【天极网DIY硬件频道】双11即将到来，选择年终装机的DIY玩家更需要在海量硬件产品中针对平台、预算、性能、审美设计等因素作出权衡。其中使用X870E芯片组的主板，普遍成为进阶锐龙用户心中能够兼顾供电、用料、扩展等高端特性的选择，搭配AMD 锐龙 7 9800X3D/9850X3D等“游戏神U”更是将电竞体验推向极致。近期七彩虹就带来一款定位次旗舰的X870E全能新品：iGame X870E ULTRA-S V14主板。

作为iGame ULTRA家族中的深色系潮酷产品，它能为进阶用户带来怎样的用料、性能与扩展性体验？接下来我们一起了解。

外观设计&主板介绍

作为我们熟悉的iGame ULTRA系列硬件，iGame X870E ULTRA主板将标志性的潮酷嘻哈元素融入深邃的黑色视觉基底，同样以粉-紫渐变反光字样与点阵等装饰元素进行点缀。

包装直观呈现iGame ULTRA家族元素，并展示了主板局部视觉核心的外观，以及名称、规格和主要支持信息，包括AMD X870E芯片组、AM5插槽、USB 4接口、PCIe 5.0支持、DDR5支持、iGame Center控制中心等。

包装背面以近乎说明书的风格印制了美观且完整的主板结构俯视图，并以多处文字注释对主板与表面功能接口等信息进行了更详尽的展示，无论在选购还是使用中，翻到包装盒背面即可对这块主板了如指掌。

从包装内取出主板本体，可见iGame X870E ULTRA主板为标准ATX板型，采用深色板材与嘻哈潮流装甲，覆盖CPU插槽左侧与上部多数VRM与IO接口区域的发热元件，表面各处带有ULTRA ID设计，并以嘻哈艺术字体、渐变点阵与ULTRA幻色铭板提升质感与层次感。

来到主板背面，完整的合金装甲覆盖延续了iGame系列的高端传统，且同样以ULTRA涂鸦字体、点阵等装饰元素进行搭配。对用户而言，主板背板装甲既能够有效保护背面元件、防止装机时“扎手”，在安装显卡、水冷等其它高端硬件时也进一步提升结构刚性与防护性能。

主板表面，各项功能与通信接口带来的扩展性体验无疑是iGame X870E ULTRA主板的突出优势，主板配备2DPC设计的4条内存插槽，最大支持256GB容量，同时借助优化布线与8层低损耗PCB实现最高8400+MHz频率支持。同时，仅在主板上部右上角就配备了多达2个CPU风扇4Pin接针、2个水冷水泵4PIN接针与1个5V ARGB 3Pin接针。同时提供数显诊断灯、自检灯以及板载电源与重启按键，进行亮机测试、超频等操作时更加便捷。

出色的扩展性延续到iGame X870E ULTRA主板中下部，其中右侧依次配备了1个5V ARGB 3Pin接针，1个机箱风扇4Pin接针，1个20Gbps速率前置USB Type-C接口，1个JBIOS接针，1个90°旋转朝向侧边的机箱风扇4Pin接针，1个前置USB 3.0接口，4个SATA 6Gbps接口。底部则是前置音频接针，1个5V ARGB 3Pin接针，2个机箱风扇4Pin接针，LED等效与BIOS切换的物理开关，1个扬声器接针，2个前置USB 2.0接针，前置面板接针。

主板下部也可见PCIe与主要的NVMe M.2固态硬盘插槽区域，配备1条供显卡使用的合金加固PCIe 5.0x16高速插槽，以及3个直连CPU的PCIe 5.0x4 M.2固态硬盘位，其中2、3号硬盘位在使用时从PCIe 5.0显卡插槽共享通道，拆分为8+4+4。下方为连接至FCH的2个PCIe 4.0x4固态硬盘位与1条全长规格的PCIe 4.0x16插槽，硬盘位均使用一体式快拆合金散热装甲完整覆盖，在装甲与主板两侧均贴有完整的导热垫。

