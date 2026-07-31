【天极网DIY硬件频道】7月31日至8月3日，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy 2026)在上海新国际博览中心举行。本届以“与AI同游”为主题，官方披露展会面积超过14万平方米，近900家企业参展，AI、智能硬件、人形机器人等与游戏内容共同构成现场焦点，消费电子品牌迈从也位列参展名单。这不仅是一次暑期玩家盛会，更是观察科技如何重塑消费体验的一扇窗口。

本届ChinaJoy新增Vision Future前沿科技展区和ChinaJoy Next Play创新游戏体验场，前者聚焦AI大模型、智能穿戴、机器人等技术，后者则把AI NPC、互动叙事与生成式内容带进试玩场景。当AI从软件能力延展至终端、内容和交互，用户对桌面装备的期待也在变化：外设不只是响应更快的工具，更需要在性能、连接、审美及内容表达之间形成完整体验。

迈从此次的展示思路正是围绕这一变化展开。现场一面由多把不同配色、不同布局键盘组成的展示墙，直观呈现出其在键盘品类上的产品覆盖;而从磁轴键盘、鼠标、耳机到桌面音频设备的组合，则将“单品竞争”进一步延伸到“桌面生态”的协同。

迈从键盘产品展示墙

高端磁轴键盘是迈从此次展出的技术主线之一。以迈从God 60《凡人修仙传》动画联名款为例，迈从将其定位为磁轴键盘，并提供磁悬浮轴版本，已于7月31日12时发售。从现场实物与轴体展示看，磁悬浮轴通过磁力辅助回弹来强化按压过程的稳定感，这类探索的价值，不仅在于追求电竞场景中的触发速度，也在于把磁轴键盘的操控反馈、结构设计与个性化调校带向更高端的消费体验。

迈从磁悬浮轴展示

迈从God 60《凡人修仙传》动画联名款

如果说高端磁轴键盘承担了最能吸引目光的旗舰角色，那么键鼠音频“全家桶”则进一步展现了迈从对使用场景的理解。展台中，轻量化鼠标、不同色系的耳机、键盘及桌面音频产品被放置在同一体验逻辑中，迈从当前也将键盘、鼠标和音频并列为核心产品类别。这意味着，品牌希望覆盖的不只是玩家的一次换键盘需求，而是游戏、创作、沟通与日常桌面使用中连续发生的输入、指向和聆听需求。

展会现场的迈从键鼠音频产品

迈从键鼠音频全家桶组合

迈从音频产品展台

在面向年轻群体的消费电子市场，性能之外还需要可感知的文化语言。迈从与《凡人修仙传》动画合作推出的God 60联名系列，正是一次由产品功能向IP叙事的延伸。以“锋刃之姿 一键化神”、“金脊藏锋、云纹隐道”等设计语言，将键盘外观、灯效和包装语境纳入国漫世界观。这种做法并非简单贴上IP标签，而是让键盘从桌面工具成为承载玩家审美与身份表达的载体。

迈从&《凡人修仙传》主题联名产品

迈从&《凡人修仙传》联名主视觉

从行业位置看，迈从已具有“2025年中国机械键盘销量第一”的市场地位，此外，根据Sandalwood紫檀数据发布的《中国电商桌面电竞设备市场洞察》，在电竞外设「全家桶」市场品牌格局趋于稳定、集中度进一步提升的背景下，迈从依然稳居行业首位，这表明其已拥有较强的用户基础，但亮相一届以年轻用户为核心的ChinaJoy，其更重要的战略意义在于完成一次面向年轻用户的能力呈现：用高端磁轴建立技术认知，以键鼠音频生态扩大桌面入口，再以“走心”的IP联名增强情感连接。

小结

在“与AI同游”的ChinaJoy 2026上，迈从为我们展现了年轻用户的真实桌面场景。磁轴带来更细腻的操控可能，键鼠音频全家桶连接多类使用需求，IP联名则赋予硬件更鲜明的文化个性。对于一家年轻化消费电子品牌而言，这种从性能单点到技术、生态与内容共振的布局，或许正是其在外设市场继续深化品牌价值的关键一步。