【天极网DIY硬件频道】随着Intel新一代客户端平台研发的推进，关于桌面端Nova Lake-S处理器的爆料正逐渐清晰。综合多家外媒的最新消息，Nova Lake-S在架构与规格上将迎来显著升级，并采用与以往不同的发布策略。

在计算核心方面，该系列预计采用全新的Coyote Cove性能核(P核)与Arctic Wolf能效核(E核)，并在所有型号中统一保留4个低功耗能效核(LP E核)，旗舰型号总核心数据称将飙升至52核。在图形与AI算力方面，桌面端将配备最少2个、最多12个Xe3P核心的核显，而内置的NPU6模块据称可提供约74 INT8 TOPS的AI算力。此外，平台特性预计将支持高达8000 MT/s的DDR5内存、24条PCIe 5.0通道以及双雷电5接口。不过，需要注意的是，截至目前Intel官方尚未公布最终规格与发布日期，这些引人注目的参数仍属于早期爆料范畴。

在命名体系上，Nova Lake-S将正式启用“Core Ultra Series 4”标识，归属于Core Ultra 400家族。这意味着我们未来在市场上见到的旗舰型号，命名将会是我们熟悉的Core Ultra 9 400K等类似形式。这一命名规则延续了Intel近期在移动端和桌面端统一步调的品牌重塑策略。

相比于规格与命名，Nova Lake-S更引人关注的变动在于其产品发布节奏。一份据称来自内部的时间表显示，Intel可能打破以往整代桌面处理器集中首发的惯例，转而在2027年采取分阶段、阶梯式的上市策略。首先登场的将是28核(8P+16E+4LP)的DS封装型号，其发布窗口设定在2027年1月下旬至3月之间。紧随其后，解锁倍频的28核K系列型号预计将在3月至4月间亮相。

对于更广泛的主流与入门级市场，16核(4P+8E+4LP)与8核(4P+0E+4LP)型号的发布窗口则被安排在2027年3月下旬至5月。而最受发烧友瞩目的52核旗舰型号――采用双计算模块(Dual Compute Tile)设计，配置为(8P+16E)×2+4LP，TDP高达175W――其上市周期被拉长至2027年5月下旬至9月。这款超大规格产品显然更倾向于满足专业内容创作、重度多线程计算等高端桌面需求。

与此前一整个新系列“扎堆”登场的习惯不同，本次Intel似乎更倾向于类似NVIDIA的策略，定位消费级的高端产品将于明年初率先登场，主流与入门级新品则需等候至第二季度，拥有双Compute Tile、更倾向于专业用途的超大规格型号则在第三季度亮相。这可能与Intel自主工艺的产能分配相关，阶梯式推出的同代不同产品也更有利于前代库存的消耗，不过我们依旧期待在明年初的CES上能看到Core Ultra Series 4的全量亮相。