供电用料方面，iGame X870E ULTRA主板配备双8Pin CPU供电接口，厚重的ULTRA嘻哈律动装甲完整覆盖VRM部分，提供16+2+1相核心80A DrMOS强化供电，并搭配高品质黑金电容与铁素体电感，最高可满足锐龙 9 9950X3D极限超频使用，搭配玩家常用的9800X3D/9850X3D则有更充沛的供电冗余。

最后是主板后置的IO接口方面，iGame X870E ULTRA主板配备一键升级BIOS与清除CMOS功能键，搭载1个HDMI 2.0接口，2个USB 2.0接口，随后是4个5Gbps USB 3.2接口，3个10Gbps USB 3.2接口，2个支持视频输出与PD 15W输出的40Gbps USB 4接口，同时配备5G有线网口与内置Wi-Fi 7无线网卡的天线接口，最后是3个音频信号接口，各接口标识清晰，整体扩展性充足。

BIOS体验&性能测试

可以看出，iGame X870E ULTRA主板在嘻哈潮酷风格的外观设计下，无论是供电、用料、扩展性还是装甲质感等方面都拥有旗舰级表现。接下来我们为其搭配AMD 锐龙 7 9800X3D处理器、GeForce RTX 5070显卡等硬件，组成测试平台进行体验。

使用的测试平台部分配置如下：

我们首先依旧对iGame X870E ULTRA主板搭载的家族化风格MOORE图形化BIOS进行体验。

开机过程中连续按Del键进入BIOS，即可进入默认为简单模式的BIOS主页，延续了iGame高端电竞系列的红黑配色风格。各处模块视觉划分清晰，包含的常用功能如语言调节、查看接口面板、更新BIOS、EXPO、RAID、风扇设置、启动顺序、智能超频等。

接口面板功能并不引人注目，但对新老DIY玩家而言都十分方便，以图形化界面罗列主板表面的各扩展接口与使用情况，便于我们快速了解主板结构与安装的设备，在使用时辅助排障。

风扇设置对应主板上多达8处各式接针，均可自定义转速曲线，也可分别使用预设的静音、标准、全速三种模式。

CPU超频方面，我们既能在简单主页快速打开PBO，也可以进入高级模式的超频OC页面，使用七彩虹首创的X3D AI高帧模式，它能够让主板智能识别CPU体质选择相应档位，一键优化CPU性能，帮助玩家轻松释放硬件潜力，支持锐龙 9000系搭载3D V-Cache技术的R7 9800X3D/9850X3D、R9 9950X3D/9950X3D2处理器。由于iGame X870E ULTRA主板搭载异步时钟发生器，此处也提供了分频选项与外频设置，便于发烧玩家探索AMD处理器超频上限。

在PBO界面，我们可以看到iGame X870E ULTRA主板为这颗9800X3D自动适配的优化参数，包括解除功耗、电流限制，提高PBO倍率与核心目标频率(+200MHz)，调整温度墙为80℃等，此外也对电压曲线进行了全核-25mV的调节。

内存方面，BIOS内正常提供写入内存SPD的多种预设，可以直接启用EXPO，也可以进一步开启低延迟模式、高效能模式等。

最后是BIOS中存储与加载配置文件的功能，以及保存时查看修改项目的功能。手动调节与CPU、内存超频相关设置时，及时保存配置文件便于我们尝试多种设置，并进行复查确认，快速找到硬件性能与稳定性的甜点。

接下来我们开启PBO与EXPO，进入系统进行接下来的跑分与游戏实机体验。

CPU性能测试

首先是CPU-Z信息与跑分，可见这颗锐龙 7 9800X3D在iGame X870E ULTRA主板上显示的加速频率为5.25GHz。跑分方面单线程得分820.9、多线程8716.6分。

衡量CPU 3D渲染性能的CINEBENCH R23跑分中，CPU获得多核分数22390分，单核分数2130分，测试过程中也通过软件监测温度与功耗表现，这颗锐龙 7 9800X3D封装功率最高可达近150W。

在最新的CINEBENCH 2026测试中，这颗锐龙 7 9800X3D测得多核5180分，单核732分。相比我们此前的测试结果，本次单核分数有所提高，多核分数则略有降低。

