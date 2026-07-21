7月17日至7月20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2026)在上海盛大启幕，从消费级显卡到企业级AI算力，国内PC硬件领军企业七彩虹旗下的旭祥科技携四款AI算力产品亮相：NVIDIA DGX Spark、灵创K16、智虹X4-409TL、X4-1042GP，覆盖桌面开发、移动工作站、企业级工作站、数据中心服务器四大场景。本次展会，旭祥科技交出了一份“端―边―云”全场景的AI算力产品矩阵。

【DGX Spark：把1000 AI TOPS算力塞进巴掌】

展台焦点是NVIDIA DGX Spark AI超级计算机――体积仅有巴掌大小(尺寸150mm * 150mm * 50mm)搭载NVIDIA GB10 Grace Blackwell超级芯片，AI算力高达1000 AI TOPS，可处理多达200B参数的大型生成式AI模型。通过预配置NVIDIA AI软件堆栈及PyTorch、Jupyter等常见工具和框架，开发人员可立即从桌面端对大型AI模型进行原型设计、微调和推理，并无缝部署到数据中心或云端。两套DGX Spark系统连接，可处理参数多达405B的更大模型。对独立开发者、AI研究员、中小企业而言，这是一次显著的"算力下沉"。

【灵创K16：可随身携带的"私有算力工作室"】

如果说DGX Spark解决"桌面级"便携性，灵创K16则瞄准"随身级"――定位高端AI移动工作站，主打离线本地AI创作。K16搭载AMD锐龙AI Max+ 395旗舰运算平台，配备128GB四通道统一内存，至高支持96GB动态显存共享，可离线流畅运行百亿级大模型，规避云端付费与数据泄密风险;自带NovaStudio超级AI管理平台，一键部署本地大模型、ComfyUI与NovaPaw智能体;16英寸2.5K 180Hz高色域创作屏配合OCuLink高速拓展接口，可无损外接高性能独显。K16代表了AI工作站"从固定机房到随身携带"的进化方向――对数据敏感的影视后期、3D建模、AI开发等高阶专业工作者，灵创K16意味着算力平权+数据主权的双重解决方案。

【X4系列：静音与高负载的双重答案】

针对AI工作站的噪音痛点，旭祥科技展出智虹X4-409TL全液冷工作站。该产品在双路高性能CPU+4路600W GPU的高负载配置下，通过全链路液冷设计实现满载运行仅58分贝(官网实测数据)，让AI工作站具备"摆在工位旁"的部署可行性。 面向更大规模企业需求，同台展出的X4-1042GP服务器主打多AI工作负载灵活部署能力，单台硬件可同时承载大模型训练、微调、推理服务、数据预处理、向量检索等多类型任务流，并支持多机集群部署。该方案在提升算力密度的同时，有效控制企业TCO(总拥有成本)。

【软硬协同：客户需求落地的保障】

在硬件之外，旭祥科技自研两套软件平台，构建端到端AI算力解决方案能力。旭祥AI开放平台统一管理单机算力资源，支持模型一键拉起、资源调度与硬件监控;旭祥AI检索平台支持模型私有化部署，企业通过API远程调用后端算力，数据全程保留在本地，满足高合规行业的数据安全要求。

【行业观察：从单品到矩阵，端―边―云全场景覆盖】

当AI从训练走向推理、从云端走向端侧、从机房走向背包，拥有"全场景覆盖能力"的算力厂商将在下一轮行业洗牌中占据更主动的位置。旭祥科技本次展会交出的"四件套"答卷，正是面向这一趋势的产品布局。