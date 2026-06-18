【天极网DIY硬件频道】每年的618年中大促都是消费者升级数码装备、扩展存储空间的好机会。在今年的大促期间，三星全新推出的T7与T9 microSD存储卡成为大家无人机、掌上相机、运动相机等拍摄设备最为适配的“黄金搭档”。

值得一提的是，三星此前将其微型存储产品线进行了重新梳理，将两款新品归入代表高可靠性的T系列家族。这两款产品具备出色的性能、多设备兼容性以及全方位的防护设计，能够为不同需求的用户提供针对性的存储升级方案。

速度等级与技术参数

三星T7与T9 microSD卡在读写性能上较传统microSD存储卡有了明显提升，能够有效应对高吞吐量的连续数据传输。

定位日常全能的三星T7 microSD存储卡，其顺序读取速度达到了170MB/s。它支持U3、Class 10速度等级，并具备V30视频速度等级与A2级应用性能。这意味着它不仅能保证4K视频的稳定录制与存储，在搭配智能手机、平板电脑或掌上游戏机时也能提供流畅的应用程序与游戏加载速度。当用户需要将卡内的重度素材导入电脑进行后期编辑时，170MB/s的读取能力可以大幅缩短等待时间。

三星T9 microSD存储卡则定位旗舰级，其性能规格进一步升级。顺序读取速度达到了200MB/s，顺序写入速度也高达130MB/s。这样高规格的写入表现十分契合手持视频拍摄设备、专业运动相机在高规格视频方面的录制需求，例如刚刚发布不久的大疆Pocket 4/4P、影石Insta 360 Luna Ultra等手持设备，以及各类无人机机型。高效、稳定的写入速度能够避免设备在录制过程中因卡顿而导致的丢帧或断录，确保高码率素材数据完整写入。

六重坚固防护为重要数据提供安全保障

对于影像创作者和户外活动爱好者而言，数据和素材比存储卡本身更有价值。而在多变或极端的外部环境(如高温、低温、风沙、潮湿等)下进行拍摄，非常考验存储卡本身的防护性。

三星T7与T9 microSD存储卡在结构耐用性上均标配了六重防护设计。根据官方数据，两款产品均具备防水、耐受高低温、防X射线、防磁、防摔和防磨损的能力。即使用户在旅途中不慎将存储卡落入水中，或是通过机场安检的X光机、处于强磁场干扰以及意外跌落等场景下，三星T7与T9都能保护内部数据的物理安全，避免因环境因素导致的卡片损坏或数据丢失。

至高1TB空间：三星T7助力多设备全能扩容

在618大促中，追求大容量与高性价比的实用主义消费者可以优先考虑三星T7 microSD存储卡。它至高提供1TB的超大容量版本，能够比较彻底地解决多设备空间不足的痛点。三星T7的1TB版本提供了极为宽裕的容纳空间。根据官方给出的技术参照，1TB的空间可存储约47.1小时的4K超高清视频，或约159.7小时的全高清(FHD)视频;在照片存储方面，它可以容纳多达43.7万张4K超高清图像，或超过65.4万张全高清图像。

对于任天堂Switch、ROG Ally等掌上游戏机的重度玩家而言，1TB的容量允许存储几十款主流3A大作，无需再为了安装新游戏而频繁删除旧存档。同时，它也是日常照片编辑、日常短视频制作等创作者存储素材的务实方案。

三星T9：专业创作者的效率工具

与侧重于提供海量空间扩容的T7相比，三星T9 microSD存储卡则专为追求极限读写响应和高负载稳定性的专业人群打造。虽然其最大容量规格设定在512GB，但在处理长时间、不间断的高强度数据写入时，T9展现出了更优秀的性能持久度。

熟悉拍摄的用户们一定清楚，数据写入时存储卡会快速积聚热量。普通存储卡可能会由于温控机制而限速，从而影响写入效率。三星T9 microSD存储卡在提供200MB/s和130MB/s高读写参数的同时能够较好地抑制高热掉速现象。在长时间的素材压榨下，其写入速度曲线依然能保持平稳。对于UP主、Vlogger或商业摄影师来说，三星T9可以有效提升工作流流转效率，是一笔极具实用性的生产力投资。

小结

优秀的跨平台兼容能力可以显著降低用户的数据管理成本，三星T7与T9 microSD存储卡做到了全面的数码生态适配。这两款存储卡能够顺畅兼容市面上绝大多数主流数码硬件，包括智能手机、智能平板、笔记本电脑、微单、运动相机、无人机以及各类掌上游戏机。用户可以实现“即插即用”的便捷体验。

综上所述，三星T7与T9 microSD存储卡在读写速度、存储容量、防护以及生态兼容性上均有着均衡且出色的表现。T7负责解决日常多设备的扩容难题，T9则凭借突破性的200MB/s顺序读取与专业级的写入稳定性能成为专业影像创作人群的可靠工具。

目前正值618年中大促期间，各大主流电商平台针对三星这两款T系列存储新品均推出了不同程度的直降优惠和促销福利，有需要这两款产品的朋友们可以抓住机会入手啦!

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