDR5内存，并支持Thunderbolt 5与Wi-Fi 7，整体平台规格全面升级。我们最快可能将在6月即将到来的Computex 2026上了解更多信息。

存储降价与新品爆发：DIY市场的复苏曙光

过去一年多来，受AI需求激增影响，全球存储市场经历了剧烈的价格波动。DDR5内存价格在2025年至2026年初暴涨，一套32GB DDR5套装的价格从2025年中的约600元一路飙升至2026年初的约3000元，涨幅超过400%，给PC装机市场带来了沉重压力。然而，随着各大存储厂商产能的逐步释放和市场供需的再平衡，今时今日内存与固态硬盘价格再次呈现小幅下降。业界预计到2026年底至2027年，内存和固态硬盘的价格将逐步回落至合理区间。

当存储供应链的压力逐步消解之时，玩家们将迎来一个前所未有的硬件黄金期。届时，市场上不仅有最高52核、搭载超大缓存的英特尔Nova Lake处理器，AMD也预计在2027年推出基于全新Zen 6架构的"Olympic Ridge"桌面处理器，而更远期的Zen 7则将进一步拉高性能天花板。在显卡方面，英伟达备受期待的RTX 60系列有望在2027年登场，基于台积电3nm工艺和全新Rubin架构，带来图形+AI性能的又一次飞跃。

更强悍的CPU、更智能的GPU、更亲民的存储价格，加上英特尔与英伟达合作带来的创新SoC形态，未来的PC硬件市场将呈现出百花齐放的繁荣景象。对于沉寂已久的DIY市场而言，这无疑是一剂强心针。玩家们不仅将拥有更多样化的硬件选择，更能以更合理的成本打造出性能极致的梦想主机。