【天极网DIY硬件频道】年中大促往往是升级数码装备的合适节点。随着电脑和手机存储空间频频告急，特别是在准备夏日出行拍摄或者处理下半年新项目时，一个大容量、高速度且足够稳定的外部存储设备就显得尤为必要。在今年的618期间，如果打算入手一款一步到位的移动存储产品，三星移动固态硬盘T9是一个很值得加入购物车的选择。

作为一款需要频繁随身携带的设备，三星移动固态硬盘T9的外形设计兼顾了便携与耐用。整机三维为88mm、60mm、14mm，重量只有122g，大约就是一张银行卡的大小，塞进随身口袋或者背包夹层里完全不占地方。三星T9采用了低调的玄影黑配色，表面覆盖了一层具有点状防滑纹理的橡胶材质，并辅以斜向的线条装饰。相比常见的金属外壳，这种材质不仅握持起来细腻、防滑，不会在冬天感到冰冷，而且在日常使用中不容易沾染指纹，也避免了和笔记本电脑或相机放在一起时可能会互相刮伤的尴尬。

对于时常需要处理大文件的人来说，速度就是实实在在的效率。三星T9移动固态硬盘采用了USB 3.2 Gen 2×2接口，支持NVMe协议，顺序读取和写入速度都能达到2000 MB/s。在应对大批量素材的连续写入时，TurboWrite技术通过建立高性能缓冲区，能够让硬盘保持高水平的传输效率。不管是把相机内存卡里的4K视频素材批量备份，还是备份上百GB的设计工程文件，都能省去令人焦虑的等待时间，让日常的工作流程更加顺畅。

长时间的高速运转往往会带来发热问题，如果散热不佳，硬盘就会因为过热而主动降速。为了应对这一点，三星移动固态硬盘T9采用动态散热防护装置。在官方的内部质量测试中，即使在受控的连续工作状态下，它也能将外壳温度稳定在60ºC以下，符合国际安全标准IEC 62368-1。这意味着即便是面对长达数十分钟的大容量数据传输，或者直接在硬盘里剪辑高清视频，它也能较好地控制热量。这不仅保证了读写速度的持续稳定，避免了降速，也确保了用户拿在手里时也能保持舒适的温度。

在日常的多设备办公或娱乐场景下，良好的兼容性能让人省心不少。这款硬盘能够与Windows系统、macOS系统、Android系统的手机与平板电脑流畅同步，甚至可以直接连接游戏机以及12K专业相机。为了让用户拿到手就能无缝使用，它的包装内直接自带了一根USB-C to C和一根USB-C to A的连接线。随时随地支持用户高效连接，不需要额外准备各种复杂的转接头，插上就能直接读取。

三星T9移动固态硬盘不仅支持用户备份微信聊天记录，同时也支持外接手机外录高规格视频。三星移动固态硬盘T9支持经过优化的USB3.2接口，可与基于USB2.0的设备配合使用。三星移动固态硬盘产品只需2.5W(5V/0.5A)的电源即可运行。三星T9能够在iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及后续机型上传输数据，并且支持在iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max及后续机型上录制ProRes 4K60fps视频。

在保证高效的同时，数据的安全性才是让人安心的基石。在物理防护上，它具备高达3米的抗跌落能力，能较好地抵御日常携带中不小心的磕碰或滑落。在数据保护方面，它支持AES 256位硬件加密，配合三星魔术师软件，用户可以方便地检查硬盘的健康状态、更新固件并设置密码锁定。结合官方提供的5年有限质保，这款拥有4TB超大容量的存储设备在各方面的表现都足够扎实和均衡。趁着618大促期间的各种优惠叠加与平台满减，为自己选择一款可靠的生产力工具吧!

选购链接：https://item.jd.com/100068435436.html