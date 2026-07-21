【天极网DIY硬件频道】7 月 18 日 - 19 日，上海烛龙古剑奇谭 IP全新单机《古剑》，登陆上海美术馆 (中华艺术宫) 开启首次千人线下试玩会，千余名玩家沉浸式领略古剑奇谭 IP 独有的东方幻想魅力。本作原生搭载NVIDIA DLSS 4.5技术，同步拉满超清画质与高刷帧率，流畅呈现游戏中凌厉爽快的硬核战斗场面。国际一线显卡品牌七彩虹为试玩全程提供了旗舰硬件设备支持，现场配备了搭载iGame GeForce RTX 5080显卡的iGame Vortex游戏主机为游戏全程护航，以稳定强悍的高性能硬件，为现场玩家带来无卡顿、高画质、高帧率的顶级 PC 游戏体验。

《古剑》是古剑奇谭 IP 旗下的单机新作，定位为中式志怪题材动作 RPG。游戏的战斗体系围绕司判的身份设定展开，玩家身为地界司判前往人间收魂的旅程中，既有可靠的伙伴随行助力，亦有专属地府法器护身御敌。

DLSS 4.5加持，最高可达6倍动态多帧生成

本作主打硬核动作战斗，关卡设计丰富且层次感十足，本次线下试玩开放五大游玩模块：新手教程、两场独立 BOSS 战、自由探索区域与隐藏首领挑战，喜爱类魂玩法的玩家不容错过。作为硬核动作游戏，流畅度直接决定操作上限，便于玩家打出极限操作。游戏原生支持 NVIDIA DLSS 4.5 技术，凭借 AI 驱动的超分辨率与多帧生成技术，同步拉满帧率与画面细节。游戏光影，技能特效清晰展现，完整呈现氛围感十足的志怪世界。

iGame Vortex 游戏主机，搭配iGame GeForce RTX 5080系列显卡，全程高帧稳定畅玩《古剑》

本次《古剑》线下试玩会现场，七彩虹提供了两套 iGame Vortex 整机供玩家体验，两套设备分别搭载了风冷旗舰显卡iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB，以及主打潮流美学的iGame GeForce RTX 5080 Ultra OC 16GB显卡，让玩家直观感受两个系列截然不同的硬件魅力。

满配旗舰的iGame Vortex游戏主机能够实现高帧畅玩《古剑》。其搭载的iGame GeForce RTX 5080系列显卡凭借Blackwell架构，搭配 16GB 大容量 GDDR7 高速显存，完整释放 NVIDIA DLSS 4.5 全部性能潜力，最高可达6倍动态多帧生成技术拉满游戏帧率，开启如丝般顺滑的高帧率战斗体验!

游戏创作兼具，打造全能硬件

除游戏场景外，iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB及iGame GeForce RTX 5080 Ultra OC 16GB同样能全面满足内容创作者的专业工作需求，大幅提升创作效率 ――3D建模、影视渲染、视频剪辑、直播均可从容应对。尤其在当下火热的本地 AI 生成，依托强大的算力，可为 AI 绘画及AI 视频等创意工作提供高效加速。无论是沉浸游戏还是专业创作，它都是全能旗舰硬件。

本次为《古剑》线下千人试玩保驾护航的iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC 16GB显卡不仅性能卓越，更是凭借其 “维――LCD智屏” 的特色功能玩法备受玩家好评和青睐。玩家可通过“LCD智屏”的磁吸接口与显卡进行连接，无论是在游戏还是创作，都能实时监控设备运行状态;亦可与包装附赠的“智屏底座”进行连接秒变桌面美学配件;更能够通过iGame“自在星球(iGame Center)”进行屏显内容自定义，动态GIF随心换，尽情进行个性表达。

本次试玩会依托iGame Vortex游戏主机，搭配iGame GeForce RTX 5080显卡，充分释放 NVIDIA DLSS 4.5 技术，让到场玩家沉浸式体验高帧高清的东方志怪战斗。作为全能硬件，它同时兼顾游戏、AI创作、视频生产的全能算力，是全能六边形硬件。备战《古剑》无需等待，提前配齐 iGame Vortex 主机 / RTX 5080 系列显卡，抢先感受顶配装备的硬核魅力!