【天极网DIY硬件频道】GeForce RTX 50系桌面显卡首发时，GPU-Z、HWiNFO、FurMark等常用工具都曾闹出同一个“乌龙”：GPU热点温度固定显示255℃，随后相关项目干脆被隐藏。这并非Blackwell核心真烧到了255℃，而是NVIDIA调整了RTX 50系NVAPI接口的权限，热点、显存温度等信息仅供内部软件读取;第三方监测工具乃至AIC合作伙伴的品牌软件，也无法通过受支持的公开接口访问。

时隔许久，监测“盲区”终于松动。CPUID于7月14日发布HWMonitor 1.65，官方更新日志明确加入“NVIDIA RTX 50x0 GPUs hotspot temperature”支持。VideoCardz实测显示，新版已能在Windows中直接报告热点温度;一张分流改装、水冷散热的RTX 5090 Frostbite在短时3DMark循环中，热点峰值约68℃，与常规GPU温度相差约17℃。

紧随其后，REALiX开发的HWiNFO v8.51-6025 Beta也加入Blackwell GPU Hot Spot Temperature。需要说明的是，由于NVIDIA仍未公开传感器文档，开发者目前发现两个可能的温度读数，尚不能完全确认哪一个对应GPU热点、哪一个可能对应VRM热点，读数准确性仍需更多交叉验证。

热点温度并不是可有可无的“高级参数”。此前维修人员使用NVIDIA内部测试套件MODS检查一张RTX 5070 Ti时，普通软件显示的GPU温度仅67―68℃，看上去仍属正常;MODS却读到约106℃热点，温差接近40℃，显卡已经触发热限制并降频。拆检发现导热材料干涸、核心与散热器接触不良，恰好解释了“平均温度正常、性能却掉下去”的怪现象。

小结

在笔者看来，桌面CPU、显卡等DIY硬件本应是更“透明”、更向用户开放的领域。HWMonitor、HWiNFO恢复RTX 50系热点监测，让玩家能够更完整地审视硬件状态，及时发现导热材料涂抹不均、硅脂老化、散热器压力异常等问题，避免热点先“撞墙”降频，而常规温度仍在正常区间造成误判。

信息透明还不应止步于计算核心和显存。随着CPU、GPU功耗与供电密度上升，VRM温度也越来越受到笔记本用户和DIY玩家关注。HWiNFO此次发现的疑似VRM传感器，反而提醒行业：硬件监测不该依赖逆向工程，芯片厂商若能开放规范、可验证的接口，将更有利于玩家诊断故障，也能让高性能硬件真正稳定地释放性能。