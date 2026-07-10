【天极网DIY硬件频道】在7月10日的Bilibili World 2026展会现场，七彩虹以“热i一夏，玩创星球”为主题打造的全新展台，携硬核性能装备旗下悉数亮相。其中多款音频新品备受关注，涵盖头戴式耳机、入耳式耳机及全新的桌面音响系列，吸引了众多观众驻足体验。

此次展出的两款耳机均来自七彩虹全新打造的SIGAPES系列，该系列主打游戏电竞场景。其中，头戴式耳机“哨兵”支持电竞环绕7.1音效，配备50mm大口径单元，可提供沉浸式听声辨位体验。并可通过自研软件进行个性化EQ调节，让玩家根据游戏类型自由调校音效风格。

同系列入耳式耳机“琢”则融入七彩虹在HIFI领域的技术积淀，采用双磁双腔体结构与10mm动圈单元，声音解析力出色。机身选用电镀金属材质，质感精致耐用，配合专业镀银耳机线，进一步降低信号传输损耗，为玩家提供更干净、准确的声音还原。

在桌面音响品类，两款形态不一的全新音响赚足了眼球。其中“Vision”主打桌面美学，机身配备可DIY灯板，支持RGB流光幻彩模式。在现场七彩虹也是准备了多种不同主题的灯板样式供现场玩家体验，使其成为桌面上极具沉浸氛围感的个性摆件。

另一款“Display”音响则搭载高清显示屏，可通过iGameCenter软件实时监控电脑CPU、GPU、风扇转速等硬件运行参数，让玩家在享受音效的同时随时掌握主机状态。同时也支持玩家自主上传素材，定义属于自己的音响风格。做脱离主机后，又有一个硬件可供用户进行数据观测。

两款全新桌面音响将在下半年正式上线，硬件已经确认完毕，目前还需在软件调控上进一步打磨。而七彩虹表示，未来将持续拓展音频产品线，以更多不同形态的，好玩的产品满足不同用户对高品质声音体验的追求。