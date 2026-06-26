【天极网DIY硬件频道】仿佛与Steam Machine遥相呼应，游戏主机中的老将Xbox也要开始涨价了。

根据微软最新发布的官方公告，自2026年8月1日起，Xbox Series系列主机将在全球范围内迎来价格上调。其中，512GB版本的机型将涨价100美元，而1TB版本的机型则将面临高达150美元的涨幅。不仅如此，微软还宣布将逐步淘汰2TB版本的机型。这一波“官涨”操作，无疑给期待在年底入手新主机的玩家们浇了一盆冷水。回顾过去，这已经是Xbox系列在近年来的第二次显著调价，去年10月，微软就曾在美国市场对Xbox主机进行过20至70美元不等的价格上调。如今涨价幅度进一步扩大，令人感叹，游戏主机的“性价比时代”似乎正在渐行渐远。

性能渐显疲态，老将尚能饭否？

作为曾经次世代游戏主机的代表，Xbox Series X/S自2020年底发布以来，凭借出色的硬件规格和极具竞争力的价格，在市场上掀起过一阵狂热。Xbox Series X搭载了定制的AMD 8核Zen 2处理器和RDNA 2架构GPU，拥有12.155 TFLOPS的图形处理能力，标配16GB GDDR6内存和1TB定制NVMe SSD，支持4K 120FPS游戏体验、硬件级光线追踪以及快速唤醒等次世代特性。而主打高性价比的Xbox Series S，虽然在GPU性能和内存容量上有所缩减，但依然能提供1440p分辨率下流畅的游戏体验，当时成为了许多轻度玩家和数字版游戏爱好者的首选。

然而随着时间的推移，这两款曾经的“性能怪兽”在面对日益庞大、画面愈发精细的现代3A大作时，也开始显得有些力不从心。尤其是与索尼最新推出的PS5 Pro等半代升级主机相比，Xbox Series X/S在核心性能上的差距逐渐显现。更为致命的是，在当前各大显卡厂商都在大力推广AI超分辨率技术的背景下，Xbox Series X/S在AI辅助渲染和帧率提升方面的支持相对匮乏，这使得它们在高负载游戏场景下的表现难以令人完全满意。性能的逐渐落后，加上如今的这波大幅涨价，无疑让Xbox Series系列主机的市场竞争力面临严峻考验。

AI热潮席卷，存储市场成“重灾区”

对于此次涨价，微软官方给出的解释是“宏观经济条件”以及“组件危机”。微软在公告中表示，过去几个月里，主机存储和内存组件的价格已经飙升了超过2.5倍，并且预计到2027年秋季还会再翻一番。这背后的核心推手，正是当下如火如荼的“AI热潮”。

据行业分析预测，到2026年，数据中心将消耗全球70%的内存芯片产能。这种供需失衡直接导致了内存和闪存价格的暴涨，涨幅甚至高达200%至400%。在这场席卷全球的AI浪潮中，绝大部分消费级数码硬件都未能幸免，游戏主机自然也难以独善其身。面对存储组件价格的翻倍上涨，微软最终不得不选择将部分成本转嫁给消费者，游戏主机产品的“官涨”也就成为了不可避免的市场行为。

GTA6发售在即，玩家何去何从？

更让玩家们感到焦虑的是，这波涨价潮恰逢游戏界“春晚”――《GTA6》的发售前夕。经过Rockstar Games的漫长打磨，《GTA6》已正式宣布将于2026年11月19日登陆PS5和Xbox Series X/S平台。伴随发售日期公布的，还有同样令人感叹的售价：标准版定价79.99美元，终极版则高达99.99美元。

《GTA6》的发布无疑将极大地刺激游戏主机的市场需求。然而，来自大型零售商采购负责人的警告却令人担忧：由于持续的硬件组件短缺，年底游戏主机极有可能出现供不应求的局面。一方面是主机价格的大幅上涨，另一方面是备受期待的顶级大作发售，再加上潜在的缺货危机，想要“好好玩游戏”的确变成了一件越来越困难的事。

面对不断攀升的游戏成本，玩家们或许需要重新审视自己的娱乐预算和消费习惯。微软也适时推出了一系列缓解措施，如“先买后付”、免息分期付款、官方翻新机降价以及二手主机以旧换新计划等，试图在涨价的同时尽可能保持主机的可及性。但不可否认的是，在AI热潮重塑全球半导体供应链的大背景下，廉价游戏主机的黄金时代或许已经一去不复返。在这个充满变数的市场环境中，无论是硬件厂商还是普通玩家，都需要找到新的平衡点。