此外，我们也使用3DMark测试了锐龙 7 9800X3D搭配iGame X870E ULTRA主板在游戏场景下的性能跑分表现。

首先是3DMARK CPU基准测试，它可以测试CPU在不同线程数下的性能表现，测试结果如上图所示。最大线程下获得10210分，在单线程方面获得1248分。

在Time Spy测试中，这颗锐龙 7 9800X3D的CPU评分为15724分。

内存性能与稳定性测试

在内存测试方面，我们为这套锐龙 7 9800X3D处理器+iGame X870E ULTRA主板平台搭配了一对EXPO频率为6000MT/s，时序为C28的高频低时序内存产品。

在AIDA64-内存与缓存测试中，这套内存在EXPO状态测得内存读取：56868MB/s、内存写入：77662MB/s、内存复制：54518MB/s、延迟为78.3ns。

为了验证稳定性，我们也使用TestMem5在DDR5 Ryzen3D配置文件中进行测试。

总时长35分钟以上的测试结束后，内存无报错通过，可见iGame X870E ULTRA主板的强化插槽、优化布线设计与8层服务器级PCB板材使其拥有优秀的内存稳定性。

PCIe 5.0固态硬盘性能测试

iGame X870E ULTRA主板配备了直连CPU的PCIe 5.0x4 NVMe M.2固态硬盘接口，因此我们也使用一款旗舰级PCIe 5.0固态硬盘进行了CrystalDiskMark实测。

CrystalDiskMark测试中，硬盘达到14049.46MB/s的顺序读取速度与13399.16MB/s的顺序写入速度，70%读30%写的混合场景测试也达到12246.12MB/s。达到标称读写性能的同时也接近PCIe 5.0x4通道的极限，充分发挥了满血实力。

游戏实测

最后是游戏实测环节，我们继续使用锐龙 7 9800X3D+iGame X870E ULTRA主板平台，搭配DDR5-6000 C28内存与GeForce RTX 5070 12GB显卡，首先在2款游戏的内置Benchmark中进行测试，为减少图形性能受限对测试产生的干扰，游戏均使用1080P分辨率、预设低画质。

在FPS电竞游戏《CS2》的创意工坊Benchmark地图中，测得游戏平均帧高达784.6，1% Low帧表现同样优异，达到295.5。

在《古墓丽影：暗影》游戏内置Benchmark中，测得游戏平均帧402，CPU游戏帧平均为424，渲染平均帧高达727，为游戏带来了极高的流畅性上限。

接下来为实际体验iGame X870E ULTRA主板的表现，我们选择《CS2》、《古墓丽影：暗影》、《永劫无间》三款对CPU性能较为敏感的游戏，均在标准1080P分辨率，预设低画质条件下进行实测，测试使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与平均系统延迟，并整合成为以下图表。

可以看到，在《CS2》中，游戏实际游玩的平均帧表现相比Benchmark略低，但1% Low帧维持同一水平，极高的帧率下限与整体低延迟表现在游戏中能带来极佳流畅性体验。

《古墓丽影：暗影》与《永劫无间》两款动作类游戏都无法读取到平均系统延迟，但在复杂的场景元素与人物动作带来的物理计算压力下，iGame X870E ULTRA主板搭配锐龙 7 9800X3D处理器都能完美胜任。《古墓丽影：暗影》在平均帧高达近430的同时近200的1% Low帧水平，《永劫无间》平均帧超过350的同时1% Low帧也接近250，进一步减少了偶发卡顿情况。

体验总结

在双11大促到来之际，七彩虹iGame又为玩家带来一款兼具高端全能特性与较低入手门槛的次旗舰X870E主板。无论你是追求AMD 锐龙 9000系CPU性能的完美释放，X870E主板增强的全能扩展体验，还是单纯喜好iGame ULTRA家族的潮酷设计，想要搭建一台深色系风格的个性PC，iGame X870E ULTRA主板都能成为质价比之选。

这款iGame X870E ULTRA-S V14主板将上架七彩虹官方商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台及全国授权零售经销渠道，于10月30日晚20:00正式开售，首发售价1899元，拥有iGame系列主板一年换新、四年质保的优秀售后保障，感兴趣的DIY玩家可以即刻参与预售活动。