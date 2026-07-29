【天极网DIY硬件频道】进入2026年下半年，PC圈出现了愈发场景的“复古”现象：新产品继续上市，核心配置却在向前几代硬件回退。技嘉近期在推出的EAGLE GL6J游戏本，就以Zen 3架构的Ryzen 5 7533HS搭配RTX 3050或RTX 4050 Laptop GPU；机械革命2026款蛟龙15K则采用Ryzen 5 7640H与2021年推出的RTX 3050 Laptop GPU，并配15.6英寸1080p、144Hz、45% NTSC屏幕。新机里再见老独显、低色域面板，已经不只是“清库存”这么简单。

压力首先来自存储。Gartner预计，到2026年年底DRAM与SSD的综合价格将较2025年上升130%，PC均价会被推高17%，内存成本在整机BOM中的占比则可能从16%升至23%。当存储吞掉更多预算、终端需求又偏弱时，OEM想守住入门价位，只能更频繁地复用N-2代乃至更早的处理器、显卡，消化库存，并以搭配小容量存储模组等方式压缩非核心成本。于是，硬件组合开始越来越像“时间倒流”。

这股趋势如今也蔓延到了桌面显卡。7月28日，AMD将RDNA 4架构中定位最低的Radeon RX 9050列入官网。标准版拥有16个计算单元、1024个流处理器、8GB 18Gbps GDDR6显存、128-bit位宽和288GB/s带宽，典型整卡功耗为92W。其计算单元与流处理器规模恰为RX 9060 XT的一半，但并非所有规格都简单对半：RX 9050的显存接口仍是128-bit。10.6 TFLOPS的FP32理论算力，也仅略高于普通PS5约10.28 TFLOPS的数值；不过架构、带宽和整机平台均不同，不能直接换算为同等游戏帧率。

AMD给RX 9050的定位很明确：1080p中等画质游戏。其官方测试给出了《007：First Light》60FPS、《赛博朋克2077》96FPS、《极限竞速：地平线6》131FPS、《CS2》227FPS等成绩，《无畏契约》高设置下为593FPS。需注意，部分游戏使用平衡档FSR，且成绩来自AMD实验室平台；它更适合作为定位参考，而不是每台整机的帧率承诺。至于价格，外媒援引市场消息称，该卡或以279美元面向亚太、日本和拉丁美洲部分市场销售。

更令人担忧的是，8GB可能还不是显存缩减的终点。华擎推出的RX 9050 Challenger 8GB显卡，其网页线索显示可能推出4GB版本。后者若按已流出的规格落地，不仅显存容量会降至4GB，位宽也将从128-bit降至64-bit，最终使带宽从288GB/s腰斩至144GB/s。显存容量、位宽和带宽同时缩水，影响远不止“贴图模糊一点”：在今天的1080p游戏中，纹理缓存溢出、画面卡顿和画质妥协都可能更早到来。关于RX 9050 4GB型号的信息尚未得到正式确认，因此它更应被视为仍存变数的OEM/区域性方案，而非AMD全球标准零售型号。

来源：VIDEOCARDZ

存储行情传导至终端后，消费级PC正在滑入“低利润―缩配置―体验下降―需求更弱”的循环。厂商当然可以不断退而求其次，搬出4GB显存、1080p低色域屏，甚至UFS闪存等“复古配置”。但消费者对基础体验的容忍度有边界。若独显被压缩到连1080p都难以从容应对，它相对于现代集成GPU的成本优势便未必成立。

未来的入门级桌面PC和笔记本，或许会有更多产品转向性能更强的集成GPU：少一颗被过度阉割的独显，换来更均衡的处理器、内存和屏幕，未必是坏事。真正需要警惕的，不是低价硬件本身，而是以“新机”之名，把已过时的体验重新包装成妥协的必然。