【天极网DIY硬件频道】今日，七彩虹旗下子品牌 COLORFIRE 上架了一款复古木质音响――BWV。产品从命名上便值得玩味：BWV，即《巴赫作品目录》(Bach-Werke-Verzeichnis)的缩写，以此致敬古典音乐大师巴赫。寓意忠于原声、还原乐曲本真。而新品以实木箱体与扎实声学配置为核心，主打 "复古颜值 + 高保真听感" 的差异化体验，为居家影音场景提供了一个新选择。

3.5 英寸大喇叭+30mm丝膜高音+35W强劲输出

BWV输出功率达到35W，搭配3.5 英寸大尺寸中低音喇叭与30mm丝膜高音发生器。大尺寸单元带来更大振动面积，低频下潜更深。同时独立高音单元分离高频信号，弦乐、人声细节完整还原，通透清亮不刺耳。再配合自身携带的DSP智能音频调校，用专业芯片算法加持硬件单元，让小箱体也能释放出层次立体、力道充沛的声场。

经典复古木质设计，实木箱体兼具声学与美学

此款音响采用天然实木作为主视觉，依托木材优良的声学特性优化发声环境、削弱共振失真，赋予声音温润底色。箱体外层以甄选皮革完整包覆，触感温润亲肤、耐磨抗刮不易留痕，搭配高精密声学编织网布与金色旋钮点缀，复古质感十足，与多种家装风格百搭，同时满足 "好听" 与 "好看"。

多模式链接，多场景在线

连接方面BWV支持蓝牙 5.3、AUX 有线、U 盘、TF 卡四种输入方式，无网络也能离线播放。四种输入方式基本覆盖了居家、办公、户外等绝大多数使用场景。客厅追剧、书房听音、露营围炉煮茶，一台设备就能无缝切换。

目前COLORFIRE BWV 已正式上架七彩虹京东自营旗舰店：https://item.jd.com/100311665679.html

对追求居家氛围感与高保真音质兼顾的消费者来说，这款售价亲民的复古木质音响不妨一试。