【天极网DIY硬件频道】6 月18日，七彩虹推出旗下首款限量磁轴键盘：赤兔 MAG-60 马年限定磁轴键盘。这款珍藏品级别的外设融合了汉代工艺美学与超跑级别用料，采用TTC马年限定“白马”磁轴，全球限量300 台、一机一码独家编号，赤兔 MAG-60 既是颜值出众的国风数码收藏珍品，也是兼顾极致手感、听感与超低延迟的专业电竞利器，6月18日开启预约，将于6月30日10:00正式开售。

赤兔MAG-60首发链接：

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天猫：https://detail.tmall.com/item.htm?id=1058595726814

汉代国风美学 匠人典藏质感

赤兔 MAG-60 马年限定磁轴键盘以传世名驹“赤兔”为灵感，撰取汉代古石刻骏马图、祥云古纹等国风传统元素，搭配丹红朱印经典色彩意象，将东方古典华贵与现代工艺完美结合。顶盖采用进口 Alcantara 超跑同款麂皮，匠人手工包覆，绒面触感细腻，皮面暗印祥云纹样，尽显祥瑞寓意;侧边点缀原生肌理头层牛皮手工饰带，轻奢氛围感十足。

底壳选用T6航空级全铝材质，运用二氧分层上色工艺，内嵌国风骏马纹饰，底壳质感犹如青瓷入釉，每一处细节都彰显典藏级精工水准。此外整机附带两枚同款工艺金属键帽，分别镌刻马字符印与马身纹印，进一步强化马年限定专属属性。作为全球限量300台的珍惜藏品，侧面配备激光刻印专属收藏凭证，一机一号独一无二，赋予每一台产品独一无二的收藏价值。

TTC限定磁轴 音感出众

七彩虹赤兔 MAG-60 采用TTC马年限定 “白马” 马蹄音磁轴，首款内置三重定制声音模组的客制化磁轴，敲击声清亮如骏马踏蹄，辨识度十足。轴体轴心调校均衡，触底顺滑稳定，手感利落扎实;搭载特制稀土永磁铁，在精度与耐用性上都带来了质变，整体敲击寿命可达 1 亿次。轴体采用高透导光上盖，结合PBT五面热升华定制键帽，使得RGB灯光通透灵动。整机采用TOP悬空结构，叠加四层定制消音材料，有效消除空腔杂音，让马蹄音纯净通透，回弹干脆利落，打造层次丰富的专属敲击韵律。

TMR加持 超低延迟畅玩

赤兔 MAG-60搭载新一代 TMR 磁感应技术，功耗较传统霍尔技术降低90%，温漂稳定性提升3倍，抗干扰能力更强。赤兔 MAG-60 RT触发精度高达 0.005mm，智能防误触;8K超高回报率，实现0.125ms超低延迟，指令瞬时响应，助力FPS玩家在对战抢占先机，轴体参数还经过专业调校，长时间使用不易疲劳，兼顾游戏操控与日常打字体验。

全场景随心适配

在功能设计方面赤兔 MAG-60兼顾专业性与便捷性，搭载七彩虹自研网页驱动，无需下载软件，浏览器直连即可使用，支持自定义键程、RT 参数、宏命令等专业功能，固件持续更新给予用户最优质便捷的驱动体验。整机内置 22 种经典RGB灯效，支持1600万色灯光与神光同步，视觉效果丰富。整机采用紧凑 60 配列，机身小巧节省空间，兼容 Windows、Mac OS 双系统，游戏、办公、日常使用皆可胜任。

官方驱动：https://keyboard.colorful.cn

全球限量 首发赠金马

赤兔 MAG-60 全球统一售价2399元，首发价：2199 元(含200 元补贴红包)，下单即享首发限时限量赠送的0.1g 999 足金黄金马，收藏价值再度升级。限量典藏结合电竞实力，赤兔MAG-60马年限定磁轴键盘诚意登场，300台稀缺名额静待玩家与藏家入手。